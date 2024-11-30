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    Украина получила «черную метку» от неожиданной страны
    Кулеба предсказал поражение Украины в конфликте с Россией
    Казахстан объявил в розыск владельца космического корабля «Буран»
    Патрушев заявил о планах Запада сорвать российские морские перевозки
    Зеленский предложил мир в обмен на членство в НАТО
    Anadolu: Боевики захватили город Саракиб в Сирии
    ВС России ударом «Торнадо» уничтожили подразделение ВСУ в Харьковской области
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    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Американский рай закрылся для иммигрантов

    Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.

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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов В Грузии очередная попытка раскочегарить евромайдан

    Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Австрия газует в сторону мира

    В отличие от руководителей Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо – enfant terrible современной Европы, президент Австрии Карл Нехаммер, вероятно, претендует на большее доверие всех сторон возможных переговоров. И небольшая переплата за российский газ стоит этих усилий.

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    30 ноября 2024, 04:26 • Новости дня

    Британский наемник в плену показал языческие татуировки

    Британец Джеймс Андерсон в плену в Курске показал татуировку «компас викингов»

    Tекст: Денис Тельманов

    В плену в Курской области британский наемник Джеймс Андерсон продемонстрировал татуировки с языческими и религиозными символами, включая рунический компас викингов на правой ладони.

    Как передает РИА «Новости», британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, попавший в плен в Курской области, оказался обладателем татуировки с древнескандинавским символом Вегвизир на правой ладони. Оберег, известный как «компас викингов», использовался для навигации и оберегал путешественников согласно древним верованиям.

    Наемник был задержан 23 ноября после незаконного пересечения российской границы и участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Суд в Курске заключил под стражу Андерсона, который обвиняется в деятельности против мирного населения на территории Курской области.

    Помимо Вегвизира, на левой груди Андерсона вытатуирована цитата из псалтыря: «обступили меня, окружили меня, но именем Господним я низложил их». В разговоре с журналистами британец признал, что попытка ВСУ вторгнуться в российский регион была ошибкой, отметив значительное преимущество российской армии в вооружении и численности.

    Андерсон также предостерег других от участия в боевых действиях против России, указав на высокую вероятность пленения и последующего длительного заключения в российских тюрьмах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Курский суд заключил под стражу британца Джеймса Скотта Риса Андерсона за незаконное пересечение границы России и участие в боевых действиях на стороне Украины, британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, взятый в плен в Курске, корректировал действия украинских войск, используя беспилотники для разведки, а также заявил, что командование ВСУ заставило его участвовать в операции, забрав паспорт и телефон.

    29 ноября 2024, 10:40 • Новости дня
    СВР сообщила о планах Запада поделить Украину между четырьмя странами ЕС
    СВР сообщила о планах Запада поделить Украину между четырьмя странами ЕС
    @ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Запад может ввести 100 тыс. миротворцев на Украину для ее фактической оккупации, поделив страну между Румынией, Польшей, Германией и Британией, сообщили в СВР России.

    По данным разведки, западные страны рассматривают возможность введения на Украину миротворческого контингента численностью 100 тыс. человек, передает РИА «Новости».

    В СВР указали, что целью этой акции является фактическая оккупация страны с дальнейшим разделением ее территории между западными государствами.

    По словам представителей СВР, предполагается, что Черноморское побережье отойдет Румынии, западные области будут под контролем Польши, центр и восток Украины займет Германия, а северные регионы, включая Киев, планируется передать Британии.

    Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о планах НАТО заморозить конфликт на Украине для обучения украинцев.

    Напомним, экс-командующий НАТО Джеймс Ставридис предложил создать демилитаризованную зону на Украине с использованием сил ООН из Латинской Америки и Африки.

    Французский генерал Жером Пеллистранди предложил странам Европы отправить свои войска на Украину для обеспечения безопасности после заключения перемирия.

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    29 ноября 2024, 10:10 • Новости дня
    СВР: ФРГ хочет, чтобы зондеркоманды выполняли полицейские функции на Украине

    СВР: ФРГ хочет, чтобы зондеркоманды выполняли полицейские функции на Украине

    СВР: ФРГ хочет, чтобы зондеркоманды выполняли полицейские функции на Украине
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тыс. человек, включая зондеркоманды из националистов для выполнения полицейских функций, сообщила Служба внешней разведки России.

    В СВР заявили: в Германии пришли к выводу, что осуществление полицейских функций на Украине будет невозможно без привлечения зондеркоманд из числа националистов, передает РИА «Новости».

    По данным СВР, немецкие военные рассматривают исторический опыт, когда «немецко-фашистские захватчики устанавливали оккупационный режим на Украине».

    Также Служба внешней разведки сообщила, что для восстановления боеспособности Украины Запад намерен развернуть в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тыс. человек. По мнению СВР, это будет фактическая оккупация Украины под видом миротворческой миссии.

    Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о планах НАТО заморозить конфликт на Украине для обучения украинцев.

    До этого французский генерал Жером Пеллистранди предложил странам Европы отправить свои войска на Украину для обеспечения безопасности после заключения перемирия, но без участия в боевых действиях.

    Экс-командующий НАТО Джеймс Ставридис предложил создать демилитаризованную зону на Украине с использованием сил ООН из Латинской Америки и Африки и отложить вступление Киева в ЕС и НАТО.

    До этого Нарышкин заявлял об отказе от замораживания конфликта на Украине по любому из предложенных сценариев, включая корейский.

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    29 ноября 2024, 20:45 • Видео
    Трамп готовит заморозку конфликта на Украине

    Спецпредставителем президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине станет 80-летний генерал-лейтенант Кит Келлог. Возможно, это лучший кандидат из возможных, в то же время – худший для Киева. Так «план Трампа по миру на Украине» обрел реальные черты, ведь именно Келлог этот план и писал.

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    29 ноября 2024, 13:51 • Новости дня
    Читатели Figaro резко отреагировали на интервью жены Зеленского

    Читатели Figaro задали Зеленской вопрос о возвращении украденных денег

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Французские читатели выразили недовольство интервью Елены Зеленской, задав ей острые вопросы о коррупции и положении украинцев, находящихся на передовой.

    Читатели французского издания Figaro активно обсуждают интервью Елены Зеленской итальянской газете La Repubblica, в котором она утверждала, что военный конфликт на Украине «закалил ее мужа». Одним из самых резонансных комментариев на интервью стал вопрос Jean-paul B., который поинтересовался о «украденных деньгах» и о том, собираются ли их возвращать, передает РИА «Новости». Этот вопрос вызывает многочисленные споры и обсуждения среди пользователей.

    Многие читатели выразили недовольство высказываниями Зеленской. Basque Bondissant отметил, что, пока муж Зеленской «страдает от боли в спине», украинская молодежь теряет жизни и здоровье на фронте, и назвал интервью недостойным. Cruella возмутилась тем, что Елена Зеленская «находится с визитом», в то время как украинские солдаты гибнут.

    Некоторые пользователи с сарказмом отнеслись к словам жены украинского президента. En Vacances пошутил, что «миллиардерами не становятся случайно», указывая на финансовое положение Зеленского. Один из читателей иронично предположил, что конфликт принес богатство президенту Украины. Tiesse di hoye также обратил внимание на разницу в данных о количестве украинцев, покинувших страну: согласно Елене Зеленской, их немного, тогда как открытые источники сообщают о восьми миллионах беженцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жена президента Украины Елена Зеленская отказалась ехать в США на выступление президента Джо Байдена. Также сообщалось, что ее выступление в Любляне отменили после проведения пророссийской акции.

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    29 ноября 2024, 22:18 • Новости дня
    Зеленский предложил мир в обмен на членство в НАТО

    Зеленский предложил НАТО принять контролируемую Украиной территорию ради прекращения войны

    Зеленский предложил мир в обмен на членство в НАТО
    @ Mark Schiefelbein/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня может быть достигнуто, если части страны, находящиеся под контролем Киева, будут приняты в НАТО, что позволит ему дипломатическим путем вернуть оставшиеся территории.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может заключить соглашение о прекращении огня, если контролируемые ею территории будут защищены под «зонтом НАТО». Об этом сообщает Sky News. Зеленский подчеркнул, что приглашение в НАТО должно признавать международно признанные границы Украины, но временно оставлять «оккупированные восточные регионы» за рамками соглашения.

    Он добавил, что необходимо быстро включить территории под контроль Киева в НАТО, чтобы гарантировать, что президент России Владимир Путин не попытается вновь захватить украинские земли. Зеленский подчеркнул, что без такой защиты Россия может снова напасть.

    В беседе с журналистом Стюартом Рэмси Зеленский также отметил, что готов работать с избранным президентом США Дональдом Трампом для укрепления позиций Украины. Президент Украины выразил желание напрямую сотрудничать с Трампом, чтобы избежать возможных разногласий и недопонимания с его окружением.

    Это первое заявление Зеленского о возможности прекращения огня, включая временное признание российской оккупации украинских территорий. Ранее он настаивал на том, что не допустит передачи украинской земли России, в том числе Крыма, аннексированного в 2014 году.

    Зеленский также отметил, что украинская конституция запрещает передачу территорий, и заявил, что подобные изменения возможны только через «свободный и честный референдум», проведенный под контролем Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку командующего украинскими сухопутными войсками Александра Павлюка, а новым командующим назначил Михаила Драпатого. Зеленский также сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц раскрыл ему детали разговора с президентом России Владимиром Путиным. Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что большое число украинцев переезжают на территории, вошедшие в состав России, что связано с провалом политики Украины по поддержке переселенцев, и подчеркнул, что после государственного переворота на Украине фактически начался процесс воссоединения украинского народа с Россией.

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    29 ноября 2024, 19:18 • Новости дня
    Кулеба предсказал поражение Украины в конфликте с Россией
    Кулеба предсказал поражение Украины в конфликте с Россией
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина может проиграть в конфликте с Россией, если ситуация не изменится, заявил экс-министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

    В интервью британской газете Financial Times Кулеба высказал мнение о возможном поражении Украины в конфликте с Россией, если текущая ситуация не изменится, передает ТАСС. «Есть ли у нас сегодня средства и инструменты, чтобы изменить ход событий? Нет, их нет. Если все так и продолжится, мы проиграем», – заявил он.

    Экс-министр также отметил, что «ситуация на поле боя выглядит плохо». Кулеба выразил обеспокоенность недостаточной поддержкой со стороны западных союзников, которые, по его мнению, не предоставляют Киеву необходимое количество вооружений.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский выразил уверенность, что в случае прекращения американской военной помощи Украина будет неспособна одержать победу в конфликте. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, заявил, что Украина уже проиграла России, однако мировые СМИ не признают этого до завершения американских выборов.

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    29 ноября 2024, 09:11 • Новости дня
    ВСУ направили в Курскую область обученные на Западе части
    ВСУ направили в Курскую область обученные на Западе части
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    810-я бригада морской пехоты в Курской области противостоит частям ВСУ, прошедшим подготовку на Западе, где их обучали опытные специалисты, сообщил комбат.

    ВСУ направили в Курскую область подразделения, прошедшие подготовку на Западе, сообщает РИА «Новости». Об этом рассказал командир 810-й бригады морской пехоты с позывным «Як». По его словам, противник использует лучшие части, которых обучали на Западе в течение трех месяцев.

    Комбат «Як» отметил, что среди участников вторжения имеются специалисты, которые сами способны обучать других на Западе. Как пример, он упомянул 3-й полк украинских Сил специальных операций. Он подчеркнул, что морская пехота уже сталкивалась с этими подразделениями и успела оказать им серьезное сопротивление.

    Кроме того, офицер указал, что недооценивать противника не стоит. Несмотря на это, «Як» выразил уверенность в том, что морская пехота справится с задачей, так как они уже имеют опыт взаимодействия с такими силами, к тому же их собственная подготовка не уступает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, морпехи Черноморского флота уничтожили колонну техники ВСУ в Курской области, а также сообщили о дистанционном минировании ВСУ с помощью беспилотников. Кроме того, рассказывалось о задачах британского наемника в Курске.

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    29 ноября 2024, 18:39 • Новости дня
    Медведев: Зеленский позавидует судьбе Януковича

    Медведев спрогнозировал Зеленскому судьбу хуже Януковича

    Медведев: Зеленский позавидует судьбе Януковича
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Зампред СБ России Дмитрий Медведев выразил мнение, что в случае нового майдана на Украине Владимир Зеленский может столкнуться с более тяжелой судьбой, чем экс-президент Виктор Янукович.

    Медведев на своей странице во «ВКонтакте» обратил внимание на заявление украинского МИД, в котором тот осудил разгон протестов в Грузии.

    Он напомнил, что выборы на Украине после окончания действия срока Зеленского так и не провели, но при этом украинский МИД смеет осуждать Грузию.

    «Остается ждать, что сделает украинская нелегитимная власть, когда народ снова выйдет на майдан. Вот тогда кровавый клоун будет жгуче завидовать судьбе Виктора Януковича», – заключил Медведев.

    Ранее Медведев обвинил Владимира Зеленского в стремлении удержать власть на Украине ради собственной безопасности и выживания.

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    29 ноября 2024, 17:28 • Новости дня
    Депутат: Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих

    Депутат Саралиев: Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих

    Депутат: Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Между Россией и Украиной состоялся обмен телами погибших военнослужащих, сообщил депутат Государственной думы Шамсаил Саралиев.

    Россия передала Украине тела 502 погибших, в ответ получив 52 тела своих военнослужащих, сообщил Саралиев, передает РБК.

    По его словам, координацией обмена с российской стороны занималось Министерство обороны России. Украинская сторона выразила благодарность за содействие в организации обмена Международному комитету Красного Креста.

    В апреле Саралиев сообщил, что российская сторона вернула тела более 30 погибших российских военнослужащих. В начале ноября Украина вернула России 37 тел погибших военных, получив останки 563 своих бойцов.

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    29 ноября 2024, 08:16 • Новости дня
    Байден возмутился российскими ударами и пообещал новые поставки оружия Украине
    Байден возмутился российскими ударами и пообещал новые поставки оружия Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Действующий американский президент Джо Байден выразил возмущение российскими ударами по позициям украинской армии и заявил о намерении усилить военную поддержку Украины новыми поставками вооружения в ближайшее время.

    В своем заявлении он назвал российские удары по позициям ВСУ «возмутительными» и заявил, что такие действия служат напоминанием о необходимости усиленной поддержки Украины, передает РИА «Новости».

    Байден также пообещал, что вскоре Киев получит новые поставки вооружения.

    Накануне президент России Владимир Путин заявил о запуске 100 ракет по Украине в ответ на удары вглубь России. По данным Минобороны, ВС России атаковали ключевые объекты военной промышленности Украины, используя 90 ракет и 100 дронов «Герань-2», поразив 17 целей.

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    29 ноября 2024, 13:03 • Новости дня
    Российские войска освободили Воровское и Раздольное в ДНР
    Российские войска освободили Воровское и Раздольное в ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки установили контроль над населенными пунктами Воровское и Раздольное в ДНР, сообщило российское Министерство обороны в пятницу.

    Группировка «Центр» освободила Воровское в последние сутки. Также в период с 23 по 29 ноября она поразила подразделения семи механизированных, пехотной и двух егерских бригад ВСУ, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Кроме того, поражены бригада морской пехоты, три бригады теробороны и бригада нацгвардии. Отражены 53 контратаки.

    За последнюю неделю в зоне действия группировки украинские вооруженные формирования потеряли более 2910 военнослужащих, два танка, семь бронемашин, 31 автомобиль и 27 артиллерийских орудий.

    Группировка «Восток» освободила Раздольное в ДНР. За неделю она поразила личный состав двух механизированных, горно-штурмовой и артиллерийской бригад ВСУ, а также шести бригад теробороны. Восемь контратак ВСУ были успешно отражены.

    Потери украинских сил в зоне действия этой группировки составили до 960 военнослужащих, шесть танков, включая два немецких Leopard, четыре боевые бронированные машины, 25 автомобилей и 14 артиллерийских орудий.

    Группировка «Днепр» поразила живую силу и технику двух механизированных и пехотной бригад ВСУ, а также четырех бригад теробороны и бригады нацгвардии. В зоне ее ответственности украинская армия потеряла до 390 человек и пять артиллерийских орудий.

    За неделю на линии соприкосновения были взяты в плен 34 украинских военнослужащих, 17 из них сдались на Курском направлении. Средства противовоздушной обороны сбили управляемую ракету «Нептун», 10 ракет ATACMS, 15 управляемых авиабомб Hammer и JDAM, два снаряда HIMARS и 353 беспилотника.

    Всего с начала операции уничтожены 649 самолетов, 283 вертолета, 36 тыс. 913 беспилотников, 586 ЗРК, 19 562 танка и других бронемашин, 1497 РСЗО, 18 тыс. 708 артиллерийских орудий и 28 тыс. 868 единиц военной автотехники.

    Ранее российская армия освободила Копанки в Харьковской области и установила контроль над населенным пунктом Новая Ильинка в ДНР.

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    29 ноября 2024, 19:25 • Новости дня
    ВС России ударом «Торнадо» уничтожили подразделение ВСУ в Харьковской области

    ВС России ударом «Торнадо» уничтожили до 66 боевиков ВСУ в Харьковской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские военные нанесли удар из РСЗО «Торнадо» по пункту временной дислокации операторов дронов ВСУ в Харьковской области, уничтожив до 66 боевиков и 10 автомобилей, включая 11 расчетов FPV-дронов, сообщили в Минобороны РФ.

    Как указали в ведомстве, российские военные нанесли удар из РСЗО «Торнадо» по пункту временной дислокации операторов дронов «Птах Мадьяра» ВСУ в населенном пункте Журавка Харьковской области. В результате удара было уничтожено до 66 боевиков, включая 11 расчетов FPV-дронов, и до 10 автомобилей повышенной проходимости, передает ТАСС.

    В Минобороны подчеркнули эффективность применения РСЗО в данной операции. Удар был направлен на нейтрализацию операторов дронов, которые представляли угрозу для российских военных сил в регионе и обладали высокой мобильностью.

    Ранее Минобороны сообщило, что российские силы за семь дней произвели массированный и 32 групповых удара по стратегическим объектам на украинской территории. Напомним, российские Вооруженные силы со 2 по 8 ноября нанесли 38 ударов по украинским объектам ВПК с использованием высокоточного оружия и беспилотников.

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    29 ноября 2024, 14:26 • Новости дня
    ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли более 340 человек
    ВСУ за сутки на Курском направлении потеряли более 340 человек
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки в Курской области украинская армия потеряла более 340 солдат и значительное количество техники, сообщило Минобороны России.

    Уничтожены также бронетранспортер, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, артиллерийское орудие и шесть минометов, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Север» поразила многочисленные украинские формирования, включая 21-ю, 41-ю, 44-ю и 47-ю механизированные бригады, 17-ю тяжелую механизированную, 5-ю танковую, 80-ю, 82-ю и 95-ю десантно-штурмовые бригады, а также 36-ю бригаду морской пехоты. Боевые действия велись в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Лебедевка и других.

    Оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия произвели удары по живой силе и технике противника в нескольких населенных пунктах, включая Богдановку, Гончаровку и Черкасское Поречное.

    Ранее добровольцы сообщали, что более половины населенного пункта Новоивановка в Курской области находятся под контролем российских войск, несмотря на активные контратаки со стороны ВСУ на танках Abrams и Leopard. В прошлые сутки украинская армия потеряла до 250 военнослужащих и разнообразную военную технику в Курской области.

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    29 ноября 2024, 09:56 • Новости дня
    СВР заявила о планах НАТО заморозить конфликт для обучения украинцев
    СВР заявила о планах НАТО заморозить конфликт для обучения украинцев
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Служба внешней разведки России заявила о намерении НАТО заморозить конфликт на Украине ради усиления ВСУ, а также о запуске учебных центров для обучения одного миллиона мобилизованных украинцев.

    По данным ведомства, в НАТО все больше склоняются к необходимости замораживания конфликта на Украине для восстановления боеспособности ВСУ, передает РИА «Новости».

    По информации разведки, НАТО уже развертывает на Украине учебно-тренировочные центры, через которые планируется обучить более одного миллиона мобилизованных украинцев. Эта мера призвана повысить боевую готовность украинской армии в условиях перемирия.

    Также СВР сообщает, что НАТО активно работает с западными военно-промышленными компаниями, такими как немецкая Rheinmetall. Альянс требует от них инвестиций в украинскую оборонную промышленность, а также направления специалистов и оборудования на украинскую территорию.

    По словам представителя СВР, восстановление украинского военно-промышленного комплекса станет ключевым направлением работы НАТО на время перемирия, что должно укрепить позиции Киева в будущем.

    Ранее стало известно, что будущая администрация Дональда Трампа рассматривает вариант прекращения огня на Украине еще на ранних стадиях переговоров. Основой для будущих действий Штатов может послужить план Кита Келлога, предложенный им для урегулирования конфликта между Москвой и Киевом еще в июне. Его же Дональд Трамп собирается выдвинуть на пост спецпредставителя по Украине и России.

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    29 ноября 2024, 11:20 • Новости дня
    Российские войска заняли первые высотки в Курахово

    Рогов: Российские войска заняли первые высотки в Курахово

    Российские войска заняли первые высотки в Курахово
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска продолжают бои за освобождение Курахово на Украине, выбив противника из первых многоэтажных зданий, что приближает полное окружение города и имеет важное оперативное значение для продвижения к западной границе ДНР, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    Рогов сообщил, что российские войска продолжают наступление на Курахово в западной части ДНР. В ходе боевых действий они выбили украинские силы из первых высотных зданий, что является значительным шагом в процессе освобождения города, передает РИА «Новости».

    Ранее Ян Гагин, советник главы ДНР, информировал, что российские военные уже находятся в центре Курахово, а до полного окружения города остаются считанные километры. Город находится в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска).

    По словам Рогова, в самом Курахово идут тяжелые и ожесточенные бои, особенно в районах многоэтажной застройки. Наступление российских сил в Курахово означает не только освобождение города, но и позволит им продвигаться дальше к западной границе ДНР, укрепляя контроль над регионами, остающимися под контролем ВСУ.

    Ранее глава комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы России продолжают наступление на Курахово в ДНР, занимая северные и южные пригороды. Российские войска в Курахово активно прорывают оборону украинских сил, и власти региона ожидают позитивных известий, заявил глава республики Денис Пушилин.

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    29 ноября 2024, 04:52 • Новости дня
    Десантники ВСУ сдались в плен российским войскам в Харьковской области

    Четверо украинских десантников 77-й бригады покинули ДОТ и сдались в плен под Копанками

    Tекст: Максим Попов

    Четверо украинских десантников из 77-й аэромобильной бригады сложили оружие и сдались российским военным в районе населенного пункта Копанки на харьковском направлении, говорится в сообщении Минобороны.

    «Минувшей ночью группа из четырех украинских десантников 77-й аэромобильной бригады ВСУ, удерживавшая ДОТ на харьковском направлении в районе населенного пункта Копанки, сложила оружие и сдалась в плен штурмовикам из 1-й Танковой армии группировки войск »Запад« ВС РФ», – приводит «РИА Новости» цитату из сообщения военного ведомства.

    До этого сообщалось, что более половины населенного пункта Новоивановка в Курской области находятся под контролем российских войск, несмотря на активные контратаки со стороны ВСУ на танках Abrams и Leopard.

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