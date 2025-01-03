Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.0 комментариев
Пушков: Без массированной западной финансовой поддержки Украина нежизнеспособна
Пушков заявил о критической зависимости Украины от западной помощи
В 2024 году западные партнеры направили Украине 41.7 млрд долларов, что составляет почти половину ее реального ВВП, это подчеркивает критическую зависимость страны от внешней финансовой поддержки, заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков.
Пушков в своем Telegram-канале отметил, что Украина нежизнеспособна без массированной финансовой помощи со стороны Запада. В 2024 году западные партнеры, включая ЕС, США, Британию, Японию, Канаду, Австралию, Международный валютный фонд и Всемирный банк, предоставили Украине 41,7 млрд долларов. Эта сумма составляет примерно половину реального ВВП страны, который оценивается в 80-90 млрд долларов.
Пушков подверг сомнению данные Всемирного банка, который оценил ВВП Украины в 175 млрд долларов, ссылаясь на то, что Украина утратила несколько промышленных регионов и около 8 млн человек, переехавших в Европу. Эта потеря не могла не отразиться на экономике страны.
Госдолг Украины превышает 145 млрд долларов, что составляет 200% от реального ВВП. Пушков подчеркнул, что критическая зависимость бюджета Украины от внешней помощи признается даже в Верховной Раде.
Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что международная помощь в размере более 100,79 млрд долларов поступила в украинский бюджет с февраля 2022 года.