Байден обвинил Трампа в угрозе демократии

Байден накануне утверждения в Конгрессе США итогов выборов обвинил Трампа в угрозе демократии

Tекст: Антон Антонов

Байден заявил об этом накануне утверждения в Конгрессе США итогов выборов 5 ноября 2024 года. Комментируя события января 2021 года, он заявил: «Думаю, то, что он сделал, было настоящей угрозой демократии», – передает ТАСС.

Байден выразил надежду, что «это позади». Он отметил важность возвращения к «базовой, нормальной передаче власти», добавив, что в данный момент передача осуществляется без проблем. Тем не менее он указал на наличие «внутренних проблем» в рядах республиканцев, хотя не стал уточнять, о чем именно идет речь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 6 января 2021 года сторонники Трампа атаковали Конгресс, желая помешать утверждению результатов президентских выборов. В ходе протестов погибли четыре человека, одна из женщин – в результате выстрела сотрудника полиции Капитолия.

