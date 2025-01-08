То, что мы часто полагаем само собою разумеющимся – например, вера в равенство и достоинство всех людей, имеет библейские, и даже точнее, рождественские корни. Бог становится одним из бедных, уязвимых, притесненных и преследуемых этого мира – и вера в это глубоко изменила представления о том, что такое человеческое достоинство.19 комментариев
В Энгельсе развернули штаб из-за пожара после атаки БПЛА
В Энгельсе развернули штаб после атаки БПЛА и пожара на предприятии
На предприятии в Энгельсе Саратовской области развернули оперативный штаб после атаки беспилотников, что вызвало пожар. Губернатор заявил об обеспеченности силами и средствами для его локализации.
Как сообщает ТАСС, на предприятии в Энгельсе, где произошел пожар из-за атаки беспилотных летательных аппаратов, развернули оперативный штаб. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что сил и средств для локализации возгорания достаточно.
«На предприятии, где произошло возгорание из-за атаки БПЛА, развернут оперативный штаб. На месте обсудили со специалистами ситуацию и план по ликвидации. Сил и средств для локализации пожара достаточно. На предприятии работают специалисты МЧС, областной службы спасения и другие профильные службы», – написал губернатор в своем телеграм-канале.
На месте происшествия работают специалисты различных профильных служб, включая МЧС и областную службу спасения. По словам Бусаргина, ситуация находится под контролем, и все необходимые меры для ликвидации последствий атаки и пожара уже принимаются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Энгельсе Саратовской области обломки сбитых беспилотных летательных аппаратов попали на промышленный объект, где на месте происшествия работают пожарные и экстренные службы.
Ночью российская ПВО уничтожила 32 украинских беспилотника в разных регионах, включая Саратовскую и Курскую области, а также над Азовским морем. В Ростовской и Брянской областях средства противовоздушной обороны успешно уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов, предотвращая жертвы и разрушения, а также в Саратове и Энгельсе ночью была зафиксирована массированная атака.