Трамп может, конечно, попытаться сгладить конфликт и не обращать внимания на хамство главы киевского режима. Однако в этом случае Трамп совершит ту ошибку, которую как раз не совершает Зеленский.3 комментария
Мерц потребовал значительно сократить долгосрочный бюджет ЕС
Канцлер ФРГ Мерц призвал радикально урезать долгосрочный бюджет Евросоюза
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что новый долгосрочный финансовый план Евросоюза на период с 2028 года должен быть существенно уменьшен по сравнению с первоначальными предложениями Европейской комиссии.
По прибытии на саммит лидеров объединения в Брюсселе политик отметил сложность предстоящих переговоров о будущих финансах ЕС. «Мы должны существенно сократить общий бюджет по сравнению с предложениями Еврокомиссии. Ни одна страна – член Евросоюза не может себе позволить платить взносы в ЕС в таком объеме», – подчеркнул Мерц.
Глава немецкого правительства напомнил, что новый проект сразу на 50% превышает параметры текущего финансового плана, и выразил сомнение в достижении итогового соглашения до конца недели, передает ТАСС/
По его словам, Берлин категорически не одобряет требования ряда стран выделить дополнительные средства на политику сплочения и субсидирование аграрного сектора. С точки зрения Германии, приоритетными направлениями являются конкурентоспособность и оборона.
Мерц также указал, что обсуждение финансовых вливаний потеряет смысл без жесткого сокращения раздутой европейской бюрократии. Ранее Еврокомиссия представила план бюджета ЕС на 1,76 трлн евро для периода 2028–2034 годов. В минувшие выходные председательствующая в Совете ЕС Ирландия опубликовала согласованные странами поправки, которые предусматривают урезание проекта на 141 млрд евро.
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