Российский военнослужащий спас наемника Дэвиса при обстреле в районе Торецка

Tекст: Вера Басилая

Дэвис, раненный в результате атаки украинского беспилотника, несколько недель скрывался в блиндаже, лишь изредка выходя за едой. Во время одного из таких выходов он укрылся в близлежащем здании из-за начавшегося обстрела.передает РИА «Новости».

Британец рассказал, что, услышав взрывы, забежал в здание, где встретил российского солдата.

«Увидел другого парня. Он был весь запыхавшийся. Парень закричал: «Быстрее, сюда!» Я понял по форме, что это русский <…> Он буквально вынес меня в безопасное место, когда по нам начали работать дроны и артиллерия», – отметил Дэвис.

Позднее российский солдат предложил наемнику сигарету, увидев, что тот не представляет угрозы.

Дэвис призвал граждан западных стран не приезжать на Украину, предупреждая, что они могут погибнуть. «Вы все умрете, и ничего хорошего в этом нет», – заключил он в своем обращении.

Ранее Курский суд заключил под стражу британца Джеймса Скотта Риса Андерсона за незаконное пересечение границы России и участие в боевых действиях на стороне Украины.

Сам Андерсон заявил, что командование ВСУ заставило его участвовать в операции, забрав паспорт и телефон, несмотря на его нежелание. Кроме того, наемник оказался обладателем татуировки с древнескандинавским символом Вегвизир на правой ладони.