WSJ: Трамп рассматривает возможность нанесения превентивных ударов по Ирану

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    Для освоения Сирии Эрдоган будет договариваться с Россией
    МИД: Россия установила контакты с захватившей власть в Сирии оппозицией
    Трамп предложил разместить европейские войска на Украине
    В Госдуме рассказали об удалении с маркетплейсов «освежителей для мозга»
    МИД заявил, что Россия рассчитывает на сохранение военных баз в Сирии
    Захарова предложила НАТО изымать пенсии бывших генсеков
    Москалькова призвала Киев создать гумкоридор для выхода жителей Курской области
    Кабмин одобрил переговоры Роскосмоса и НАСА о перекрестных полетах к МКС
    Трамп назвал глупым решение Байдена об ударах вглубь России
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Падение Асада создаст Израилю проблемы, а не возможности

    Не получится ли так, что вместо «Хезболлы» и Асада Израиль получит куда более серьезных противников в лице новых руководителей Сирии или даже Иордании, а в Ливане появятся организации, куда более опасные для Израиля, только суннитского толка?

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как России трактовать сирийский опыт

    Умение признавать, что события развиваются подчас нежелательным для России образом, как в случае с Сирией, должно сочетаться с полной готовностью к продолжению борьбы и уверенностью в нашей стратегической дееспособности.

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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Из Сирии торчат уши не только Турции, но и Франции

    Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.

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    13 декабря 2024, 08:42 • Новости дня

    WSJ: Трамп рассматривает возможность нанесения превентивных ударов по Ирану

    WSJ: Трамп рассматривает возможность ударов по Ирану для предотвращения ядерного прорыва

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Дональд Трамп рассматривает возможность применения военной силы, включая превентивные авиаудары, чтобы остановить развитие ядерной программы Ирана, что может означать отход от традиционной дипломатии и санкций, отмечает Wall Street Journal.

    Команда президента Трампа рассматривала различные варианты для предотвращения ядерного вооружения Ирана, сообщает Wall Street Journal. Среди предложений обсуждались предположительные воздушные удары по иранским ядерным объектам, что означало бы отход от прежней политики дипломатии и санкций.

    Вопрос о возможных ударах стал более актуальным после падения режима Башара Асада в Сирии и ослабления позиций Ирана в регионе. Недавние сведения о расширении ядерной программы Тегерана усилили внутренние обсуждения в команде Трампа. Тем не менее, все дискуссии оставались на предварительной стадии.

    Во время телефонных бесед с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху Трамп выражал обеспокоенность ядерной угрозой со стороны Ирана и искал способы избежать этого. Предлагалось также усилить военное присутствие США на Ближнем Востоке и продать Израилю передовое вооружение, включая бомбы для уничтожения бункеров.

    Альтернативный подход предусматривал использование угроз военной силы в сочетании с санкциями. Такой метод применялся Трампом в отношении КНДР, однако дипломатическое урегулирование не удалось. В 2015 году Иран и международные державы подписали ядерное соглашение, позже США вышли из него при президентстве Трампа, восстановив санкции.

    Ранее Дональд Трамп признал вероятность полномасштабного конфликта США с Ираном, назвав ситуацию нестабильной.

    Иран заявил, что запустил несколько тысяч передовых газовых центрифуг для производства обогащенного урана в ответ на резолюцию, принятую Советом управляющих МАГАТЭ.

    Между тем верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил о наличии доказательств участия США и Израиля в организации военного переворота в Сирии с поддержкой одной из соседних стран.

    12 декабря 2024, 22:42 • Новости дня
    Трамп предложил разместить европейские войска на Украине

    Wall Street Journal сообщила о предложении Трампа разместить европейские войска на Украине для контроля прекращения огня

    Трамп предложил разместить европейские войска на Украине
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Избранный президент США Дональд Трамп предложил разместить европейские войска на Украине для контроля за соблюдением режима прекращения огня, подчеркнув, что США не планируют отправлять свои войска, пишет Wall Street Journal.

    Как пишет The Wall Street Journal, «начинают вырисовываться контуры первоначальных усилий» Трампа по прекращению конфликта на Украине, «предпринятых им во время визита в Европу на прошлой неделе». «Главный вывод: Европе придется взять на себя большую часть бремени поддержки Киева войсками для наблюдения за прекращением огня и оружием для сдерживания России», – пишет издание.

    На встрече в Париже 7 декабря с украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном Трамп подчеркнул, что «поддерживает создание сильной, вооруженной Украины, однако выступает против ее вступления в НАТО», передает ТАСС.

    По его мнению, европейские страны должны взять на себя главную роль в обеспечении безопасности на Украине. При этом США могут оказать поддержку процессу, но не планируют отправлять свои войска.

    Кроме того, в ходе встречи в Париже Трамп заявил, что Европа должна оказать давление на Китай, чтобы повлиять на Россию и завершить конфликт на Украине. Обсуждалась возможность введения пошлин на китайские товары как «инструмент переговоров».

    Однако, как отмечает WSJ, европейские официальные лица считают, что у Трампа нет четкого плана по урегулированию конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, трехсторонние переговоры с участием Макрона, Трампа и Зеленского в Париже завершились без итогового заявления и продлились всего 20 минут.

    Зеленский сообщил о возможности размещения западных войск для гарантии безопасности до вступления Украины в НАТО.

    СМИ сообщали, что Макрон намерен обсудить с польским руководством возможность отправки миротворческой миссии на Украину для обеспечения соблюдения режима прекращения огня. Премьер-министр Польши Дональд Туск после переговоров с Макроном заявил, что Польша не собирается направлять свои войска на Украину даже после прекращения огня.

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    12 декабря 2024, 18:59 • Новости дня
    Трамп поставил Нетаньяху срок завершения боевых действий в Газе

    Трамп призвал Нетаньяху прекратить конфликт в Газе до своей инаугурации

    Трамп поставил Нетаньяху срок завершения боевых действий в Газе
    @ Stefani Reynolds/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп обратился к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с просьбой завершить конфликт в Газе до своей инаугурации, запланированной на 20 января 2025 года.

    Избранный президент США Дональд Трамп призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прекратить боевые действия в секторе Газа к своей инаугурации, сообщает журнал Time.

    В ходе телефонных разговоров, состоявшихся во время предвыборной кампании, Трамп просил главу израильского правительства свернуть военные действия в Газе. «Он знает, что я хочу, чтобы это закончилось», – заявил Трамп, имея в виду противостояние Израиля с движением ХАМАС. Он также выразил уверенность в позитивном исходе ближневосточного конфликта и подчеркнул нежелание кровопролития.

    Однако, как отмечает Time, завершение конфликта к дню инаугурации Трампа крайне маловероятно. Издание сообщает, что в Израиле и США подозревают Нетаньяху в намеренном затягивании конфликта для предотвращения внеочередных выборов, которые могут привести к его отставке. Трамп, отвечая на вопрос о доверии к Нетаньяху, заявил, что «не доверяет никому».

    Журнал Time ранее объявил Трампа человеком года, и его интервью было приурочено к этому событию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские вооруженные силы не планируют выводить свои войска из буферной зоны на Голанских высотах до получения гарантий безопасности на границе с Сирией. Израильские удары по сирийской Латакии затронули военные объекты и порт, где находились корабли ВМС Сирии. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху начнет давать показания в суде по обвинениям в коррупции, связанным с делами о взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

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    12 декабря 2024, 10:54 • Видео
    Байден требует от Украины молодой крови

    Как утверждают британские и американские СМИ, отношения президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского прошли «точку невозврата». Вашингтон требует от Киева снизить возраст призыва на фронт с 25 до 18 лет. Но Зеленский боится этого шага по двум причинам.

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    12 декабря 2024, 22:19 • Новости дня
    МИД: Россия установила контакты с захватившей власть в Сирии оппозицией

    Замглавы МИД России Богданов сообщил о контактах с «Хайят Тахрир аш-Шам» в Сирии

    МИД: Россия установила контакты с захватившей власть в Сирии оппозицией
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Россия установила контакты с политическим комитетом «Хайят Тахрир аш-Шам» для обсуждения безопасности российских граждан и дипломатической миссии в Сирии, сообщил замглавы МИД России Михаил Богданов. По информации западных СМИ, Москва также близка к заключению соглашения с новыми властями Сирии о сохранении военных баз.

    «Установлен контакт, конечно, с политическим комитетом (ХТШ*), который работает сейчас в Дамаске в одном из отелей. Там они встречаются с представителями дипкорпуса. Представители нашего посольства с ними встречались», – приводит слова Богданова РИА «Новости».

    Основной темой обсуждений стала безопасность российской дипломатической миссии и граждан на территории Сирии. Богданов отметил, что переговоры проходят в конструктивной атмосфере. Российская сторона надеется на выполнение обещаний участников переговоров, чтобы обеспечить стабильность в регионе и избежать эксцессов.

    Как пишут западные СМИ, Москва также ведет переговоры с новыми лидерами Сирии о сохранении военных баз в Тартусе и Хмеймиме. По сообщению Bloomberg, Россия близка к заключению этого соглашения. Источники агентства в Москве, Европе и на Ближнем Востоке подтвердили, что переговоры по этому вопросу еще продолжаются.

    Эти базы, отмечает издание, играют стратегическую роль для России. База в Тартусе служит важным узлом в Средиземноморье, а авиабаза в Хмеймиме используется для поддержки операций России в Африке, что позволяет Москве укреплять свое политическое и экономическое влияние.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженная оппозиция захватила власть в Сирии. Ошибки в управлении Сирией привели к падению режима Башара Асада и недееспособности сирийской армии, считает замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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    12 декабря 2024, 17:56 • Новости дня
    Трамп назвал глупым решение Байдена об ударах вглубь России

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп выразил недовольство решением о применении американского оружия против России, считая это опасной эскалацией.

    Избранный президент США Дональд Трамп выступил с критикой в адрес действующего президента Джо Байдена, осудив решение о нанесении ударов американским оружием по территории России, сообщает ТАСС. В интервью журналу Time Трамп выразил мнение, что это решение было принято с одобрения Байдена и привело к крайне нестабильной ситуации.

    Трамп заявил: «Это очень нестабильная ситуация. Я думаю, что самое опасное сейчас – это то, что происходит, когда Зеленский решил, с одобрения, я полагаю, президента [США Джо Байдена], начать запускать ракеты по России. Я думаю, что это серьезная эскалация. Я думаю, что это глупое решение».

    Экс-президент США также выразил обеспокоенность из-за вероятных последствий такого шага, отметив, что это может привести к еще большему обострению международной обстановки. Трамп подчеркнул, что необходимо как можно скорее найти пути для деэскалации напряженности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы произвели запуск 100 ракет по территории Украины в ответ на действия Киева, который пытался атаковать цели в Москве и Петербурге. Действующий американский президент Джо Байден выразил возмущение российскими ударами по позициям украинской армии и заявил о намерении усилить военную поддержку Украины новыми поставками вооружения в ближайшее время. Американские разведывательные службы полагают, что удары вглубь территории России дальнобойным оружием не повышают вероятность ядерной эскалации.

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    12 декабря 2024, 14:44 • Новости дня
    Скачко: Расследование ФБР против Зеленского понравится простым американцам
    Скачко: Расследование ФБР против Зеленского понравится простым американцам
    @ REUTERS/Shannon Stapleton

    Tекст: Евгений Поздняков

    Расследование о растрате американских средств Владимиром Зеленским сыграет на руку Дональду Трампу. С его помощью он сможет не только полностью переложить ответственность за провалы ВСУ на Киев, но и вернуть часть украденных денег в казну США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее в США заявили о планах расследовать действия Зеленского при использовании американских средств.

    «Заявления Кэша Патела станут прологом к выталкиванию Владимира Зеленского на историческую свалку. В настоящий момент Дональд Трамп кажется человеком, готовым продолжать политику Джо Байдена по поддержке Украины, однако для этого ему необходимо появление качественно новой власти в Киеве», – сказал политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Встреча с Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским в Париже показала республиканцу, что последний является безнадежным коррупционером и казнокрадом. Собственно, угрозы со стороны будущего главы ФБР и должны послужить сигналом для Украины о неприятии Дональдом Трампом текущего положения дел», – отмечает он.

    «С большой вероятностью расследование действительно состоится. Это позволит США переложить значительную долю ответственности за провалы ВСУ на Киев. Американцам подробно, со ссылкой на важные документы, расскажут, что Вашингтон делал все правильно, но коррумпированность офиса Зеленского не позволила достичь удовлетворительных результатов», – считает собеседник.

    «Для текущей украинской власти это станет началом конца. Разумеется, встанет вопрос о смене руководства, и на руководящие позиции выдвинутся люди, с которыми Трампу будет попросту легче договариваться. Кроме того, Штаты получат возможность вернуть часть украденных денег», – полагает он.

    «Разумеется, большую долю полученного капитала Зеленский и его прихвостни вывозят за границу и растасовывают по офшорным счетам. Но если прегрешения действующего украинского руководства будут доказаны, Вашингтон сможет их забрать. Разумеется, простым американцам это очень понравится», – заключил Скачко.

    Ранее в США заявили о планах расследования действий Владимира Зеленского по использованию средств американских налогоплательщиков. Будущий директор ФБР Кэш Пател в подкасте Kash's Corner сообщил, что лично инициирует данное разбирательство сразу после вступления в должность.

    По его словам, принципиально важно выяснить, не создавала ли Украина видимость угроз безопасности для получения больших выплат со стороны Вашингтона. В частности, он напомнил о прилете ракеты на территорию Польши. Тогда Зеленский поспешил обвинить в произошедшем Россию, однако, как выяснилось позже, боеприпас принадлежал ВСУ.

    В связи с этим Пател добавил, что США необходимо с большой осторожностью подходить к взаимодействию с украинским властями. По его мнению, передача миллиардов долларов офису Зеленского должна сопровождаться детальными отчетами о расходовании полученных средств.

    Ранее в американской прессе сообщалось, что Дональд Трамп рассматривает возможность отмены недавно выделенного Украине кредита на сумму 20 млрд долларов. Однако для этого ему придется снять санкции с замороженных активов России, с помощью которых и планируется погашение данной суммы.

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    13 декабря 2024, 01:15 • Новости дня
    МИД заявил, что Россия рассчитывает на сохранение военных баз в Сирии

    Замглавы МИД России Богданов заявил, что Москва рассчитывает сохранить военные базы в Сирии для борьбы с терроризмом

    МИД заявил, что Россия рассчитывает на сохранение военных баз в Сирии
    @ Минобороны России/Rutube

    Tекст: Антон Антонов

    Россия рассчитывает на сохранение своих военных баз в Сирии, которые играют важную роль в совместной борьбе с терроризмом, сообщил замглавы МИД России Михаил Богданов.

    Богданов сказал, что борьба с терроризмом и остатками террористической группировки «Исламское государство» не завершена и требует коллективных усилий, в которых российское военное присутствие в Сирии играет «важную роль», передает РИА «Новости».

    Богданов подчеркнул, что базы продолжают находиться на сирийской территории. На вопрос о том, рассчитывает ли Россия на их сохранение, он ответил утвердительно: «Наверное, пока других решений не принималось».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженная оппозиция в Сирии захватила власть. Российские военные принимают дополнительные меры предосторожности для обеспечения безопасности своих баз в Сирии.

    Богданов сообщил, что Россия установила контакты с политическим комитетом «Хайят Тахрир аш-Шам» для обсуждения безопасности российских граждан и дипломатической миссии в Сирии.

    По сообщению Bloomberg, Россия близка к заключению соглашения с новыми лидерами Сирии о сохранении военных баз в Тартусе и Хмеймиме.

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    12 декабря 2024, 18:20 • Новости дня
    Трамп допустил возможность войны с Ираном

    Трамп не исключил начало полномасштабного конфликта США с Ираном

    Трамп допустил возможность войны с Ираном
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дональд Трамп признал вероятность полномасштабного конфликта США с Ираном, назвав ситуацию нестабильной.

    Избранный президент США Дональд Трамп признал, что вероятность начала войны с Ираном существует, передает ТАСС. В интервью журналу Time он отметил, что ситуация является очень нестабильной и непредсказуемой. «Случиться может все что угодно. Это очень нестабильная ситуация», – заявил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, поражение Ирана в Сирии создает новые вызовы для России. Свержение президента Сирии Башара Асада стало стратегическим крахом для Ирана. Администрация Джо Байдена намерена остановить миротворческие инициативы Дональда Трампа, используя нефть как инструмент давления на международной арене.

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    12 декабря 2024, 16:46 • Новости дня
    Трамп стал «Человеком года» по версии Time, обойдя Маска и Цукерберга
    Трамп стал «Человеком года» по версии Time, обойдя Маска и Цукерберга
    @ time.com

    Tекст: Денис Тельманов

    Экс-президент США Дональд Трамп был признан «Человеком года» журналом Time, обойдя известных политиков и предпринимателей, включая Маска и Цукерберга.

    Как передает РИА «Новости», Дональд Трамп, победивший на президентских выборах в США, был назван «Человеком года» по версии журнала Time. Он обошел таких известных личностей, как предприниматель Илон Маск, вице-президент США Камала Харрис, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и основатель корпорации Meta Марк Цукерберг.

    «Дональд Трамп – «Человек года» по версии Time», – говорится в сообщении журнала.

    В число претендентов на звание также входили президент Мексики Клаудия Шейнбаум, супруга британского принца Кейт Миддлтон и глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл. Также на это звание претендовали популярный американский комик Джо Роган и Юлия Навальная.

    Начиная с 1927 года Time публикует обложку с «Человеком года», которым может стать человек, группа лиц или явление, оказавшие наибольшее влияние на заголовки прессы в уходящем году. В 2023 году звания «Человек года» была удостоена певица Тейлор Свифт.


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    13 декабря 2024, 06:57 • Новости дня
    Туск указал на проблемы Макрона при «рукопожатии с Дональдами»

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне обсуждения в Сети «доминирующего рукопожатия» избранного президента США Дональда Трампа с президентом Франции Эммануэлем Макроном премьер-министр Польши Дональд Туск напомнил о собственном «проблемном» рукопожатии с французским лидером.

    Телеканал Fox News сообщал о том, что пользователи соцсетей активно обсуждали «доминирующее рукопожатие» Трампа и Макрона в прошлую субботу во время встречи в Париже, передает РИА «Новости».

    Когда Трамп и Макрон встали для фотосессии, «будущий глава Белого дома неожиданно крепко сжал руку французского лидера, словно провел болевой прием», пишет «Российская газета».

    «Рукопожатия с Дональдами – это обычно целая проблема», – заявил Туск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Он опубликовал видеозапись собственного рукопожатия с Макроном перед переговорами 12 декабря в Варшаве. На нем Туск, приветствуя французского лидера, сымитировал борьбу на руках и затем по-дружески ударил его в грудь, передает ТАСС.

    Напомним, Трамп посетил Париж для участия в церемонии открытия собора Парижской Богоматери после его восстановления.

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    12 декабря 2024, 12:20 • Новости дня
    Израиль назвал условие вывода войск с Голанских высот

    Нетаньяху заявил, что Израиль сохранит войска в буферной зоне Голан до получения гарантий безопасности

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль не планирует выводить свои вооруженные силы из буферной зоны на Голанских высотах до получения гарантий безопасности на границе с Сирией, сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

    В канцелярии израильского премьера заявили, что Израиль намерен сохранять свое присутствие в буферной зоне на Голанских высотах, пока не будут приняты меры безопасности, обеспечивающие соблюдение соглашения от 1974 года, которое предполагает разделение сил между Израилем и Сирией, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о беспокойстве Москвы по поводу израильских ударов в районе буферной зоны Голанских высот, так как они могут усугубить нестабильную ситуацию в Сирии.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Голанские высоты являются частью Израиля.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Израиль начал процесс раздела Сирии, что вызвало обеспокоенность в международном сообществе.

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    12 декабря 2024, 14:12 • Новости дня
    Трамп-младший посмеялся над видео, где его отец «прогоняет» Зеленского

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Дональд Трамп – младший поделился в социальных сетях забавным видео, в котором его отец пинком выгоняет Владимира Зеленского с обложки журнала Time, где изображен человек года, и сам занимает его место.

    На видео Трамп-старший танцует и пинком «сбрасывает» Зеленского, становясь на его место, передает РИА «Новости».

    Журнал Time, по ожиданиям, намерен объявить Дональда Трампа человеком года после его победы на президентских выборах в США. В 2022 году это звание было присвоено «духу Украины» и Владимиру Зеленскому.

    Ранее Дональд Трамп – младший опубликовал мем со сценой из фильма «Один дома 2», где главный герой случайно встретился с Трампом-старшим. Сцена сравнивается со встречей Владимира Зеленского с Трампом. Шутку оценил бизнесмен Илон Маск.

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    12 декабря 2024, 15:48 • Новости дня
    Медведев связал падение власти Асада с ошибками управления

    Медведев отметил недееспособность сирийской армии и ошибки режима Асада

    Tекст: Денис Тельманов

    Дмитрий Медведев заявил, что ошибки в управлении Сирией привели к падению режима Башара Асада и недееспособности сирийской армии, а последствия текущих событий в стране он назвал безрадостными.

    Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о связи падения режима Башара Асада в Сирии с допущенными ошибками в управлении страной. Политик подчеркнул, что сирийская армия оказалась недееспособной, что является следствием этих ошибок, передает ТАСС.

    Медведев также отметил, что возможные последствия текущих событий в стране могут быть безрадостными, так как существующие слабые ожидания не позволяют надеяться на сохранение единства Сирии. Он выразил сомнения в возможности продолжения совместного существования народов и представителей разных вероучений в Сирии.

    Медведев напомнил о серьезной поддержке, которую Россия оказала правительству Башара Асада в определенный период, понимая угрозы фрагментации или распада Сирии по сценарию соседних стран Ближнего Востока. «Последствия всего этого безрадостные», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия арабского социалистического возрождения («Баас»), правившая Сирией свыше 60 лет, объявила о приостановке своей деятельности в стране, соответствующее решение подписано заместителем генсека партии Ибрагимом аль-Хадидом. В президентском дворце бывшего сирийского президента Башара Асада обнаружили таблетки бензодиазепина, используемые для лечения тревожных расстройств и бессонницы. В провинции Латакия вооруженная толпа сожгла могилу Хафеза Асада, бывшего президента Сирии и отца Башара Асада, а в соцсетях распространились видео с горящим мавзолеем и вооруженными людьми вокруг него.

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    13 декабря 2024, 06:12 • Новости дня
    CBS узнал о намерении Си Цзиньпина отказаться от посещения инаугурации Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    Китайский лидер Си Цзиньпин не посетит инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа в январе, несмотря на приглашение, сообщил канал CBS.

    По словам источников CBS, визит Си Цзиньпина «не ожидается». От Китая на инаугурации может присутствовать посол в США и, возможно, другие официальные лица КНР, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп, по данным CBS,  направил Си Цзиньпину приглашение на свою инаугурацию, которая должна состояться 20 января в Вашингтоне.

    Си Цзиньпин заявлял о готовности Китая к взаимодействию с администрацией Трампа; при этом СМИ указывали, что возвращение Трампа в Белый дом может принести для Китая новые риски.


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    13 декабря 2024, 00:45 • Новости дня
    Ермак опроверг встречу с Келлогом в США

    Ермак опроверг встречу с будущим спецпосланником Трампа по Украине Келлогом в США

    Tекст: Антон Антонов

    Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что не встречался во время последнего визита в США с Китом Келлогом, которого избранный американский президент Дональд Трамп собирается назначить спецпосланником по Украине.

    Ермак отметил, что был знаком с Келлогом еще до его назначения и встречался с ним во время предыдущих визитов в Соединенные Штаты, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    «В этот раз мы с ним разминулись. Он должен был быть на встрече с Майком Уолтцем, но я приехал из Флориды, а Келлог полетел во Флориду. Поэтому в этот раз мы с ним не встречались», – заявил Ермак.

    Ермак также выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с Келлогом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп настаивает на срочном заключении мирного соглашения по Украине, а ключевым автором мирного плана является Келлог.

    Украинская делегация во главе с Ермаком 4 декабря в Вашингтоне встретилась с будущим вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом. СМИ сообщали, что на встрече были представители будущей администрации Белого дома – Келлог и Майк Уолц, который должен стать советником Трампа по нацбезопасности.

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    13 декабря 2024, 05:09 • Новости дня
    Турция объявила о «превентивных мерах» против курдских сил в Сирии

    Эрдоган заявил о намерении Турции принять «превентивные меры» против Рабочей партии Курдистана и ИГ в Сирии

    Tекст: Антон Антонов

    Анкара намерена принять меры против террористической группировки «Исламское государство» и курдских организаций, которые Турция также считает террористическими, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

    «Президент Эрдоган заявил, что Турция примет превентивные меры против всех террористических организаций, особенно РПК/PYD/YPG и ИГ*, действующих в Сирии», – приводит РИА «Новости» сообщение канцелярии турецкого лидера.

    Он отметил, что эти группы, действующие в Сирии, представляют угрозу для Турции и ее национальной безопасности.

    Эрдоган подчеркнул, что Турция, «как единственная страна НАТО, сражавшаяся с ИГ* лицом к лицу», не позволит РПК (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана) и ее подразделениям использовать текущую ситуацию в Сирии в своих интересах. Кроме того, «Турция никогда не допустит слабости в борьбе с ИГ*», отметил он.

    Эрдоган выразил поддержку сохранению территориальной целостности и унитарной структуры Сирии. Он подчеркнул важность совместной работы международного сообщества над восстановлением и реконструкцией страны.

    YPG – курдские вооруженные формирования в Сирии, «Отряды народной самообороны». PYD – политическая партия сирийских курдов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, под контролем курдов остаются районы северо-востока Сирии. Они подняли флаги оппозиции над административными учреждениями в своих населенных пунктах. Курды при этом противостоят «Сирийской национальной армии». СНА – протурецкое формирование, которое вместе с «Хайят Тахрир аш-Шам» свергло власть в Сирии.

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