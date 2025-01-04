Bloomberg: Байден планирует запретить новые морские нефтегазовые разработки

Bloomberg: Байден планирует запретить разработку новых морских нефтегазовых месторождений

Tекст: Елизавета Шишкова

По сообщению агентства Bloomberg, Белый дом планирует объявить о запрете на разработку новых морских нефтегазовых месторождений возле Атлантического и Тихого океанов, а также в восточной части Мексиканского залива. Официальное заявление ожидается в понедельник. Площадь затронутой территории может составить 625 млн акров, что эквивалентно более 2,5 млн кв. км, передает ТАСС.

Эти ограничения являются частью стратегии администрации Байдена по снижению использования ископаемого топлива и сокращению выбросов парниковых газов. Как отмечает Washington Examiner, подобные меры могут нанести ущерб национальным интересам США и их союзников. Издание указывает, что введение такого запрета сосредоточено на одобрении крайне левых активистов, и может помешать расширению американского энергетического экспорта.

Газета подчеркивает, что избранный президент Дональд Трамп вряд ли будет обязан полностью следовать этим ограничениям, но они могут осложнить его планы по достижению энергетического доминирования Соединенных Штатов. Washington Examiner считает, что решение Байдена противоречит интересам НАТО и Украины.

Ранее Байден во время своей президентской кампании в 2020 году заявлял о намерении прекратить выдачу новых лицензий на разработку нефтяных и газовых месторождений на государственных землях и морском шельфе. После вступления в должность он ввел мораторий на аренду федеральных земель для этих целей.

О том, как победа Трампа на выборах может повлиять на рынок нефти и газа писала газета ВЗГЛЯД.