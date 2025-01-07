Якорь судна Eagle S подняли со дна Финского залива

Якорь судна Eagle S, подозреваемого в повреждении кабелей, подняли в Финском заливе

Tекст: Ольга Иванова

Якорь судна Eagle S, задержанного финскими властями, был найден и поднят со дна Финского залива, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники. Центральная криминальная полиция Финляндии подозревает, что якорь этого судна повредил электрокабель EstLink 2, соединяющий Финляндию и Эстонию, а также четыре кабеля связи.

В материале Yle говорится, что «якорь судна Eagle S, подозреваемого в повреждении кабеля в Финском заливе, был найден на морском дне. По информации Yle, якорь был поднят шведским кораблем HMS Belos». В настоящий момент якорь находится в распоряжении финских властей и будет более тщательно изучен, уточняет издание.

Финская полиция сообщила, что якорь был найден на маршруте следования танкера Eagle S, недалеко от ранее обнаруженного следа волочения на морском дне. Это подтверждает версию следствия о возможной причастности судна к повреждению кабелей.

25 декабря прервал работу энергетический кабель Estlink 2, соединяющий Финляндию и Эстонию. Финские правоохранители задержали танкер под флагом Островов Кука по подозрению в повреждении подводных кабелей между Финляндией и Эстонией, включая Estlink 2.