Times: В Британии ожидают роста цен на энергию из-за прекращения поставок газа

Tекст: Дмитрий Зубарев

Великобритания обеспокоилась возможным повышением цен на энергию после остановки поставок российского газа через Украину в Европу, передает РИА «Новости». Газпром объявил о прекращении транзита газа через Украину с 1 января из-за завершения соглашения с НАК «Нафтогаз Украины». Украинская сторона ранее неоднократно заявляла, что не планирует продлевать это соглашение.

Газета Times сообщает, что цены на газ уже выросли после прекращения поставок, вызывая опасения о возможном увеличении счетов за электроэнергию в Британии. Но британские правительственные источники заверяют, что страна изолирована от закрытия трубопровода, так как большую часть газа получает из Северного моря, а также в виде СПГ из США и Катара.

Тем не менее эксперты предупреждают, что перекрытие поставок через Украину может повлиять на цены в будущем, так как спрос на альтернативные источники газа в Европе вырастет. Ожидается, что влияние на цены может проявиться весной текущего года.

Times уточняет, что даже в случае роста оптовых цен на газ изменения в счетах британцев будут ощутимы не ранее 1 апреля, когда энергорегулятор внесет изменения в предельные цены. Это связано с тем, что большинство домохозяйств в Британии пользуются стандартными переменными тарифами с предельной регулируемой ценой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский МИД возложил ответственность за прекращение транзита газа через Украину на США и Киев, указав на геополитические мотивы решения, а прекращение транзита газа через Украину российским Газпромом вызвало озабоченность в Греции из-за быстрого сокращения запасов газа в Европе.