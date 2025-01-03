Пушков заявил о критической зависимости Украины от западной помощи

Tекст: Ольга Иванова

Пушков в своем Telegram-канале отметил, что Украина нежизнеспособна без массированной финансовой помощи со стороны Запада. В 2024 году западные партнеры, включая ЕС, США, Британию, Японию, Канаду, Австралию, Международный валютный фонд и Всемирный банк, предоставили Украине 41,7 млрд долларов. Эта сумма составляет примерно половину реального ВВП страны, который оценивается в 80-90 млрд долларов.

Пушков подверг сомнению данные Всемирного банка, который оценил ВВП Украины в 175 млрд долларов, ссылаясь на то, что Украина утратила несколько промышленных регионов и около 8 млн человек, переехавших в Европу. Эта потеря не могла не отразиться на экономике страны.

Госдолг Украины превышает 145 млрд долларов, что составляет 200% от реального ВВП. Пушков подчеркнул, что критическая зависимость бюджета Украины от внешней помощи признается даже в Верховной Раде.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что международная помощь в размере более 100,79 млрд долларов поступила в украинский бюджет с февраля 2022 года.

