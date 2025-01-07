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Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью
Минобороны: Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью
Дежурные средства ПВО России уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью утром 7 января, сообщает Минобороны.
В Telegram-канале ведомства указано, что дежурные средства российской противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат.
Инцидент произошел над территорией Белгородской области в период с 6.30 до 9.00 мск.
Накануне российские средства ПВО смогли уничтожить два украинских беспилотника, которые проникли в воздушное пространство Белгородской и Курской областей.