Российского хоккеиста приговорили в Польше за «шпионаж»

Российского хоккеиста Максима Сергеева приговорили в Польше за «шпионаж»

Tекст: Евгения Караваева

Российский хоккеист Максим Сергеев, которому 21 год, приговоре в Польше к двум годам и 11 месяцам тюремного заключения по обвинению в шпионаже, сообщает RT.

Суд также обязал его выплатить штраф в размере 1 тыс. 220 евро. Кроме того, у Сергеева изъяли денежные средства, полученные якобы в ходе шпионской деятельности, и 7,28 гр. марихуаны, найденные при аресте в июне 2023 года. Предполагается, что хоккеист останется в тюрьме до мая 2025 года, после чего его депортируют в Россию.

Сергеев ранее выступал за польский хоккейный клуб «Заглембе», откуда его перевели в фарм-клуб. В какой-то момент, как заявляют польские официальные лица, с ним связался некий Андрей, который стал давать ему задания, за выполнение которых Сергеев якобы получал деньги. Первоначально его задачи сводились к публикации постов в соцсетях, однако позже он стал частью группы, целью которой было остановить поезд, направлявшийся на Украину, заявляют в Польше.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Варшаве задержали бывшего главу Агентства внутренней безопасности Польши Петра Погоновского для принудительной доставки в Сейм для дачи показаний по делу о шпионском программном обеспечении. Также сообщалось, что белорусский дипломат в Молдавии отказался от 100 тыс. евро за сотрудничество с Польшей, сняв встречу на видео.