Наемники из Украины и США задержаны в Венесуэле за подготовку терактов

Tекст: Денис Тельманов

Правоохранительные органы Венесуэлы задержали группу из семи иностранных наемников, подозреваемых в подготовке террористических актов, передает ТАСС. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что среди задержанных трое прибыли с Украины, а также двое из США.



«Только сегодня были пойманы семь иностранных наемников, в том числе двое из США. Они прибыли для осуществления террористических действий, направленных против мира в Венесуэле. Среди них двое колумбийских наемных убийц, которые были пойманы в разных регионах страны, и трое наемников, которые прибыли с Украины», – заявил Мадуро на встрече с участниками народного ополчения.

Президент выразил уверенность, что задержанные в ближайшие часы дадут признательные показания. Ранее, с ноября по декабрь, в Венесуэле были задержаны 125 иностранных наемников из 25 стран. Эти усилия направлены на обеспечение безопасности и стабильности в стране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, иностранные граждане из Азербайджана и Грузии были замечены в рядах сотрудников ТЦК в Одессе. Большинство раненых иностранных наемников, воевавших на стороне киевского режима, после лечения в Харькове предпочитали возвращаться домой, о чем заявил попавший в плен украинский санитар Евгений Набока.

Российский военнослужащий спас британского наемника Дэвиса, который скрывался в блиндаже после ранения от атаки украинского беспилотника, вынеся его в безопасное место во время обстрела в районе Торецка.

