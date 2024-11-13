Названа сумма, поступившая в бюджет Украины с февраля 2022 года

Депутат Рады Железняк: В бюджет Украины с февраля 2022 года поступило более 100 млрд долларов помощи

Tекст: Дарья Григоренко

Железняк отметил, что «международное прямое финансирование нашего бюджета с начала полномасштабной войны превысило сегодня 100 млрд долларов», добавив, что только за последний день поступило 1,35 млрд долларов, что в итоге составило 100,79 млрд долларов, передает РИА «Новости».

Ранее министерство финансов Украины 1 ноября заявило, что с февраля 2022 года в украинский госбюджет поступило более 99 млрд долларов международной помощи. Эти средства позволяют поддерживать экономическую стабильность и финансировать важные программы развития страны.

В среду госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что президент США Джо Байден планирует до 20 января поставить Украине все одобренные Конгрессом средства.

В октябре МВФ сообщил, что после пятого обзора программы расширенного финансирования Украины согласовано выделение Киеву транша в 1,1 млрд долларов.