Польша не смогла завербовать белорусского дипломата в Молдавии

Белорусский дипломат отказался от 100 тыс. евро за сотрудничество с Польшей

Tекст: Максим Попов

Инцидент произошел в Кишиневе, где польский дипломат Мартин Грабович предложил своему белорусскому коллеге встретиться для неформального общения в ресторане. Однако, в ходе встречи выяснилось, что это была попытка завербовать белоруса, передает РИА «Новости».

По информации телеканала, белорусскому дипломату предложили 100 тыс. евро за сотрудничество с польскими спецслужбами. В номере гостиницы присутствовал еще один человек, а на столике лежали деньги в вакуумном пакете. «Стоевровые купюры – 100 тыс. евро. Мартин предлагал работу на спецслужбы Польши», – заявил дипломат. Он отказался от предложения и снял встречу на камеру мобильного телефона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Польше заявили о задержании «российского шпиона» из Белоруссии, который подозревался в шпионаже в пользу России. Также сообщалось, что украинцы шпионили за президентом Польши Анджеем Дудой, что вызвало обеспокоенность в польских спецслужбах. В последнее время польские власти сообщили об обысках по делу о «шпионаже в пользу России», которое связано с деятельностью российской разведки в стране.