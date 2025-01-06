  • Новость часаЗеленский предложил Трампу продать Украине оружие за российские активы
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ВСУ в Курской области используют в качестве пиротехники
    Премьера Британии обвинили в сокрытии массовых изнасилований
    Названы группы риска для тяжелого течения метапневмовируса
    Сирийские власти заретушировали кадры с Бербок (фото)
    В Раде допустили потерю Харькова из-за атак в Курской области
    Эксперт: Венгрия станет газовыми воротами в Европу вместо Украины
    Зеленский несколько раз матерно выругался в интервью американскому подкастеру
    В США оценили серьезность идей Трампа «захватить» Панамский канал и Гренландию
    Нововоронежская АЭС сообщила о штатной работе после отражения атаки БПЛА
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Глобальный план на 2025 год уже расписан

    Вместо гадания на кофейной гуще о конкретных событиях рассмотрим «большие» вопросы, которые будут определять мировую политику в 2025 году. «Черные лебеди» – это не то, что меняет реальность, а тактическое происшествие в рамках уже сложившегося пути.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Русская культура наконец проснулась

    Русская культура вспомнила о своей свободе, величии и праве говорить о вещах по-настоящему важных. Оказалось, что можно говорить своим голосом о собственных эмоциях, и никакой западный опыт культуры отмены вовсе не страшен.

    16 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Фронтовая литература штурмует премиальные высоты

    Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придет пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.

    8 комментариев
    6 января 2025, 06:16 • Новости дня

    Байден обвинил Трампа в угрозе демократии

    Байден накануне утверждения в Конгрессе США итогов выборов обвинил Трампа в угрозе демократии

    Tекст: Антон Антонов

    Действующий президент США Джо Байден заявил, что считает прежние действия избранного главы американского государства Дональда Трампа угрозой демократии.

    Байден заявил об этом накануне утверждения в Конгрессе США итогов выборов 5 ноября 2024 года. Комментируя события января 2021 года, он заявил: «Думаю, то, что он сделал, было настоящей угрозой демократии», – передает ТАСС.

    Байден выразил надежду, что «это позади». Он отметил важность возвращения к «базовой, нормальной передаче власти», добавив, что в данный момент передача осуществляется без проблем. Тем не менее он указал на наличие «внутренних проблем» в рядах республиканцев, хотя не стал уточнять, о чем именно идет речь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 6 января 2021 года сторонники Трампа атаковали Конгресс, желая помешать утверждению результатов президентских выборов. В ходе протестов погибли четыре человека, одна из женщин – в результате выстрела сотрудника полиции Капитолия.

    5 января 2025, 10:30 • Новости дня
    Трамп назвал «очень большую ошибку» Британии

    Трамп назвал отказ Британии от добычи нефти в Северном море ошибкой

    Трамп назвал «очень большую ошибку» Британии
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что планы Британии отказаться от добычи нефти и газа в Северном море являются серьезной ошибкой, отметив необходимость отказаться от ветряных мельниц.

    Трамп в соцсети Truth Social выразил недовольство планами Британии по отказу от добычи нефти и газа в Северном море. Трамп назвал это решение «очень большой ошибкой» и призвал власти страны открыть Северное море для добычи углеводородов. Он также подчеркнул, что Британии следует избавиться от ветряных мельниц, которые не оправдывают ожиданий, передает Газета.Ru.

    К своему сообщению Трамп прикрепил ссылку на заявление корпорации APA, связанной с американской нефтяной компанией Apache. В заявлении говорится, что из-за высоких налогов и экологических норм APA планирует прекратить свою деятельность в Северном море к 2029 году.

    Ранее сообщалось, что британские власти обеспокоены возможным ростом цен на энергию в связи с прекращением поставок российского газа через Украину, однако непосредственного влияния на рынок пока не ожидается.

    Times сообщает, что цены на газ уже выросли после прекращения поставок, вызывая опасения о возможном увеличении счетов за электроэнергию в Британии. Но британские правительственные источники заверяют, что страна изолирована от закрытия трубопровода, так как большую часть газа получает из Северного моря, а также в виде СПГ из США и Катара.

    Коментарии (17)
    4 января 2025, 06:51 • Новости дня
    Трамп назвал решение судьи о назначении приговора фарсом и незаконной атакой
    Трамп назвал решение судьи о назначении приговора фарсом и незаконной атакой
    @ Rick Scuteri/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп назвал решение судьи о назначении приговора незаконной атакой и фарсом, подчеркнув, что это противоречит Конституции США.

    Дональд Трамп назвал незаконной политической атакой и фарсом решение судьи Хуана Мерчана назначить вынесение ему приговора, передает РИА «Новости». По словам Трампа, это решение о назначении слушаний на 10 января противоречит Конституции США и угрожает его президентству.

    «Эта незаконная политическая атака является ни чем иным, как сфальсифицированным фарсом», – написал он в Truth Social. Трамп также обвинил судью в заведомо незаконном требовании его явиться в суд.

    Ранее суд Нью-Йорка назначил на 10 января вынесение приговора, но разрешил Трампу присутствовать онлайн. Суд отклонил просьбу адвокатов о прекращении дела, несмотря на обвинительный вердикт присяжных. Дело связано с обвинениями в фальсификации документов Trump Organization.

    Суд считает, что действия Трампа относятся к личным и не угрожают полномочиям исполнительной власти. Прокуратура настаивает на продолжении дела, несмотря на возможный президентский иммунитет Трампа. Защита утверждает, что Конституция ограничивает привлечение избранного президента к ответственности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Нью-Йорке назначил вынесение приговора Дональду Трампу на 10 января по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization. Министерство юстиции США прекратило все федеральные дела против Дональда Трампа, что было озвучено директором по коммуникациям переходной команды Стивеном Чуном. Мария Захарова отметила цикличность американского правосудия в связи с прекращением федеральных дел против Трампа, демонстрирующую различные результаты до и после выборов.

    Коментарии (9)
    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

    Коментарии (0)
    3 января 2025, 14:42 • Новости дня
    На руке Байдена заметили загадочное пятно

    Daily Mail: На руке Байдена появилось такое же пятно, как у Елизаветы II перед смертью

    На руке Байдена заметили загадочное пятно
    @ Mark Schiefelbein/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Во время выступления в Белом доме на руке Джо Байдена нашли таинственное пятно, подобная «печать смерти» якобы была у королевы Елизаветы II незадолго до ее смерти, сообщило издание Daily Mail.

    На руке президента США Джо Байдена заметили загадочное темное пятно, эта отметина была обнаружена на снимках, сделанных во время его недавнего выступления в Белом доме. Пользователи отметили, что у королевы Елизаветы II на кисти также было замечено подобное пятно, передает «Царьград» со ссылкой на издание Daily Mail.

    Издание пишет, что фотография королевы с «печатью смерти» на руке была сделана незадолго до смерти Елизаветы II во время примема бывшего британского премьера Лиз Трасс.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что на саммите НАТО в Вашингтоне обсуждали состояние здоровья президента США Джо Байдена, а не украинский кризис и Россию с Китаем.


    Коментарии (5)
    4 января 2025, 07:06 • Новости дня
    Харрис запнулась при клятве верности флагу США

    Камала Харрис не смогла произнести клятву верности флагу на заседании Сената

    Tекст: Денис Тельманов

    На первом заседании Сената нового созыва в США вице-президент Камала Харрис запнулась при произнесении клятвы верности флагу, что не осталось незамеченным СМИ и пользователями соцсетей.

    Инцидент произошел на первом заседании Сената Конгресса США нового созыва, пишет ТАСС. Камала Харрис, в роли председателя верхней палаты Конгресса, привела к присяге новых членов Сената. Во время церемонии Харрис начала произносить клятву верности флагу США, но запнулась, не закончив фразу.

    Видеозапись трансляции, которую вел телеканал C-SPAN, показала, как Харрис произнесла фразу о «верности Соединенным Штатам». После этого она запнулась и не упомянула слово «флаг», повторив лишь название страны. На этот эпизод обратили внимание крупнейшие СМИ, такие как Fox News и Newsweek, а также пользователи социальных сетей, упрекнувшие Харрис в незнании текста клятвы.

    Американские СМИ отметили, что ошибка была постыдной для Харрис, бывшего кандидата от Демократической партии на президентских выборах. Она уступила Дональду Трампу, который вновь станет президентом США 20 января, обойдя Харрис на выборах 5 ноября. Это сделает Трампа вторым в истории США президентом, вернувшимся к власти после перерыва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре 2023 года республиканец Майк Джонсон стал новым спикером Палаты представителей США после трех недель голосований. Президент США Джо Байден заявил, что будет участвовать в выборах 2024 года с целью завершить начатую работу, а также планировал посетить Израиль на фоне обострения конфликта с сектором Газа.

    Коментарии (6)
    3 января 2025, 06:57 • Новости дня
    Axios заявил об обсуждении командой Байдена удара по ядерным объектам Ирана
    Axios заявил об обсуждении командой Байдена удара по ядерным объектам Ирана
    @ Yuri Gripas/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден рассматривал варианты удара по иранским ядерным объектам на встрече с советниками, сообщил Axios со ссылкой на три источника.

    «Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан представил президенту Байдену варианты потенциальной атаки США на ядерные объекты Ирана», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Axios.

    Речь шла об атаке на случай, «если иранцы предпримут шаги к созданию ядерного оружия до 20 января». Указывается, что тема обсуждалась «на встрече, которая до сих пор оставалась секретной».

    Байден не принял финального решения по этому вопросу. Обсуждение не было связано с появлением новых разведданных, а предназначалось для проработки возможных сценариев действий.

    Некоторые помощники Байдена, включая Салливана, считают, что ослабление иранской противовоздушной обороны и ракетного вооружения, «а также значительное ослабление региональных доверенных лиц Ирана» могут повысить шансы на успешный удар и снизить риск ответных действий Ирана и возможной эскалации в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп также рассматривает возможность применить военную силу, включая превентивные авиаудары, чтобы остановить развитие ядерной программы Ирана. Иран заявил, что запустил несколько тыс. передовых газовых центрифуг для производства обогащенного урана в ответ на резолюцию, принятую Советом управляющих МАГАТЭ.

    Коментарии (4)
    5 января 2025, 21:30 • Новости дня
    В США оценили серьезность идей Трампа «захватить» Панамский канал и Гренландию

    The Hill: Республиканцы не рискуют спорить c Трампом из-за Панамского канала и Гренландии

    Tекст: Олег Исайченко

    Члены Республиканской партии США скептически относятся к идеям Дональда Трампа по «захвату» Панамского канала и Гренландии, но не рискуют вступать с ним конфронтацию, пишут американские СМИ.

    Как отмечает издание The Hill, республиканцы в Сенате и Конгрессе США не готовы противостоять избранному президенту Дональду Трампу в вопросах Гренландии и Панамского канала, поэтому «ломают голову» из-за его «грандиозных планов и амбиций».

    По словам конгрессмена Майкла Маккола, он не уверен в возможности законного приобретения канала.

    В свою очередь сенатор Джон Корнин не без иронии напомнил о том, что Штаты имеют свою историю экспансии, так как «США не всегда состояли из 50 штатов». «Мы приобрели Аляску, Гавайские острова и даже Техас в 1845 году», – напомнил он, однако уточнил, что идеи Трампа пока всерьез законодателями не обсуждаются.

    В то же время сенатор Рики Скотт указал на серьезность настроений Трампа по поводу Гренландии и Панамского, но при этом ему неизвестно, как избранный президент США собирается убедить Панаму и Данию в том, чтобы они приняли его точку зрения.

    Напомним, заявления Трампа о возможном присоединении Гренландии, Канады и Панамского канала могут оказаться частью стратегии противодействия влиянию России и Китая, об этом писала газета Washington Post.

    Кроме того, близкие к Трампу источники подтвердили серьезность его намерений приобрести Гренландию и вернуть контроль над Панамским каналом.

    Между тем российский посол в Норвегии Николай Корчунов выразил обеспокоенность тем, что инициатива избранного президента США Дональда Трампа по покупке Гренландии может спровоцировать напряженность в арктическом регионе.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что возможное поглощение Штатами Канады разрушает стереотипы в политике.

    Коментарии (7)
    4 января 2025, 07:39 • Новости дня
    Белый дом решил оставить флаги приспущенными на инаугурацию Трампа

    Белый дом не изменил решение приспустить флаги на инаугурацию Трампа

    Tекст: Денис Тельманов

    Белый дом отказался пересматривать решение о приспущенных флагах в честь Джимми Картера, несмотря на критику Дональда Трампа, который считает, что это неуместно на фоне его инаугурации.

    Белый дом не будет пересматривать свое решение о приспуске флагов в память о бывшем президенте США Джимми Картере, несмотря на предстоящую инаугурацию Дональда Трампа 20 января. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает ТАСС.

    На брифинге Жан-Пьер ответила на вопрос журналистов о возможности изменения решения президента Джо Байдена о приспуске флагов. Она утвердила, что никаких изменений не будет. Это решение было принято в конце декабря после смерти 39-го президента США Джимми Картера в возрасте 101 года.

    Критика со стороны Трампа прозвучала в его социальной сети Truth Social. Он выразил недовольство тем, что флаги останутся приспущенными во время его инаугурации, и заявил, что демократы якобы рады этому, так как не ценят Америку. Тем не менее, решение Байдена остается в силе, и флаги будут приспущены в течение 30 дней после смерти Картера, как предусмотрено указом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский сообщил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп ждет его визита после своей инаугурации, тогда как избранный американский президент Дональд Трамп заявил, что не приглашал украинского лидера Владимира Зеленского на инаугурацию, но тот может приехать.

    Коментарии (3)
    4 января 2025, 01:23 • Новости дня
    Суд назначил приговор Трампу на 10 января

    Приговор Трампу по делу о подлоге финансовых документов назначили на 10 января

    Tекст: Денис Тельманов

    Суд Нью-Йорка назначил вынесение приговора Дональду Трампу на 10 января по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате Сторми Дэниэлс.

    Как передает ТАСС, суд Нью-Йорка определил дату вынесения приговора Дональду Трампу на 10 января в деле о подлоге финансовых документов. Обвинения связаны с выплатами бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс, которые были проведены через компанию Trump Organization.

    Трамп обязан явиться на слушание лично или в виртуальном формате. Его адвокат должен уведомить суд о выборе варианта участия до 5 января. Вынесение приговора назначено за несколько дней до инаугурации, которая состоится 20 января.

    Судья Хуан Мерчан отметил, что не намерен назначать Трампу наказание в виде лишения свободы. Он подчеркнул, что произнесение приговора необходимо до инаугурации, так как после вступления в должность президента Трамп обретет иммунитет.

    В мае Трамп был признан виновным по всем 34 пунктам обвинения. Это первый случай в истории США, когда бывший президент признан виновным в преступлении. Первоначальное вынесение приговора было намечено на сентябрь, но затем отложено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, федеральный суд Южного округа штата Флорида принял решение прекратить уголовное дело в отношении бывшего президента США Дональда Трампа. Министерство юстиции США прекратило все федеральные дела против Дональда Трампа, что было озвучено директором по коммуникациям переходной команды Стивеном Чуном. Мария Захарова в своем телеграм-канале отметила цикличность американского правосудия, связанного с прекращением федеральных дел против Дональда Трампа.

    Коментарии (0)
    4 января 2025, 02:35 • Новости дня
    Глава US Steel обвинил Байдена в коррупции из-за сделки с Nippon Steel

    Байден заблокировал сделку US Steel и Nippon Steel на 15 млрд долларов из-за безопасности

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Джо Байден заблокировал сделку между U.S. Steel и японской Nippon Steel, назвав ее угрозой национальной безопасности, что вызвало резкую критику со стороны главы американской компании Дэвида Бурритта.

    Решение президента Джо Байдена заблокировать сделку по покупке U.S. Steel японским концерном Nippon Steel вызвало бурную реакцию. Как сообщает РИА «Новости», глава U.S. Steel Дэвид Бурритт назвал это действие позорным и коррумпированным. По его словам, президент расплатился с профсоюзным лидером, что вредит будущему компании, ее сотрудникам и национальной безопасности.

    Бурритт отметил, что Америка оскорбила Японию, важного экономического и национального союзника, и поставила под угрозу свою конкурентоспособность. Он заявил о намерении бороться с политической коррупцией и выразил сожаление, что США не имеют президента, умеющего заключать выгодные сделки.

    Ранее Джо Байден заблокировал сделку на сумму около 15 млрд долларов, сославшись на угрозу национальной безопасности. Газета Nikkei сообщила о намерении Nippon Steel подать в суд на правительство США, указывая на отсутствие убедительных доказательств угрозы безопасности. Компании считают решение политически мотивированным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Джо Байден остановил сделку на 15 млрд долларов по продаже U.S. Steel компании Nippon Steel, назвав ее угрозой национальной безопасности. Министр экономики Японии Едзи Муто выразил недоумение и сожаление по поводу блокировки этой сделки. Республиканцы в конгрессе США обратились к администрации Джо Байдена с требованием сохранить все документы, касающиеся возможной продажи U.S. Steel, выразив обеспокоенность политизацией решения.

    Коментарии (0)
    5 января 2025, 14:43 • Новости дня
    Месси отказался от встречи с Байденом из-за занятости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Лионель Месси не смог присутствовать на церемонии вручения Президентской медали Свободы в Белом доме, сославшись на занятость и предыдущие обязательства.

    В письме, направленном в Белый дом, Месси сообщил, что польщен вниманием, но не может изменить свои планы, передает РИА «Новости».

    Церемония прошла в субботу на ней собрались 19 лауреатов, среди которых были Мэджик Джонсон, Боно, Майкл Джей Фокс, Дензел Вашингтон и Хиллари Клинтон.

    Месси 37 лет, он присоединился к «Интер Майами» в июле 2023 года.

    Ранее миллиардер Илон Маск назвал пародией награду президентом США Джо Байденом Джорджа Сороса.

    Коментарии (0)
    4 января 2025, 16:00 • Новости дня
    The Hill: Планы Трампа по Гренландии угрожают развалом НАТО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Приведение в жизнь планов избранного президента США Дональда Трампа по присоединению Гренландии к США может разрушить НАТО, пишет издание The Hill.

    Присоединение Гренландии к США при возражениях Дании может привести к катастрофическим последствиям для НАТО, так как Дания также является членом военного блока, пишет The Hill, передает РИА «Новости».

    Такой ход событий может разрушить альянс, так как ведущая держава не может нарушать территориальную целостность другого его члена.

    В конце декабря Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США, также он пригрозил вернуть Панамский канал под контроль США и заявил о необходимости контроля США над Гренландией.

    Коментарии (0)
    3 января 2025, 15:29 • Новости дня
    Зеленский заявил о предстоящем визите к Трампу после инаугурации

    Зеленский заявил, что Трамп ожидает его визит одним из первых после инаугурации

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский сообщил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп ждет его визита после своей инаугурации.

    Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем разговоре с Дональдом Трампом. По его словам, Трамп выразил желание видеть Зеленского одним из первых зарубежных лидеров, которых он примет после своего вступления в должность 20 января, передает Ura.Ru.

    Зеленский отметил, что обсуждение плана действий по урегулированию ситуации на Украине будет ключевым пунктом в повестке дня его визита к Трампу.

    Ранее американский журналист спрогнозировал «войну» в администрации Трампа из-за ситуации на Украине.

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не приглашал украинского лидера Владимира Зеленского на инаугурацию, но тот может приехать.

    Коментарии (2)
    4 января 2025, 04:58 • Новости дня
    Трамп предложил Романа Пипко на пост посла в Эстонии

    Трамп предложил экс-главу Российско-американского фонда послом в Эстонию

    Tекст: Денис Тельманов

    Избранный президент США Дональд Трамп объявил о выдвижении Романа Пипко на пост посла в Эстонии, отметив его опыт работы с международными правительствами.

    Избранный президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру Романа Пипко на должность американского посла в Эстонии, сообщает ТАСС. Он заявил об этом на своей странице в социальной сети Truth Social, подчеркнув значительный опыт Пипко в международных отношениях и его эстонское происхождение.

    «Я с радостью объявляю, что выдвигаю Романа Пипко на должность нового посла Соединенных Штатов в Эстонии. Роман родился и вырос в Эстонии, он обладает серьезным опытом работы с правительствами других стран», – написал Трамп.

    Ранее Роман Пипко занимал важные должности, представляя интересы США в Европейском банке реконструкции и развития, а также возглавлял Российско-американский фонд предпринимательства. Этот фонд был создан в 1995 году, объединившись с Фондом поддержки российских крупных предприятий и став частью Американского фонда инвестиций в России, который действовал до 2008 года.

    Трамп отметил, что Пипко также представлял интересы американских компаний на международной арене, ведя переговоры по вопросам, связанным с проектами в Монголии, Африке, России, Западной Европе и Эстонии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп обвинил демократов в намерении затянуть утверждение его кандидатов на должности в новой администрации. Йенс Столтенберг был назначен новым сопредседателем влиятельной Бильдербергской группы, что может означать смену стратегии организации. Дональд Трамп выбрал Марка Бернетта в качестве нового посла США в Британии, отметив его заслуги в телепродюсировании.

    Коментарии (0)
    3 января 2025, 23:35 • Новости дня
    Джонсон переизбран спикером Палаты представителей США

    Майк Джонсон переизбран спикером Палаты представителей Конгресса США

    Tекст: Денис Тельманов

    Майк Джонсон, республиканец из Луизианы, был переизбран спикером Палаты представителей Конгресса США, получив поддержку большинства членов нового состава.

    Как передает ТАСС, Майк Джонсон, представитель Республиканской партии из штата Луизиана, был переизбран спикером Палаты представителей Конгресса США. В результате первого тура голосования он заручился поддержкой 218 членов нового, 119-го созыва Конгресса.

    Изначально трое республиканцев поддержали других кандидатов. Однако после кратких закрытых консультаций они изменили свою позицию в пользу Джонсона. Ранее газета The Hill предполагала, что Джонсон мог бы потерять пост из-за отсутствия поддержки от избранного президента Дональда Трампа. Однако Трамп позже подтвердил свою полную поддержку Джонсона.

    На всеобщих выборах 5 ноября 2024 года республиканцы получили 220 мест в Палате представителей против 215 у демократов, сохраняя контроль над нижней палатой. Однако после сложения полномочий Мэттом Гетцем, у республиканцев осталось 219 законодателей. В Сенате республиканцы также получили большинство, а Дональд Трамп победил Камалу Харрис, став президентом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер палаты представителей США Майк Джонсон может лишиться поста из-за угрозы потери поддержки однопартийцев-республиканцев, вызванной резолюцией о временном финансировании правительства. Республиканцы столкнулись с проблемами при выборе спикеров Палаты представителей с начала 2023 года и уже отправили одного из них в отставку. Майк Джонсон запретил в здании Палаты представителей трансгендерам пользоваться туалетами по выбору, в соответствии с их гендерной идентичностью.

    Коментарии (0)
    4 января 2025, 08:57 • Новости дня
    Bloomberg: Байден планирует запретить новые морские нефтегазовые разработки

    Bloomberg: Байден планирует запретить разработку новых морских нефтегазовых месторождений

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Администрация президента США Джо Байдена намерена запретить разработку новых морских месторождений у побережья США, что может затронуть более 2,5 млн кв. км территории, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

    По сообщению агентства Bloomberg, Белый дом планирует объявить о запрете на разработку новых морских нефтегазовых месторождений возле Атлантического и Тихого океанов, а также в восточной части Мексиканского залива. Официальное заявление ожидается в понедельник. Площадь затронутой территории может составить 625 млн акров, что эквивалентно более 2,5 млн кв. км, передает ТАСС.

    Эти ограничения являются частью стратегии администрации Байдена по снижению использования ископаемого топлива и сокращению выбросов парниковых газов. Как отмечает Washington Examiner, подобные меры могут нанести ущерб национальным интересам США и их союзников. Издание указывает, что введение такого запрета сосредоточено на одобрении крайне левых активистов и может помешать расширению американского энергетического экспорта.

    Газета подчеркивает, что избранный президент Дональд Трамп вряд ли будет обязан полностью следовать этим ограничениям, но они могут осложнить его планы по достижению энергетического доминирования Соединенных Штатов. Washington Examiner считает, что решение Байдена противоречит интересам НАТО и Украины.

    Ранее Байден во время своей президентской кампании в 2020 году заявлял о намерении прекратить выдачу новых лицензий на разработку нефтяных и газовых месторождений на государственных землях и морском шельфе. После вступления в должность он ввел мораторий на аренду федеральных земель для этих целей.

    О том, как победа Трампа на выборах может повлиять на рынок нефти и газа, писала газета ВЗГЛЯД.

    Коментарии (0)
    Главное
    Росгвардия показала кадры уничтожения техники ВСУ в Курской области
    В горах Грузии вооруженные преступники напали на семейную пару из России
    Рогов: Гарнизон ВСУ в Курахово прекратил сопротивление
    В Роспотребнадзоре рассказали о профилактике метапневмовируса
    Вучич заявил о готовности выкупить долю Газпрома в NIS из-за санкций
    Оперштаб Кубани отреагировал на данные о гибели 90% спасенных птиц
    Эксперты раскритиковали попытки выставить русских националистов британскими агентами

    Как отсутствие российского газа изменит Европу

    Транзит российского газа в Европу прекращен, Украина изменила реальность Старого Света. Последствия уже ощущаются: в Молдавии возникли колоссальные проблемы с электричеством и отоплением, а страны Евросоюза срочно ищут альтернативу украинскому транзиту. Подробности

    Перейти в раздел

    Западные санкции сблизили Россию с соседями по СНГ

    2024 год оказался удачным для развития отношений России со странами СНГ. В первую очередь это проявилось в росте товарооборота, который в ряде случаев оказался рекордным. По мнению экспертов, тем самым Россия не только укрепляет свое положение как центр притяжения для стран-партнеров, но и впервые за долгие годы получает ощутимую пользу от такого сотрудничества. Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем ВС России новый род войск

    Беспилотные системы к третьему кварталу 2025 года будут выведены в отдельный род войск. По словам главы Минобороны Андрея Белоусова, решение связано с возросшей ролью таких аппаратов в современных конфликтах. Что эти изменения будут означать на практике и какие возможности использования дронов они откроют? Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Запад создает миф о скором «нападении России»

    Весь прошедший год политики, эксперты и СМИ Запада пугали предстоящим «нападением» России на страны Прибалтики и Скандинавии. В качестве мотивов подобного указываются и «сущность России», и то, что население нашей страны – «зомби», и даже выдуманное стремление Москвы «восстановить границы Российской империи». На самом деле у Запада есть как минимум две причины, чтобы пугать население приграничных с Россией стран подобным сценарием. Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чего ждать в 2025 году

      Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

    • Украина пугает НАТО новой войной с Россией

      Опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине. Но европейцы вряд ли теперь способны что-либо изменить: возможные перемены в политике Запада в 2025 году зависят не от них, а от Дональда Трампа. В том, что ее мнение больше не значимо, Европа виновата сама.

    • Европа поменяла мнение об Украине и России

      Социологически опросы свидетельствуют, что жители стран Западной Европы за год существенно скорректировали свое мнение о конфликте вокруг Украины и о том, как он должен закончиться. При этом большинство в пяти странах из семи верит, что он закончится уже в 2025 году.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............