ПВО сбили пять дронов в Ростовской и три в Брянской областях

БПЛА атаковали Ростовскую и Брянскую области, пострадавших и разрушений нет

Tекст: Денис Тельманов

Средства противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов в Ростовской области, сообщает ТАСС. Врио губернатора Юрий Слюсарь заявил об этом в своем телеграм-канале. По его словам, атака произошла ночью в Миллеровском, Чертковском и Азовском районах. Пострадавших, погибших и разрушений на земле не зафиксировано.



«В Ростовской области силы и средства ПВО уничтожили этой ночью пять БПЛА. Вражеская атака была отражена», – говорится в сообщении. Оперативные службы продолжают работу на местах инцидентов, чтобы гарантировать безопасность граждан.

В этот же день стало известно об аналогичном инциденте в Брянской области. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что силы ПВО РФ сбили три вражеских беспилотника. Здесь также обошлось без пострадавших и разрушений, оперативные службы проводят проверку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Энгельсе Саратовской области обломки сбитых беспилотных летательных аппаратов попали на промышленный объект, где работают пожарные и экстренные службы.

В Белгородской области системой ПВО были сбиты несколько вражеских беспилотников, в результате чего пострадавших нет, однако поврежден частный дом. Российская противовоздушная оборона сбила украинский беспилотник над Белгородской областью вечером во вторник.

