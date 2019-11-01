В Deutsche Bank произошел конфликт из-за сделки с сыном экс-министра из России

Германский Deutsche Bank назвал подозрительной свою собственную сделку, якобы связанную с предпринимателем из России, пишет The New York Times со ссылкой на три неназванных источника.

По информации издания, в 2016 году инвестиционный фонд, управляемый подразделением по контролю за активами Deutsche Bank в США, приобрел половину малоэтажного офисного здания в городе Менло-Парк в Калифорнии. Однако из-за финансовых трудностей функционеры банка были вынуждены впоследствии перепродать недвижимость, передает ТАСС.

Источники газеты говорят, что покупателем стала компания Willow Project, которая, по мнению некоторых членов руководства банка, якобы принадлежит предпринимателю Виталию Юсуфову – сыну бывшего министра энергетики России Игоря Юсуфова. Газета при этом не уточняет, когда именно была совершена сделка, стоимость которой, по ее информации, составила порядка 72 млн долларов.

Издание подчеркивает, что члены исполнительного комитета руководства банка в Нью-Йорке предпринимали попытку заблокировать сделку, апеллируя к возможному репутационному ущербу, который она может нанести финансовому институту. Подчеркивается при этом, что речь не шла о возможном незаконном характере сделки.

Правление Deutsche Bank, штаб-квартира которого находится во Франкфурте-на-Майне, дало разрешение на оформление сделки, после чего американские функционеры банка направили отчет в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями при министерстве финансов США, в котором обозначили совершенную транзакцию как подозрительную.

The New York Times подчеркивает, что банки ежегодно помечают как подозрительные тысячи транзакций, осуществляемых непосредственно их клиентами или с их участием. Однако ситуация, в которой финансовый институт обращает внимание регуляторов на проведенную им же сделку, носит незаурядный характер.

Напомним, в сентябре прошлого года правоохранительные органы США начали расследование в отношении крупнейшего банка Дании Danske Bank, который подозревается в отмывании крупных сумм денег «из России и бывших советских республик». Поводом для проверки стал конфиденциальный иск, направленный в американскую комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) за два года до того. Причем в иске также упоминались немецкий банк Deutsche Bank AG и финансовый конгломерат Citigroup Inc.