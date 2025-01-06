Современная русская культура не принимает только одного – ненависти к России. Стремление к верности своей стране, ее государству и ее языку – это не субкультура, это естественное состояние художника здесь и сейчас.8 комментариев
Конгресс США утвердил победу Трампа на выборах
Дональд Трамп стал победителем президентских выборов в США, набрав 312 голосов выборщиков и 77,3 млн голосов, что было официально объявлено на объединенной сессии Конгресса.
Конгресс США официально утвердил Трампа победителем президентских выборов, состоявшихся 5 ноября. По итогам выборов Трамп набрал 312 голосов выборщиков, что значительно превышает необходимый минимум в 270 голосов. Также он получил поддержку 77,3 млн избирателей, передает РИА «Новости».
Проигравшая на выборах демократ Камала Харрис, выступая в роли действующего вице-президента и главы Сената, объявила о победе Трампа. Таким образом, 20 января Трамп вступит в должность президента, становясь 45-м и одновременно 47-м президентом Соединенных Штатов.
Напомним, что в понедельник началась формальная процедура подсчета и сертификации результатов президентских выборов. Процесс трансляции вел телеканал C-Span, в рамках которого была подтверждена победа республиканского кандидата. Эти выборы стали шестидесятыми в истории США.
Ранее Трамп обвинил действующего американского лидера Джо Байдена в усложнении передачи власти из-за новых решений администрации по экологии и нефтедобыче, обещая отменить их после инаугурации.