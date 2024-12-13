WSJ: Трамп рассматривает возможность нанесения превентивных ударов по Ирану

WSJ: Трамп рассматривает возможность ударов по Ирану для предотвращения ядерного прорыва

Tекст: Мария Иванова

Команда президента Трампа рассматривала различные варианты для предотвращения ядерного вооружения Ирана, сообщает Wall Street Journal. Среди предложений обсуждались предположительные воздушные удары по иранским ядерным объектам, что означало бы отход от прежней политики дипломатии и санкций.

Вопрос о возможных ударах стал более актуальным после падения режима Башара Асада в Сирии и ослабления позиций Ирана в регионе. Недавние сведения о расширении ядерной программы Тегерана усилили внутренние обсуждения в команде Трампа. Тем не менее, все дискуссии оставались на предварительной стадии.

Во время телефонных бесед с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху Трамп выражал обеспокоенность ядерной угрозой со стороны Ирана и искал способы избежать этого. Предлагалось также усилить военное присутствие США на Ближнем Востоке и продать Израилю передовое вооружение, включая бомбы для уничтожения бункеров.

Альтернативный подход предусматривал использование угроз военной силы в сочетании с санкциями. Такой метод применялся Трампом в отношении КНДР, однако дипломатическое урегулирование не удалось. В 2015 году Иран и международные державы подписали ядерное соглашение, позже США вышли из него при президентстве Трампа, восстановив санкции.

Ранее Дональд Трамп признал вероятность полномасштабного конфликта США с Ираном, назвав ситуацию нестабильной.

Иран заявил, что запустил несколько тысяч передовых газовых центрифуг для производства обогащенного урана в ответ на резолюцию, принятую Советом управляющих МАГАТЭ.

Между тем верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил о наличии доказательств участия США и Израиля в организации военного переворота в Сирии с поддержкой одной из соседних стран.