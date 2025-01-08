В Энгельсе развернули штаб из-за пожара после атаки БПЛА

В Энгельсе развернули штаб после атаки БПЛА и пожара на предприятии

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, на предприятии в Энгельсе, где произошел пожар из-за атаки беспилотных летательных аппаратов, развернули оперативный штаб. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что сил и средств для локализации возгорания достаточно.



«На предприятии, где произошло возгорание из-за атаки БПЛА, развернут оперативный штаб. На месте обсудили со специалистами ситуацию и план по ликвидации. Сил и средств для локализации пожара достаточно. На предприятии работают специалисты МЧС, областной службы спасения и другие профильные службы», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

На месте происшествия работают специалисты различных профильных служб, включая МЧС и областную службу спасения. По словам Бусаргина, ситуация находится под контролем, и все необходимые меры для ликвидации последствий атаки и пожара уже принимаются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Энгельсе Саратовской области обломки сбитых беспилотных летательных аппаратов попали на промышленный объект, где на месте происшествия работают пожарные и экстренные службы.

Ночью российская ПВО уничтожила 32 украинских беспилотника в разных регионах, включая Саратовскую и Курскую области, а также над Азовским морем. В Ростовской и Брянской областях средства противовоздушной обороны успешно уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов, предотвращая жертвы и разрушения, а также в Саратове и Энгельсе ночью была зафиксирована массированная атака.

