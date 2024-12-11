Трамп назвал урегулирование конфликта на Украине приоритетной задачей

Tекст: Мария Иванова

Избранный президент США Дональд Трамп в интервью французскому журналу Paris Match заявил, что урегулирование конфликта на Украине станет его приоритетной задачей, передает ТАСС.

Он подчеркнул важность решения проблемы Украины с Россией, отметив, что она требует более сложного подхода, чем ситуация на Ближнем Востоке. Трамп также подчеркнул намерение поддерживать отношения с Францией в сфере обороны и обсуждать с ней украинский вопрос. Он отметил встречу с Владимиром Зеленским, которую описал как «хорошую беседу».

8 декабря Зеленский отверг призыв Трампа к немедленному прекращению огня, однако оставил без комментариев заявление о готовности Киева заключить соглашение с Москвой. В ходе своей предвыборной кампании Трамп пообещал положить конец украинскому конфликту, но отметил, что объем поддержки Киева со стороны США может измениться по его вступлению в должность. Инаугурация Трампа запланирована на 20 января 2025 года.

В другой части интервью Трамп заявил, что сирийцам придется справляться с кризисом без помощи Запада, включая США и Францию. По его словам, ситуация в Сирии не является «американской войной». Недавно вооруженные оппозиционные силы захватили несколько крупных городов и вошли в Дамаск, после чего Башар Асад покинул страну, передав власть мирным путем.

Напомним, накануне Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social картинку, высмеивающую политику Джо Байдена в отношении финансирования Украины и намекающую на присвоение денег с участием Хантера Байдена.

Также сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отмены санкций, замораживающих активы Центрального банка России, чтобы пересмотреть условия кредита, выделенного Украине.

Между тем во время встречи в Париже президент Украины Владимир Зеленский настаивал на предоставлении Киеву гарантий безопасности от Запада после окончания конфликта, подчеркивая их важность вне зависимости от исхода переговоров с Россией, сообщают СМИ.