ПВО сбили беспилотники над Белгородской областью

Силы ПВО уничтожили несколько беспилотников над Белгородской областью

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, силы противовоздушной обороны России успешно сбили несколько беспилотных летательных аппаратов над Белгородской областью. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавших в результате инцидента нет.



По словам Гладкова, «над Белгородским районом сработала наша система ПВО, сбиты несколько вражеских беспилотников. Предварительно, пострадавших нет».

В результате падения обломков БПЛА в селе Стрелецкое повреждены кровля и фасад одного из частных домов. На прилегающей территории произошло возгорание мусора, которое быстро ликвидировали прибывшие пожарные. Информация о последствиях инцидента уточняется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российская противовоздушная оборона сбила украинский беспилотник над Белгородской областью вечером во вторник, дежурные средства ПВО России уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью утром 7 января, а также российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника, проникших в воздушное пространство Белгородской и Курской областей.