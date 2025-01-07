То, что мы часто полагаем само собою разумеющимся – например, вера в равенство и достоинство всех людей, имеет библейские, и даже точнее, рождественские корни. Бог становится одним из бедных, уязвимых, притесненных и преследуемых этого мира – и вера в это глубоко изменила представления о том, что такое человеческое достоинство.13 комментариев
ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
ПВО уничтожила украинский беспилотный летательный аппарат в Белгородской области
Российская противовоздушная оборона сбила украинский беспилотник над Белгородской областью вечером во вторник.
Как сообщает РИА «Новости», российские дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью. Инцидент произошел 7 января около 17.30 по московскому времени.
В Министерстве обороны России отметили, что беспилотник был сбит своевременно и не причинил какой-либо ущерб на земле. Обстоятельства, приведшие к появлению аппарата в воздушном пространстве России, не уточняются.
Белгородская область, граничащая с Украиной, нередко становится местом подобных инцидентов, однако благодаря функционированию средств ПВО большинство угроз удается нейтрализовать.
Накануне российские средства ПВО смогли уничтожить два украинских беспилотника, которые проникли в воздушное пространство Белгородской и Курской областей.