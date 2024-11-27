Иран заявил о запуске «тысячи передовых центрифуг» в ответ на резолюцию МАГАТЭ

Глава ОАЭИ Эслами заявил о запуске Ираном нескольких тысяч современных центрифуг для обогащения урана

Tекст: Вера Басилая

«Иран с самого начала заявлял, что если три европейские страны продолжат конфронтацию, то мы примем ответные меры», – заявил Мохаммад Эслами, передает ТАСС

Эслами подчеркнул, что меры были приняты сразу после принятия резолюции МАГАТЭ, и соответствуют программе развития атомной промышленности Ирана. В рамках этой программы начался процесс подачи газа в несколько тысяч современных центрифуг.

Ранее в МИД Ирана заявили, что ОАЭИ намеренa запустить большое количество новых центрифуг для обогащения урана.

Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, критикующую Иран за недостаточное сотрудничество по ядерным вопросам.

Стало известно, что команда избранного президента США Дональда Трампа разрабатывает меры экономического давления на Иран для принуждения его к новой ядерной сделке.