Мерц потребовал значительно сократить долгосрочный бюджет ЕС

Канцлер ФРГ Мерц призвал радикально урезать долгосрочный бюджет Евросоюза

Tекст: Мария Иванова

По прибытии на саммит лидеров объединения в Брюсселе политик отметил сложность предстоящих переговоров о будущих финансах ЕС. «Мы должны существенно сократить общий бюджет по сравнению с предложениями Еврокомиссии. Ни одна страна – член Евросоюза не может себе позволить платить взносы в ЕС в таком объеме», – подчеркнул Мерц.

Глава немецкого правительства напомнил, что новый проект сразу на 50% превышает параметры текущего финансового плана, и выразил сомнение в достижении итогового соглашения до конца недели, передает ТАСС/

По его словам, Берлин категорически не одобряет требования ряда стран выделить дополнительные средства на политику сплочения и субсидирование аграрного сектора. С точки зрения Германии, приоритетными направлениями являются конкурентоспособность и оборона.

Мерц также указал, что обсуждение финансовых вливаний потеряет смысл без жесткого сокращения раздутой европейской бюрократии. Ранее Еврокомиссия представила план бюджета ЕС на 1,76 трлн евро для периода 2028–2034 годов. В минувшие выходные председательствующая в Совете ЕС Ирландия опубликовала согласованные странами поправки, которые предусматривают урезание проекта на 141 млрд евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг слабость лидеров Франции и Германии сорвала прорыв в переговорах по бюджету Евросоюза.

В среду канцлер ФРГ выступил за сокращение европейских расходов по всем направлениям.

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