Axios заявил об обсуждении командой Байдена удара по ядерным объектам Ирана

Tекст: Антон Антонов

«Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан представил президенту Байдену варианты потенциальной атаки США на ядерные объекты Ирана», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Axios.

Речь шла об атаке на случай, «если иранцы предпримут шаги к созданию ядерного оружия до 20 января». Указывается, что тема обсуждалась «на встрече, которая до сих пор оставалась секретной».

Байден не принял финального решения по этому вопросу. Обсуждение не было связано с появлением новых разведданных, а предназначалось для проработки возможных сценариев действий.

Некоторые помощники Байдена, включая Салливана, считают, что ослабление иранской противовоздушной обороны и ракетного вооружения, «а также значительное ослабление региональных доверенных лиц Ирана» могут повысить шансы на успешный удар и снизить риск ответных действий Ирана и возможной эскалации в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп также рассматривает возможность применить военную силу, включая превентивные авиаудары, чтобы остановить развитие ядерной программы Ирана. Иран заявил, что запустил несколько тыс. передовых газовых центрифуг для производства обогащенного урана в ответ на резолюцию, принятую Советом управляющих МАГАТЭ.