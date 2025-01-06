Трамп заявил, что Байден усложняет передачу власти

Tекст: Дарья Григоренко

Трамп в своей соцсети Truth Social отметил, что решения администрации Байдена, касающиеся экологии и нефтедобычи, создают дополнительные сложности. «Байден делает все возможное, чтобы сделать передачу власти насколько возможно сложной», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».

По словам Трампа, как только он вступит в должность, он намерен отменить указы, принятые Байденом в этих сферах. Этот шаг, по мнению Трампа, необходим для развития энергетической сферы США и улучшения экономической ситуации.

В понедельник Байден заявил, что считает прежние действия Дональда Трампа угрозой демократии. 28 декабря американский лидер признался в частных беседах, что жалеет о решении не участвовать в президентской гонке 2024 года, считая, что смог бы победить Дональда Трампа.

В ноябре Джо Байден подтвердил свое обещание о мирной передаче полномочий Дональду Трампу после инаугурации в январе 2025 года, заявив, что это в интересах американского народа.