Отмена свинины в наших школьных столовых – это не мелочь, это первый шаг к уничтожению нашего мира. Новогодние ёлки в наших русских школах приезжие родители и их имамы уже пытались отменить.0 комментариев
Иран заявил о запуске «тысячи передовых центрифуг» в ответ на резолюцию МАГАТЭ
Глава ОАЭИ Эслами заявил о запуске Ираном нескольких тысяч современных центрифуг для обогащения урана
Иран запустил несколько тысяч передовых газовых центрифуг, чтобы произвести обогащенный уран, в ответ на резолюцию, принятую Советом управляющих МАГАТЭ, заявил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.
«Иран с самого начала заявлял, что если три европейские страны продолжат конфронтацию, то мы примем ответные меры», – заявил Мохаммад Эслами, передает ТАСС
Эслами подчеркнул, что меры были приняты сразу после принятия резолюции МАГАТЭ, и соответствуют программе развития атомной промышленности Ирана. В рамках этой программы начался процесс подачи газа в несколько тысяч современных центрифуг.
Ранее в МИД Ирана заявили, что ОАЭИ намеренa запустить большое количество новых центрифуг для обогащения урана.
Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, критикующую Иран за недостаточное сотрудничество по ядерным вопросам.
Стало известно, что команда избранного президента США Дональда Трампа разрабатывает меры экономического давления на Иран для принуждения его к новой ядерной сделке.