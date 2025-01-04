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Блинкен: США начали вооружать Украину до начала СВО
Блинкен признался, что США начали поставку оружия Украине до начала спецоперации
США начали вооружать Украину задолго до начала специальной военной операции, поставки оружия Киеву начались осенью 2021 года, в том числе зенитные и противотанковые комплексы, заявил в интервью The New York Times госсекретарь США Энтони Блинкен.
Энтони Блинкен подчеркнул, что в период с сентября 2021 года Штаты начали активно обеспечивать Украину необходимыми вооружениям, передает РИА «Новости».
«Мы постарались, чтобы задолго до начала российской... (СВО – прим. ВЗГЛЯД.), начиная с сентября и затем еще раз в декабре, незаметно поставить Украине большое количество оружия», – заявил он, подчеркивая, что целью было обеспечение страны средствами для обороны.
Среди переданного вооружения были зенитные комплексы Stinger и противотанковые ракетные комплексы Javelin.
Блинкен также отметил, что эта поддержка была частью долгосрочной стратегии, направленной на укрепление обороноспособности Украины и предотвращение возможных угроз.
Ранее в Пентагоне заявили, что суммарная военная помощь США Украине при администрации Байдена превысила 66 млрд долларов, а с начала российской спецоперации составила 65,4 млрд долларов.
Сенатор Алексей Пушков отметил, что в 2024 году западные партнеры направили Украине 41,7 млрд долларов, что говорит о критической зависимости страны от внешней финансовой поддержки.