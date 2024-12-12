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    Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.

    5 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Как полонофилия разбудила декабристов

    Император Александр I был известным полонофилом – любителем всего польского. В результате польский вопрос и непропорциональные привилегии Варшаве порождали множество вопросов в среде русского офицерства.

    17 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Мужики ждут победы

    Конечно, все устали. На «передке» с осени 2022-го, дома остались семьи. Обычные люди. Кто автослесарь, кто менеджер, кто инженер. Все эти усталые мужики хотят домой. Там их ждут свои дети. Но за усталостью и ворчанием слышишь гордость. Гордость за страну, за своих.

    15 комментариев
    12 декабря 2024, 18:20 • Новости дня

    Трамп допустил возможность войны с Ираном

    Трамп не исключил начало полномасштабного конфликта США с Ираном

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дональд Трамп признал вероятность полномасштабного конфликта США с Ираном, назвав ситуацию нестабильной.

    Избранный президент США Дональд Трамп признал, что вероятность начала войны с Ираном существует, передает ТАСС. В интервью журналу Time он отметил, что ситуация является очень нестабильной и непредсказуемой. «Случиться может все что угодно. Случиться может все что угодно. Это очень нестабильная ситуация», – заявил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, поражение Ирана в Сирии создает новые вызовы для России. Свержение президента Сирии Башара Асада стало стратегическим крахом для Ирана. Администрация Джо Байдена намерена остановить миротворческие инициативы Дональда Трампа, используя нефть как инструмент давления на международной арене.

    11 декабря 2024, 15:56 • Новости дня
    Канада ответила на угрозы Трампа присоединить страну к США

    Министр Фриланд заявила о готовности Канады защитить суверенитет от США

    Канада ответила на угрозы Трампа присоединить страну к США
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр финансов Канады Христя Фриланд подчеркнула готовность страны защищать свои национальные интересы после заявлений избранного президента США Дональда Трампа о возможном присоединении Канады в качестве нового штата.

    Канадское правительство решительно настроено защищать свои национальные интересы в ответ на заявления вновь избранного президента США Дональда Трампа о том, что Канада может стать «американским штатом», сообщает CBC. Об этом 10 декабря заявила министр финансов Канады Христя Фриланд.

    «Наше государство абсолютно решительно настроено отстаивать свои интересы», – заявила Фриланд. Она подчеркнула, что Канада является суверенным государством и придерживается принципов, которые подразумевают избегание эскалации, но при этом не отступать. Фриланд отметила, что этот подход всегда работал и является «очень канадским».

    Ранее, 3 декабря, Дональд Трамп сообщил премьер-министру Джастину Трюдо, что Канада может стать 51-м штатом США, если не удастся решить вопросы нелегальной миграции и контрабанды наркотиков. Он также пригрозил введением 25-процентных пошлин на канадские товары, если ситуация не изменится к его инаугурации 20 января 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп предложил, чтобы Канаду и Мексику сделать новыми штатами США, упомянув ежегодные субсидии более 100 млрд долларов Канаде и почти 300 млрд долларов Мексике. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал ответить на возможное введение тарифов в 25% на канадские товары, отметив разрушительное влияние таких мер на экономику. Дональд Трамп в шутливой манере назвал Джастина Трюдо губернатором «великого штата Канада» на фоне споров о тарифах.

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    11 декабря 2024, 13:20 • Новости дня
    Юшков: Новые санкции США подбросят цены на нефть до 200 долларов за баррель

    Эксперт Юшков: Новые санкции Байдена приведут к коллапсу на мировом рынке нефти

    Юшков: Новые санкции США подбросят цены на нефть до 200 долларов за баррель
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Президент США Джо Байден может пойти на авантюрные санкции против российской нефти, которые создадут проблемы Москве и Китаю с Индией, но также приведут к коллапсу на рынке, разгонят инфляцию в Штатах и увеличат стоимость барреля нефти до 200 долларов, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в энергетике Игорь Юшков. США рассматривают возможность введения новых санкций против России в нефтяной сфере.

    «Ситуация такая, что президент США Джо Байден вполне может пойти на какие-то довольно авантюрные решения в отношении российской нефти и попытаться применить либо ко всему нашему сырью, либо к его части такие же санкции, как действуют в отношении Ирана и Венесуэлы», – допустил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    «Сейчас американцы запрещают кому-либо покупать иранскую и венесуэльскую нефть. Китай крупный игрок, он может позволить себе игнорировать эти рестрикции, поэтому покупает иранское топливо. Но это фактически единственный покупатель иранских углеводородов. А против российской нефти таких ограничений нет. И для США это болезненно», – продолжил он.

    «При этом Штаты начали еще весной 2022 года вводить санкции против задействованных в продаже российской нефти логистики, компаний и банков. Также Вашингтон запретил импорт российской нефти, нефтепродуктов, газа, угля», – детализировал аналитик.

    «Поэтому и европейцы боялись покупать какие-то дополнительные объемы топлива – непонятно, когда можно попасть под вторичные ограничения», – указал спикер. «Плюс общество и политики могли обвинить компании в том, что те якобы спонсируют Россию. Поэтому насколько могли, европейцы сократили закупку российской нефти», – напомнил эксперт.

    «Тогда началась первая волна перестроения. Мы переключились на азиатские рынки, но нужно было подписать контракты, наладить логистику и саму нефть туда довезти. На это ушло время. В результате цена нефти на мировом рынке уходила в район 120 долларов за баррель», – рассказал собеседник.

    «Эффект был довольно неожиданный. Получилось, что против нас вводят санкции страны-импортеры нефти. Мы сократили добычу, но из-за того, что цены повысились, мы все равно зарабатывали примерно столько же, сколько и раньше. Средняя цена марки Urals оказалась в районе 80 долларов за баррель. Это даже больше, чем было рассчитано бюджетом РФ. А для США и ЕС цена взлетела до 120 долларов за баррель на любую нефть. И от этого подорожало топливо – в США был исторический рекорд», – напомнил он.

    «Так как стоимость топлива закладывается в цены других продуктов, в Штатах и Европе раскрутилась инфляция. Они вынуждены были повышать ставку Центрального банка и ФРС – в случае США. И только в 2024 году в Америке произошло первое снижение ставки», – объяснил аналитик.

    «Кстати, команда Байдена пострадала и политически – когда цены на топливо в США взлетели, американцы в этом обвинили как раз Демпартию. У них такая часть политической культуры: если топливо дорожает, то виноват действующий президент. И тогда республиканцы активно этим пользовались. Может быть, часть этого негатива в итоге и привела к тому, что демократы проиграли выборы», – объяснил спикер.

    «Сейчас же Байден уходит. Если он, например, ведет санкции, запрещающие покупать кому-либо вообще российскую нефть, это создаст коллапс для мирового рынка, цены будут по 200 долларов за баррель. Хотя, конечно, Индия и Китай запрет проигнорируют», – указал Юшков.

    «Поэтому администрация Байдена, скорее всего, рассматривает вариант ограничений в отношении какого-то отдельного сорта российской нефти. Также США могут запретить кому-либо покупать российскую нефть, которая переводится по нефтепроводам. Это будет удар прежде всего по европейцам», – детализировал аналитик.

    «Однако и по России будет нанесен временный удар. Нам потребуется время для перестроения всей логистики и заключения новых контрактов. Потому что Китай и Индия захотят создать специальные компании, которым не страшно попасть под санкции, и только через них будут импортировать российскую нефть», – объяснил собеседник.

    «А то, что пострадают страны Запада, сами США – опять будет всплеск цены, разгон инфляции – так это же все будет разрешать уже Трамп. Кроме того, Трамп, конечно, сможет отменить эти рестрикции и нормализовать ситуацию на рынке. Но тогда демократы обвинят его в том, что он якобы действует в интересах Кремля», – пояснил он.

    Ранее Bloomberg сообщил, что США рассматривают возможность введения новых санкций против России в нефтяной сфере. Эксперты отметили, что новые ограничения могут затронуть не только Россию, но и страны-импортеры энергоресурсов, такие как Индия и Китай. Такая мера может привести к резкому росту цен на нефть и усилению напряженности в мировой экономике, подчеркивают специалисты.

    Кроме того, США могут ввести санкции против танкерного флота, который, по данным Bloomberg, занимается транспортировкой российской нефти.

    При этом ограничения будут сопряжены с рисками, учитывая, что Индия и Китай являются крупными потребителями российской нефти. Напряженность могут усложнить попытки США ограничить поставки китайских чипов в Россию. Также санкции способны привести к резкому росту цен на нефть. Тем не менее Евросоюз планирует ввести аналогичные меры до конца года.

    Тем временем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что администрация Байдена предпримет новые антироссийские шаги. Многие аналитики прогнозируют попытки Байдена оставить тяжелое наследство для следующего руководства США, указал Песков.

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    12 декабря 2024, 10:54 • Видео
    Байден требует от Украины молодой крови

    Как утверждают британские и американские СМИ, отношения президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского прошли «точку невозврата». Вашингтон требует от Киева снизить возраст призыва на фронт с 25 до 18 лет. Но Зеленский боится этого шага по двум причинам.

    Коментарии (0)
    11 декабря 2024, 12:55 • Новости дня
    Каллас дала совет Трампу по отношениям с Россией

    Каллас призвала Трампа к жесткости в отношении России для влияния на Китай

    Каллас дала совет Трампу по отношениям с Россией
    @ Christophe Gateau/DPA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас подчеркнула, что будущий президент США Дональд Трамп должен занять жесткую позицию по отношению к России, чтобы усилить влияние на Китай и продемонстрировать решимость Запада в поддержке Киева, сообщает Politico.

    «Если вы не хотите проблем с Китаем, я думаю, вам [Трампу] нужно быть очень жесткими в отношении России. Вам надо быть твердым», – подчеркнула она. Кроме того, Каллас отметила, что поддержка Западом Киева представляет собой сигнал для Китая в свете его территориальных споров с Тайванем, передает Ura.Ru.

    По словам Каллас, Пекин сейчас видит, насколько далеко могут зайти США и их союзники в военной поддержке своих партнеров.

    Ранее Каллас высказалась о возможной необходимости отправки сил ЕС на Украину для контроля за соблюдением перемирия.

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    10 декабря 2024, 02:42 • Новости дня
    Трамп предложил сделать Канаду и Мексику штатами США

    Трамп заявил о возможном включении Канады и Мексики в состав США

    Трамп предложил сделать Канаду и Мексику штатами США

    Tекст: Максим Попов

    Избранный президент США Дональд Трамп предложил, чтобы Канада и Мексика стали новыми штатами США, ссылаясь на ежегодные субсидии более 100 млрд долларов Канаде и почти 300 млрд долларов Мексике.

    Избранный президент США Дональд Трамп предложил включить Канаду и Мексику в состав США в качестве новых штатов, сообщило ТАСС. ОН обосновал свое предложение тем, что США ежегодно субсидируют Канаду на сумму более 100 млрд долларов и Мексику почти на 300 млрд долларов.

    «Почему мы субсидируем эти страны? Если мы намерены субсидировать их, пускай становятся новыми штатами», – заявил Трамп в интервью американскому телеканалу.

    Кроме того, Трамп подчеркнул свою решимость ввести пошлины на товары из Канады и Мексики. Он объявил, что в первый день своего президентства, 20 января 2025 года, планирует ввести 25-процентные пошлины на все товары из этих стран. Такая мера, по его словам, является реакцией на незаконную миграцию и контрабанду наркотиков.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Трамп в ходе встречи с премьер-министром Джастином Трюдо пригрозил, что Канада может стать 51-м штатом США, если не решит проблему миграции и контрабанды.

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    11 декабря 2024, 21:15 • Новости дня
    Зеленский: Признание потери территорий вызовет раскол на Украине
    Зеленский: Признание потери территорий вызовет раскол на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не может на законодательном уровне признать потерю территорий, ставших частью России, несмотря на необходимость некоторых дипломатических решений.

    Зеленский заявил, что Киев не может законодательно признать потерю территорий, которые являются частью России, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что такое решение вызовет раскол внутри Украины. Зеленский отметил важность дипломатических решений, особенно в условиях недостаточного количества оружия и артиллерии для силового возвращения земель.

    В интервью телеканалу CBS News в марте Зеленский впервые допустил возможность мирных переговоров с Москвой даже без возвращения к границам 1991 года. Он выразил мнение, что Россия может быть готова к диалогу, если Украина согласится с границами, существовавшими на момент начала военной военной операции в 2022 году. Позже, общаясь с журналистами телеканала Fox News, Зеленский признал, что приобретение обратно Крыма военным путем невозможно. Он отметил, что надеется на возврат полуострова дипломатическим путем.

    Украинский лидер подчеркнул, что юридическое признание освобожденных Россией территорий как российских противоречит украинской конституции и законодательству. В частности, он заявил: «Мы не можем юридически признать их как российские территории... Если у нас меньше оружия и артиллерии, чем мы просили, конечно, некоторые вопросы придется решать дипломатически, но на уровне закона мы не собираемся признавать их российскими».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мировое разрешение конфликта на Украине возможно только при отказе Киева от оказания помощи НАТО и закрытия западных военных баз на территории страны, а также исключения учений с иностранными войсками, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    При этом Трамп отметил приоритетность урегулирования конфликта на Украине по сравнению с другими кризисами в мире. Трамп настаивает на срочном заключении мирного соглашения по Украине и требует соответствующих шагов, прежде всего от Владимира Зеленского.

    Президент Владимир Путин обсудил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном отказ Киева от международного разрешения конфликта и деструктивную политику украинского режима.

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    11 декабря 2024, 17:07 • Новости дня
    Трамп намерен «произвести фурор» в первый день президентства

    Трамп планировал изменить политику США, подписав более 25 указов в первый день

    Трамп намерен «произвести фурор» в первый день президентства
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Избранный президент США Дональд Трамп собирается кардинально изменить политику страны, подписав более 25 указов в первый день своего возвращения в Белый дом, включая меры в миграционной и энергетической сферах.

    Победивший в президентских выборах США Дональд Трамп планирует подписать более 25 указов в первый день своего президентства 20 января, пишет Reuters. Эти меры направлены на кардинальное изменение государственной политики США в таких сферах, как миграция, энергетика и образование. По словам источников, Трамп намерен произвести «фурор» с помощью этих указов.

    Одной из ключевых инициатив станет ужесточение миграционной политики. Планируется расширение полномочий сотрудников иммиграционной службы, возобновление строительства стены на границе с Мексикой и отправка дополнительных военных на южную границу, что соответствует предвыборным обещаниям Трампа. В энергетической сфере акцент будет сделан на увеличение добычи нефти и газа.

    Что касается образовательной сферы, предполагается запрет на финансирование школ, которые преподают критическую расовую теорию, а также отмена антидискриминационных мер для трансгендерных студентов. Также рассматриваются изменения в отношении федеральных подрядчиков, включая ограничения на тренинги по разнообразию.

    Работа над указами координируется давним советником Трампа Стивеном Миллером и рядом аналитических центров, включая America First Policy Institute и Heritage Foundation. Источники отмечают, что часть указов будет подписана в последующие дни и недели после инаугурации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп подчеркнул приоритетность урегулирования конфликта на Украине, отметив его сложность по сравнению с другими мировыми кризисами. Во время встречи в Париже президент Украины Владимир Зеленский настаивал на предоставлении Киеву гарантий безопасности от Запада после окончания конфликта.

    Трамп в социальной сети Truth Social опубликовал карикатуру, высмеивающую политику Джо Байдена в отношении финансирования Украины, подразумевая участие Хантера Байдена в присвоении денег.

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    12 декабря 2024, 14:44 • Новости дня
    Скачко: Расследование ФБР против Зеленского понравится простым американцам
    Скачко: Расследование ФБР против Зеленского понравится простым американцам
    @ REUTERS/Shannon Stapleton

    Tекст: Евгений Поздняков

    Расследование о растрате американских средств Владимиром Зеленским сыграет на руку Дональду Трампу. С его помощью он сможет не только полностью переложить ответственность за провалы ВСУ на Киев, но и вернуть часть украденных денег в казну США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее в США заявили о планах расследовать действия Зеленского при использовании американских средств.

    «Заявления Кэша Патела станут прологом к выталкиванию Владимира Зеленского на историческую свалку. В настоящий момент Дональд Трамп кажется человеком, готовым продолжать политику Джо Байдена по поддержке Украины, однако для этого ему необходимо появление качественно новой власти в Киеве», – сказал политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Встреча с Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским в Париже показала республиканцу, что последний является безнадежным коррупционером и казнокрадом. Собственно, угрозы со стороны будущего главы ФБР и должны послужить сигналом для Украины о неприятии Дональдом Трампом текущего положения дел», – отмечает он.

    «С большой вероятностью расследование действительно состоится. Это позволит США переложить значительную долю ответственности за провалы ВСУ на Киев. Американцам подробно, со ссылкой на важные документы, расскажут, что Вашингтон делал все правильно, но коррумпированность офиса Зеленского не позволила достичь удовлетворительных результатов», – считает собеседник.

    «Для текущей украинской власти это станет началом конца. Разумеется, встанет вопрос о смене руководства, и на руководящие позиции выдвинутся люди, с которыми Трампу будет попросту легче договариваться. Кроме того, Штаты получат возможность вернуть часть украденных денег», – полагает он.

    «Разумеется, большую долю полученного капитала Зеленский и его прихвостни вывозят за границу и растасовывают по офшорным счетам. Но если прегрешения действующего украинского руководства будут доказаны, Вашингтон сможет их забрать. Разумеется, простым американцам это очень понравится», – заключил Скачко.

    Ранее в США заявили о планах расследования действий Владимира Зеленского по использованию средств американских налогоплательщиков. Будущий директор ФБР Кэш Пател в подкасте Kash's Corner сообщил, что лично инициирует данное разбирательство сразу после вступления в должность.

    По его словам, принципиально важно выяснить, не создавала ли Украина видимость угроз безопасности для получения больших выплат со стороны Вашингтона. В частности, он напомнил о прилете ракеты на территорию Польши. Тогда Зеленский поспешил обвинить в произошедшем Россию, однако, как выяснилось позже, боеприпас принадлежал ВСУ.

    В связи с этим Пател добавил, что США необходимо с большой осторожностью подходить к взаимодействию с украинским властями. По его мнению, передача миллиардов долларов офису Зеленского должна сопровождаться детальными отчетами о расходовании полученных средств.

    Ранее в американской прессе сообщалось, что Дональд Трамп рассматривает возможность отмены недавно выделенного Украине кредита на сумму 20 млрд долларов. Однако для этого ему придется снять санкции с замороженных активов России, с помощью которых и планируется погашение данной суммы.

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    10 декабря 2024, 05:33 • Новости дня
    Канада пообещала ответить на возможные тарифы Трампа

    Трюдо заявил о готовности Канады ответить на тарифы Трампа 25% на ее товары

    Tекст: Максим Попов

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал ответить на возможное введение тарифов в 25% на канадские товары, предложенное избранным президентом США Дональдом Трампом, отметив, что такие меры будут разрушительными для канадской экономики.

    Трюдо подчеркнул, что Канада отреагирует «несколькими путями» на несправедливые тарифы и все еще ищет оптимальные способы для этого, передает ТАСС. Он также напомнил, что аналогичные меры, предпринятые Трампом в его первый президентский срок, в отношении канадской стали и алюминия в итоге были отменены.

    По словам премьер-министра, введение пошлин в размере 25% на все товары, экспортируемые из Канады, окажет разрушительное воздействие на канадскую экономику. Данный шаг, по мнению Трюдо, может привести к серьезным экономическим последствиям для страны.

    Напомним, Трамп анонсировал, что с первого дня своей новой президентской каденции он намерен ввести подобные пошлины на товары из Канады и Мексики, объяснив это необходимостью борьбы с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Трамп предложил, чтобы Канада и Мексика стали новыми штатами США, ссылаясь на ежегодные субсидии более 100 млрд долларов Канаде и почти 300 млрд долларов Мексике.

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    11 декабря 2024, 14:30 • Новости дня
    Каллас: Замороженные активы России ЕС полностью потратит на Украину

    Tекст: Евгения Караваева

    Кая Каллас заявила, что ЕС может полностью израсходовать замороженные активы России на восстановление Украины, не оставив средств для их возврата.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила сомнение в том, что замороженные активы России когда-либо будут возвращены, так как Европейский союз может потратить их на восстановление Украины, сообщает ТАСС. Она добавила:  «Но я сомневаюсь, что там что-нибудь еще останется».

    Использование активов России, по оценкам европейских источников, означает, что средства пойдут на финансирование интересов ЕС в различных ресурсных и промышленных секторах Украины после окончания конфликта. Эта позиция предполагает окончательное расходование без остатка.

    Российская сторона уже направила предупреждение ЕС о том, что все заблокированные активы должны быть возвращены. При этом подчеркивается, что экспроприация доходов от реинвестирования является нарушением международных норм и управления финансовой системой, основанной на долларе.

    По данным Еврокомиссии, в настоящее время заблокированы российские активы на сумму более 200 млрд евро. Из них 176 млрд находятся на счетах депозитария Euroclear.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крупнейший европейский депозитарный центр Euroclear отказался поддержать инициативу Евросоюза по изъятию заблокированных российских активов, указав на возможные риски для финансовой стабильности Европы и необходимость взять на себя обязательства по избежанию потерь.

    Министерство финансов США объявило о выделении Украине кредита на сумму 20 млрд долларов, который будет погашен за счет доходов от замороженных российских активов. Трамп может попытаться отменить санкции, замораживающие активы Центрального банка России, чтобы пересмотреть условия кредита, выделенного Украине.

    Маск раскритиковал планы США предоставить Украине кредит, назвав это решение «за гранью безумия».

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    11 декабря 2024, 06:55 • Новости дня
    NYT: Трамп может отменить санкции против Центробанка России

    Трамп может пересмотреть условия кредита Украине и отменить санкции против России

    Tекст: Максим Попов

    Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отмены санкций, замораживающих активы Центрального банка России, чтобы пересмотреть условия кредита, выделенного Украине, сообщила The New York Times.

    По информации издания, Трамп может попытаться отменить санкции, замораживающие активы Центрального банка России, передает ТАСС. Это решение связано с возможностью пересмотра условий кредита, выделенного администрацией Джо Байдена Украине.

    Ранее Минфин США объявил о предоставлении Украине кредита в размере двадцати миллиардов долларов, который будет выплачиваться траншами. Планируется, что возвращение средств произойдет за счет доходов от замороженных российских активов.

    Однако инициатива Трампа, по мнению издания, может не найти поддержку среди республиканцев и вряд ли повлияет на европейскую часть займа. Администрация Байдена, предоставляя этот кредит, стремится обеспечить Украине экономическую стабильность, даже учитывая возможное возвращение Трампа к власти.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне крупнейший депозитарный центр Euroclear выразил несогласие с планами Евросоюза изъять заблокированные российские активы, указав на возможные риски для финансовой стабильности Европы.

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    12 декабря 2024, 02:56 • Новости дня
    Трамп пригласил Си Цзиньпина на свою инаугурацию

    CBS News сообщил о приглашении Си Цзиньпина на инаугурацию Трампа

    Трамп пригласил Си Цзиньпина на свою инаугурацию
    @ Shealah Craighead/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Избранный президент США Дональд Трамп направил китайскому лидеру Си Цзиньпину приглашение на свою инаугурацию, которая должна состояться 20 января в Вашингтоне, сообщил CBS News со ссылкой на источники.

    По информации CBS News, приглашение было направлено в начале ноября. Ответ Пекина неизвестен. Канал указывает, что церемонию могут посетить несколько представителей иностранных государств высокого ранга. В частности, в Вашингтон может приехать венгерский премьер-министр Виктор Орбан, передает ТАСС.

    По данным Госдепа, с 1874 года ни один иностранный лидер не присутствовал на церемонии инаугурации главы государства, обычно на них свои страны представляют послы и другие дипломаты высокого ранга.

    В ноябре китайский лидер Си Цзиньпин направил поздравительную телеграмму Трампу после его победы на президентских выборах в США.

    Си Цзиньпин заявил о готовности Китая к взаимодействию с администрацией Трампа.

    СМИ указывали, что возвращение Трампа в Белый дом может принести для Китая новые риски.

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    12 декабря 2024, 14:12 • Новости дня
    Трамп-младший посмеялся над видео, где его отец «прогоняет» Зеленского

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Дональд Трамп – младший поделился в социальных сетях забавным видео, в котором его отец пинком выгоняет Владимира Зеленского с обложки журнала Time, где изображен человек года, и сам занимает его место.

    На видео Трамп-старший танцует и пинком «сбрасывает» Зеленского, становясь на его место, передает РИА «Новости».

    Журнал Time, по ожиданиям, намерен объявить Дональда Трампа человеком года после его победы на президентских выборах в США. В 2022 году это звание было присвоено «духу Украины» и Владимиру Зеленскому.

    Ранее Дональд Трамп – младший опубликовал мем со сценой из фильма «Один дома 2», где главный герой случайно встретился с Трампом-старшим. Сцена сравнивается со встречей Владимира Зеленского с Трампом. Шутку оценил бизнесмен Илон Маск.

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    10 декабря 2024, 06:38 • Новости дня
    Хегсет обвинил СМИ в попытке организовать против него показательный процесс

    Хегсет обвинил СМИ в стремлении организовать против него показательный процесс

    Tекст: Максим Попов

    Кандидат на пост министра обороны США Пит Хегсет, утверждает, что его пытаются оклеветать в СМИ, чтобы помешать утверждению его кандидатуры, несмотря на прежнюю реабилитацию по обвинениям в сексуальных домогательствах.

    По информации телеканала Fox News, кандидат на пост министра обороны США Пит Хегсет заявил, что против него ведется информационная атака с целью очернения его репутации, передает ТАСС. Он обвинил своих оппонентов в попытках организовать против него «судебный процесс на страницах СМИ», чтобы помешать утверждению его кандидатуры. Хегсет подчеркнул, что намерен встретиться с каждым членом комитета по делам вооруженных сил Сената США, чтобы обсудить все спорные вопросы и заручиться поддержкой.

    В ходе интервью Хегсет также прокомментировал сообщения о прошлых обвинениях в сексуальных домогательствах. Он отметил, что обвинения были полностью расследованы, и он был оправдан. Хегсет настаивает на том, что готов пройти проверку ФБР и дать показания сенаторам под присягой. По его мнению, «действия оппонентов – это анатомия клеветы», где информация искажается и сопровождается анонимными источниками для создания ложного впечатления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выразил уверенность в своем решении назначить Хегсета главой Пентагона, несмотря на опасения законодателей по поводу выдвинутых против него обвинений в сексуальных домогательствах. До этого сообщалось, что вокруг назначения Хегсета на должность министра обороны США разгорелся скандал из-за его предполагаемых проблем с алкоголем.

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    12 декабря 2024, 01:50 • Новости дня
    Рэй объявил о досрочном завершении работы на посту главы ФБР

    Tекст: Антон Антонов

    Глава ФБР Кристофер Рэй объявил о досрочном завершении работы на этой должности, сообщил FoxNews. Избранный президент США Дональд Трамп назвал уход Рэя с его поста великим днем для Америки.

    «Рэй объявил о том, что он завершает свое 10-летнее пребывание на данном посту прежде, чем истечет данный срок», – приводит РИА «Новости» текст сообщения FoxNews.

    Представители Fox News отметили, что это решение не стало неожиданным, учитывая планы Трампа назначить своего кандидата на эту должность.

    Сам Трамп, комментируя решение, заявил, что за время работы Рэя директором ФБР ведомство использовало свои полномочия для угроз и уничтожения невинных американцев.

    Также Трамп пообещал восстановить верховенство закона в Соединенных Штатах. По словам будущего президента, причины решения Рэя покинуть пост ему неизвестны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Рэй заявил о сомнениях по поводу того, что Трамп получил огнестрельное ранение в результате совершенного на него покушения. По словам Рэя, Трамп мог получить ранение уха не от пули, а от обломка телесуфлера. Трамп раскритиковал работу главы ФБР из-за сомнений в его ранении. В итоге ФБР признало ранение Трампа пулей.

    Также Трамп критиковал Рэя из-за высокого уровня преступности в США и обыска в его имении по делу о нарушении при хранении секретных документов.

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    11 декабря 2024, 01:10 • Новости дня
    Власти США предложили сократить охрану иностранцев для усиления защиты Трампа

    Tекст: Максим Попов

    Комиссия палаты представителей США рекомендовала Секретной службе изменить подходы к охране зарубежных лидеров в связи с покушениями на Дональда Трампа, включая возможное сокращение их числа.

    Как сообщило ТАСС, Министерству внутренней безопасности и Секретной службе предложено совместно пересмотреть роль службы в защите иностранных лидеров. В докладе законодателей содержится рекомендация сосредоточиться на основной задаче – защите президента США и других критически важных руководителей.

    В отчете также упоминается, что покушение на Дональда Трампа в сентябре произошло из-за нехватки персонала Секретной службы. Это было вызвано нагрузкой, связанной с проведением Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Законодатели рассматривают возможность сокращения числа охраняемых лиц, чтобы решить данную проблему.

    Кроме того, в предложениях комиссии значится идея о выведении Секретной службы из-под контроля министерства внутренней безопасности и создания отдельной структуры для более эффективного управления.

    Напомним, первое покушение на Трампа произошло 13 июля во время предвыборного выступления в Пенсильвании, когда он был ранен в ухо. Секретная служба ликвидировала подозреваемого Томаса Крукса, который стрелял с крыши здания. Во время второго нападения 15 сентября у гольф-клуба во Флориде злоумышленник был задержан до того, как успел открыть огонь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 14 октября задержанный с оружием близ митинга Трампа мужчина назвал себя артистом и отверг обвинения в попытке покушения. До этого ФБР также отвергло версию о новом покушении на Трампа.

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