Британец Джеймс Андерсон в плену в Курске показал татуировку «компас викингов»

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, попавший в плен в Курской области, оказался обладателем татуировки с древнескандинавским символом Вегвизир на правой ладони. Оберег, известный как «компас викингов», использовался для навигации и оберегал путешественников согласно древним верованиям.



Наемник был задержан 23 ноября после незаконного пересечения российской границы и участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Суд в Курске заключил под стражу Андерсона, который обвиняется в деятельности против мирного населения на территории Курской области.

Помимо Вегвизира, на левой груди Андерсона вытатуирована цитата из псалтыря: «обступили меня, окружили меня, но именем Господним я низложил их». В разговоре с журналистами британец признал, что попытка ВСУ вторгнуться в российский регион была ошибкой, отметив значительное преимущество российской армии в вооружении и численности.

Андерсон также предостерег других от участия в боевых действиях против России, указав на высокую вероятность пленения и последующего длительного заключения в российских тюрьмах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Курский суд заключил под стражу британца Джеймса Скотта Риса Андерсона за незаконное пересечение границы России и участие в боевых действиях на стороне Украины, британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, взятый в плен в Курске, корректировал действия украинских войск, используя беспилотники для разведки, а также заявил, что командование ВСУ заставило его участвовать в операции, забрав паспорт и телефон.

