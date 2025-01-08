То, что мы часто полагаем само собою разумеющимся – например, вера в равенство и достоинство всех людей, имеет библейские, и даже точнее, рождественские корни. Бог становится одним из бедных, уязвимых, притесненных и преследуемых этого мира – и вера в это глубоко изменила представления о том, что такое человеческое достоинство.19 комментариев
ПВО сбили беспилотники над Белгородской областью
Силы ПВО уничтожили несколько беспилотников над Белгородской областью
В Белгородской области системой ПВО были сбиты несколько вражеских беспилотников, пострадавших нет, однако поврежден частный дом.
Как передает ТАСС, силы противовоздушной обороны России успешно сбили несколько беспилотных летательных аппаратов над Белгородской областью. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавших в результате инцидента нет.
По словам Гладкова, «над Белгородским районом сработала наша система ПВО, сбиты несколько вражеских беспилотников. Предварительно, пострадавших нет».
В результате падения обломков БПЛА в селе Стрелецкое повреждены кровля и фасад одного из частных домов. На прилегающей территории произошло возгорание мусора, которое быстро ликвидировали прибывшие пожарные. Информация о последствиях инцидента уточняется.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российская противовоздушная оборона сбила украинский беспилотник над Белгородской областью вечером во вторник, дежурные средства ПВО России уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью утром 7 января, а также российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника, проникших в воздушное пространство Белгородской и Курской областей.