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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Орешник» cпровоцировал отрицание, гнев и торг

    Когда после радостного улюлюкания медиа Европы по поводу начала обстрелов ракетами типа ATACAMS вглубь российской территории в ответ прилетело что-то непонятное и очень быстрое, наступила информационная тишина. Будем считать это началом фазы «отрицание».

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему именно Венгрия стала «другой Европой»

    Ирония в том, что на смену проекту Европы от Лиссабона до Владивостока, который был призван укрепить именно западную картину мира, может прийти проект Евразии от Владивостока до Будапешта (пока только до Будапешта), в котором центр тяжести будет смещен далеко на восток.

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    Тимур Шафир Тимур Шафир Голливудский протест против Трампа оказался спектаклем

    Том Хэнкс объявил о своем решении покинуть США после победы Дональда Трампа. Этот политический жест подчеркивал несогласие актера с новым руководством страны. Однако уже через два дня после отъезда Хэнкс вернулся в Штаты, объяснив это фразой: «Хлопать дверью – не в моих правилах».

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    27 ноября 2024, 04:38 • Новости дня

    Байден нахамил журналистке за вопрос о сделке Израиля и Ливана

    Байден грубо ответил журналистке на вопрос о ситуации с Израилем и Ливаном

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Джо Байден резко высказался в адрес журналистки после вопроса о различиях текущей ситуации с Израилем и Ливаном от предыдущих.

    Во время брифинга в Белом доме о достижении сделки по прекращению огня между Израилем и Ливаном президент США Джо Байден грубо прокомментировал вопрос журналистки, передает РИА «Новости». После завершения своего выступления Байден сначала проигнорировал вопросы журналистов, но, направляясь к выходу, все же повернулся и ответил на два вопроса.

    На вопрос журналистки о том, чем отличается текущая ситуация от прошлых, он резко ответил: «Если вы не видите этого, вам не следует заниматься репортажами. Это очень разное».

    Это не первый случай, когда Байден проявляет грубость в общении с прессой. Две недели назад перед встречей с президентом Израиля Ицхаком Герцогом он также резко ответил другому журналисту: «Будьте аккуратнее, не травмируйте голову», после вопроса о перспективах сделки по освобождению заложников. Подобные случаи ранее происходили и в мае, когда он спросил журналиста, не падал ли он на голову.

    Также, в июне 2021 года, после встречи с президентом России Владимиром Путиным, Байден раскритиковал журналистку за формулировку вопроса, заявив, что она выбрала не ту профессию. Позже он извинился за свои слова, как и в случае, когда назвал телекорреспондента «сукиным сыном».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Джо Байден пошутил, что его уволили после раздачи еды на мероприятии в честь Дня благодарения, добавив, что ему «лучше убраться отсюда». Байден принял участие в праздновании Дня благодарения на базе береговой охраны, где он взял и съел одну из гавайских булочек, которые должен был раздать военнослужащим.

    Президент США также допустил очередную оговорку, назвав себя мужем Джо Байдена во время выступления на ужине в Белом доме, что вызвало новую волну мемов* в интернете.

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

    26 ноября 2024, 21:04 • Новости дня
    Блинкен пообещал Украине скорое получение 50 млрд долларов из российских активов

    Блинкен рассказал о завершении процесса предоставления 50 млрд долларов Украине из активов России

    Блинкен пообещал Украине скорое получение 50 млрд долларов из российских активов
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    США и страны «Большой семерки» завершают процесс выделения 50 млрд долларов Украине из замороженных российских активов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Италии по итогам встречи глав МИД стран G7.

    «Мы завершаем процесс, чтобы направить 50 миллиардов долларов, обеспеченных замороженными российскими суверенными активами, на поддержку Украины», – сказал Блинкен, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что на прошлой неделе США объявили о новых санкциях против финансового сектора России, включая Газпромбанк. По словам Блинкена, в ближайшее время можно ожидать дополнительных мер со стороны стран G7.

    Ранее спикер МИД Мария Захарова заявила, что западные страны предоставили Украине 50 млрд долларов, чтобы президент Украины Владимир Зеленский не выдвигал требований о ядерном оружии и не ставил ультиматумы по членству в НАТО. Она также сообщила, что Россия готовит ответ на попытки Евросоюза использовать доходы от замороженных российских активов для финансирования Украины.

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    26 ноября 2024, 07:44 • Новости дня
    В США осудили возможную передачу ядерного оружия Украине Байденом

    Конгрессвумен Тэйлор-Грин осудила возможную передачу ядерного оружия Украине Байденом

    Tекст: Александра Юдина

    Передача ядерного оружия Украине будет актом государственной измены, заявила конгрессвумен США Марджори Тэйлор-Грин.

    По ее словам, возможная передача президентом Джо Байденом ядерного оружия Украине является безумной идеей, противоречащей конституции, передает РИА «Новости».

    Тэйлор-Грин отметила, что такой шаг может быть расценен как акт государственной измены.

    Политик также предположила, что Байден может стремиться развязать ядерную войну, чтобы использовать это как предлог для приостановки передачи власти Дональду Трампу.

    Конгрессвумен напомнила, что заявление последовало в ответ на пост предпринимателя Марио Навфаля, который в ироничной форме высказался о предоставлении Украине ядерного оружия как о новом шаге в цепи поставок более смертоносного оружия Киеву.

    Навфаль задался вопросом, действительно ли речь идет о помощи Украине или же преследуются более серьезные цели. Он подчеркнул, что такая беспрецедентная эскалация вызывает серьезные вопросы.

    Ранее американское издание National Review подвергло критике администрацию Джо Байдена за безответственный подход в поддержке Украины, обвиняя его в затуманенном стратегическом мышлении и запоздалых решениях.

    Европейское издание Advance заявило, что удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по России являются прямым нападением США и их союзников, которые фактически участвуют в боевых действиях против России.

    Газета ВЗГЛЯД сообщала, что администрация Байдена заинтересована в продолжении конфликта на Украине, что подтверждает ее как «партию войны».

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    26 ноября 2024, 12:30 • Новости дня
    Американист: Трамп добивается смены власти в Канаде

    Американист Дудаков: Угрозой повышения пошлин Трамп добивается смены власти в Канаде

    Американист: Трамп добивается смены власти в Канаде
    @ Stefani Reynolds/Poo/Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп считает наркокартели серьезной угрозой для Соединенных Штатов. Возможным введением пошлин на товары из Канады и Мексики избранный президент США хочет заставить эти страны активнее бороться с контрабандой опиоидов, а также потоком нелегальной миграции, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее Трамп пообещал ввести пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая.

    «Любые угрозы со стороны Дональда Трампа о введении тарифов нужно воспринимать как рычаг в переговорах с теми странами, в отношении которых данные меры могут быть введены. В данном случае речь идет о Мексике, Канаде и Китае», – отметил американист Малек Дудаков.

    Он напомнил, что еще в январе, согласно данным СМИ, Трамп допускал введение 60-процентной пошлины на весь импорт из КНР. «Однако подобный шаг стал бы очень сильным ударом для американской экономики, зависимой от поставок китайских товаров. И избранный президент США это понимает, поэтому сейчас он постепенно отказывается от этих планов», – добавил собеседник.

    Что касается Канады, то одна из основных претензий Трампа к Оттаве связана с нелегальной миграцией. «В Канаде с этим серьезные проблемы: за последние годы в страну приехало много людей. Впрочем, некоторые из них прорываются через северную границу на территорию Соединенных Штатов», – указал Дудаков. Возможное введение пошлин на товары из Канады позволит Трампу решить еще одну задачу – а именно «устроить смену режима» в стране.

    «В следующем году здесь должны состояться выборы, на которых нынешний премьер Джастин Трюдо и его Либеральная партия с высокой вероятностью проиграют. В этом случае к власти, скорее всего, придут консерваторы во главе с Пьером Пуальевром, которого называют «канадским Трампом». С ним избранному президенту США, думаю, будет проще договариваться, например, о совместной борьбе с миграцией», – рассуждает политолог.

    Он напомнил, что эта проблема характерна и для южных границ, но Трамп также будет пытаться побороть и контрабанду наркотиков. «Мексиканские картели зарабатывают миллиарды долларов на поставках запрещенных веществ, опиоидов в США. Это вызывает большой кризис в Америке: например, по 100 тыс. граждан умирают ежегодно от передозировки. Поэтому для республиканцев этот вопрос стоит уровнем повыше, чем Китай, Иран, Россия или какие-либо другие страны», – отметил эксперт.

    Дудаков допускает, что по поручению Трампа может быть проведена ограниченная военная операция против картелей в Мексике «Шок и трепет» с нанесением ракетных ударов по их инфраструктуре. «В то же время, конечно, это поставит в очень сложное положение отношения Вашингтона и Мехико, в которых и на текущий момент наблюдаются проблемы», – уточнил спикер.

    «Пока же возможное введение пошлин на товары из Канады и Мексики призваны заставить эти страны побороть потоки нелегальной миграции и контрабанды наркотиков. Подобная мера – своего рода требование к местным властям к кооперации», – заключил Дудаков.

    Ранее Дональд Трамп пообещал ввести высокие таможенные пошлины для Канады, Мексики и КНР. Как отмечает The New York Times, все перечисленные страны являются крупнейшими торговыми партнерами США. Так, в отношении Мехико и Оттавы планируется увеличение налогов до 25%. Ограничения будут действовать до тех пор, пока государства не отрегулируют поток наркотиков и движение мигрантов в Штаты.

    Кроме того, республиканец пообещал довести размер пошлин на товары из Китая до 10%. Причем данные тарифы будут действовать поверх иных норм, принятых против Пекина ранее. По его оценке, Поднебесная предпринимает недостаточно усилий для пресечения незаконного потока наркотиков в США. Действие законодательных правок будет продолжаться до тех пор, пока КНР не предпримет необходимых мер по решению данной проблемы.

    Как отмечает сам Трамп, данные решения будут приняты 20 января, то есть в первый же день его возвращения в Белый дом. При этом планируемые ограничения, скорее всего, будут нарушать условия торгового соглашения, заключенного между США, Мексикой и Канадой. Напомним, документ был подписан в 2020 году, во времена первого срока республиканца.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно описывала возможный антикитайский курс администрации Трампа.

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    26 ноября 2024, 11:44 • Новости дня
    Боррель: Отказ стран ЕС исполнить ордер МУС против Нетаньяху – двойные стандарты

    Боррель заявил, что отказ ЕС исполнять ордер МУС на Нетаньяху демонстрирует двойные стандарты

    Боррель: Отказ стран ЕС исполнить ордер МУС против Нетаньяху – двойные стандарты
    @ Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель обвинил страны ЕС в двойных стандартах, если они откажутся исполнить ордер МУС против израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

    Европейские страны должны исполнить ордер Международного уголовного суда (МУС) против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, иначе это станет проявлением двойных стандартов. Такое заявление сделал Жозеп Боррель, глава дипломатической службы ЕС, который готовится уйти на пенсию 1 декабря, передает ТАСС.

    Боррель подчеркнул неизбежность исполнения ордеров, заявив: «Ордер МУС – это не альтернатива, мне это нравится или мне это не нравится. Это обязательство».

    По мнению Борреля, Европейский союз не может одновременно поддерживать ордер против президента России Владимира Путина и отклонять аналогичный документ против Биньямина Нетаньяху. Он отметил, что такое поведение может вызвать критику со стороны международного сообщества за проявление двойных стандартов. Эта ситуация подчеркивает сложные дипломатические отношения и вызовы, с которыми сталкивается ЕС в области международного права и политики.

    Заявление Борреля было сделано по прибытии на заседание глав МИД стран Группы семи (G7). Решение по ордеру против Нетаньяху может стать значимым тестом на приверженность ЕС своим принципам и международным правовым договорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Турецкий президент Тайип Эрдоган назвал мужественным решение Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест израильского премьер-министра.

    Между тем американский сенатор Линдси Грэм заявил о возможных санкциях против союзников США, если они поддержат арест Нетаньяху, сотрудничая с Международным уголовным судом.

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    26 ноября 2024, 14:49 • Новости дня
    Байден пошутил об увольнении

    Байден пошутил об увольнении с работы официантом на Дне благодарения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Джо Байден пошутил, что его уволили после раздачи еды на мероприятии в честь Дня благодарения, добавив, что ему «лучше убраться отсюда».

    Байден во время мероприятия в честь Дня благодарения пошутил о своем увольнении, передает РИА «Новости». Он около часа раздавал еду гостям и заявил: «Мне только что сообщили, что я уволен».

    Байден также упомянул свой возраст и добавил, что ему «лучше убраться отсюда».

    Ранее президент США Джо Байден во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН забыл, где находится. Также Байден допустил очередную оговорку, назвав себя мужем Джо Байдена на ужине в Белом доме, а на мероприятии автомобильного профсоюза в Иллинойсе ему подарили футболку, которую он не смог самостоятельно надеть.

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    26 ноября 2024, 06:33 • Новости дня
    Маск: Ремонт в Пентагоне занимает больше времени, чем строительство

    Маск заявил о высоком уровне бюрократии в Пентагоне, замедляющем ремонт

    Tекст: Денис Тельманов

    Илон Маск раскритиковал бюрократию Пентагона, отметив, что ремонт лестницы занимает 24 месяца, что дольше строительства здания в 1940-х годах.

    Американский предприниматель Илон Маск выразил недовольство уровнем бюрократии в Пентагоне, передает РИА «Новости». По его словам, ситуация дошла до того, что ремонт лестницы занимает 24 месяца, в то время как все здание ведомства было построено за 16 месяцев в 1940-х годах. Маск сделал это заявление после встречи с высокопоставленными военными чиновниками.

    Эти слова Маска стали ответом на высказывания бизнесмена Вивека Рамасвами, который ранее заявлял, что бюрократия значительно увеличивает расходы за счет сомнительных статей. Маск подчеркнул, что это не связано с численностью сотрудников, а скорее с неэффективностью управленческих процессов.

    В прошлом Маск уже поднимал вопросы эффективности государственных расходов. Он упоминал о новом департаменте по достижению госэффективности в США (DOGE), задачей которого является повышение эффективности использования военных бюджетов. Маск и Вивек Рамасвами были назначены на руководящие должности в этом департаменте, что подтвердил Дональд Трамп после победы на президентских выборах.

    Илон Маск также регулярно поддерживает Дональда Трампа и активно участвует в обсуждении вопросов американской политики, делая заявления и комментируя события в своей социальной сети X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские истребители F-35 не оправдали ожиданий из-за сложных требований, сделав их дорогими и неэффективными, по мнению Илона Маска.

    Маск предупредил, что США быстро движутся к банкротству, так как в 2023 финансовом году страна потратила более 6 трлн долларов, заработав только 4,47 трлн долларов, а ее долг достиг 34,5 трлн долларов.

    Он и Вивек Рамасвами предложили обязать федеральных госслужащих США работать в офисах пять дней в неделю, чтобы сократить бюрократию и повысить эффективность.

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    26 ноября 2024, 22:49 • Новости дня
    Канцлер Австрии рассказал о разговоре с Трампом о Путине

    Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что Трамп интересовался его мнением о Владимире Путине

    Tекст: Денис Тельманов

    Карл Нехаммер рассказал, что во время телефонного разговора Дональд Трамп интересовался его мнением о Владимире Путине и обсуждением украинского конфликта.

    Канцлер Австрии Карл Нехаммер обсудил с избранным президентом США Дональдом Трампом текущую ситуацию на Украине и высказал свое мнение о российском президенте Владимире Путине, передает РИА «Новости». Нехаммер поделился, что разговор длился около получаса, и Трамп проявил интерес к его мнению о Путине. Канцлер отметил подготовленность Трампа и его желание разобраться в конфликте между Россией и Украиной.

    Нехаммер предложил Австрию в качестве нейтральной площадки для возможных переговоров по урегулированию украинского конфликта. Он также выразил мнение, что Трамп может придать новой динамики ситуации. Трамп ранее обещал добиться урегулирования путем переговоров и даже заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине в течение одного дня.

    Владимир Путин, в свою очередь, выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта, включая прекращение огня и вывод украинских войск с новых российских регионов. Он также предложил отказ от вступления Украины в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после нападения ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с Киевом в текущих условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Австрии Карл Нехаммер предложил Дональду Трампу провести переговоры по разрешению украинского конфликта на территории Австрии. Президент России Владимир Путин выразил готовность к мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине в ответ на планы команды избранного президента США Дональда Трампа.

    Конгрессмен Майкл Маккол заявил, что избранный президент США Дональд Трамп обсуждал с президентом Владимиром Путиным урегулирование на Украине, при этом Маккол сообщил, что несмотря на советы со стороны Трампа, Путин остался при своем мнении относительно решения конфликта.

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    26 ноября 2024, 04:54 • Новости дня
    Китай отверг обвинения Трампа в содействии поставкам фентанила

    Представитель Китая в США заявил о несостоятельности обвинений Трампа в фентаниле

    Tекст: Денис Тельманов

    Китай опроверг обвинения Дональда Трампа в содействии поставкам фентанила в США, заявив о несоответствии этих заявлений фактам и реальности.

    Китай отверг обвинения Дональда Трампа в содействии поставкам фентанила в США, пишет РИА «Новости». Представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что заявления Трампа противоречат фактам и реальности. Он подчеркнул, что восстановление сотрудничества в области борьбы с наркотиками стало важной договоренностью между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Джо Байденом.

    На встрече в Сан-Франциско в 2023 году лидеры договорились о возобновлении взаимодействия антинаркотических ведомств двух стран. Китайская сторона проинформировала США о ходе правоохранительных операций, связанных с наркотиками. По словам Лю, китайская сторона ответила на запросы США о проверке информации по определенным делам и предприняла необходимые действия.

    Лю Пэнъюй добавил, что сотрудничество в этой области доказывает несостоятельность обвинений о содействии Китая поступлению фентанила в США. Он подчеркнул, что такого рода обвинения противоречат «как фактам, так и реальности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в докладе спецкомитета Палаты представителей Конгресса США по Китаю говорится, что Китай причастен к фентаниловой эпидемии в США, так как напрямую субсидировал производство и экспорт запрещенных компонентов фентанила и других синтетических наркотиков.

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая, если проблема наркотрафика не будет решена.

    Министры иностранных дел стран G7 планируют обсудить возможные меры против Китая из-за предполагаемой поддержки России на Украине.

    Заместитель госсекретаря Курт Кэмпбелл заявил, что сотрудничество России и КНДР может спровоцировать укрепление альянса США с Японией и Южной Кореей, что вызывает беспокойство у Китая.

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    26 ноября 2024, 05:51 • Новости дня
    Китай пригласил Афганистан на встречу глав МИД соседних стран

    Китай пригласил Афганистан на пятую встречу министров соседних стран

    Tекст: Денис Тельманов

    Китай направил официальное приглашение Афганистану для участия в пятой встрече министров иностранных дел стран-соседей, подчеркнув важность отношений между двумя странами.

    Китай официально пригласил Афганистан принять участие в пятой встрече министров иностранных дел соседних с Афганистаном стран, сообщает Tolo news. Специальный представитель Китая по Афганистану Юэ Сяоюн встречался с главой МИД Афганистана Амиром Ханом Моттаки, где выразил удовлетворение отношениями между Кабулом и Пекином и отметил уважение Китая к ценностям и выбору афганского народа.

    Заместитель пресс-секретаря афганского МИД Зия Ахмад Такал сообщил, что Юэ Сяоюн подчеркнул необходимость присутствия главы МИД Афганистана на предстоящей встрече министров иностранных дел стран-соседей. По его словам, стороны обсудили также вопросы регионального и экономического сотрудничества между двумя государствами.

    По данным интернет-портала, точная дата предстоящей пятой встречи министров иностранных дел соседних стран пока не объявлена. Напомним, что на прошлой встрече, которая состоялась в апреле 2023 года в Самарканде, Афганистан представлял глава МИД Исламского эмирата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании московского формата консультаций по Афганистану призвал западные страны вернуть Афганистану незаконно присвоенные активы и снять санкции. Делегация движения «Талибан», возглавляемая и. о. главы МИД Афганистана Амиром Ханом Муттаки, прибыла в Москву для участия в консультациях по афганской проблематике. Россия стремится развивать двустороннее сотрудничество с Афганистаном в разных сферах, включая экономику и безопасность, о чем заявил Сергей Шойгу на встрече с афганским вице-премьером.

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    26 ноября 2024, 10:54 • Новости дня
    Нарышкин заявил об Украине как о несостоявшемся государстве

    Tекст: Александра Юдина

    Украина является несостоявшимся государством, не способным поддерживать свою экономическую и политическую жизнеспособность, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

    По его словам, Украина имеет статус несостоявшегося государства, передает ТАСС.

    Нарышкин отметил, что «везде, куда протянул свои щупальца Запад, мы видим раскол и дестабилизацию». В качестве примера он привел Украину, которая, по его словам, «соблазнившись так называемой евроинтеграцией, превратилась в главный антироссийский «таран» США».

    В данный момент, по его мнению, это государство «не в состоянии поддержать свое существование как жизнеспособная политическая и экономическая единица».

    Нарышкин также указал, что аналогичный путь проходит и Молдавия. Его выступление было направлено на обсуждение текущих угроз безопасности в регионе и влияния внешних сил на эти процессы.

    Ранее спикер МИД Мария Захарова заявила, что руководство Молдавии, стремясь к сближению с НАТО, фактически превращает страну в логистическую базу для снабжения ВСУ.

    Также МИД России призвал Кишинев прекратить безответственные манипуляции с суверенитетом и безопасностью республики, которые зависят от нейтрального статуса.

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    26 ноября 2024, 22:20 • Новости дня
    Трамп задумал провести прямые переговоры с Ким Чен Ыном

    Reuters: Трамп может возобновить переговоры с лидером КНДР для снижения риска конфликта

    Tекст: Денис Тельманов

    Команда Дональда Трампа изучает возможность прямых переговоров с Ким Чен Ыном, чтобы снизить риск вооруженного конфликта, но окончательное решение пока не принято.

    Как сообщает агентство Reuters, команда избранного президента США Дональда Трампа рассматривает возможность организации прямых переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Источники агентства утверждают, что этот шаг может быть предпринят для снижения риска вооруженного конфликта между странами.

    По имеющимся данным, Дональд Трамп пока не принял окончательного решения по этому вопросу. Тем не менее данная возможность активно обсуждается его командой. Ранее заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко отметил, что Россия не исключает желание Трампа повторить опыт предыдущих встреч с Ким Чен Ыном.

    Напомним, что первый саммит между США и КНДР состоялся в июне 2018 года в Сингапуре, а второй – в феврале 2019 года в Ханое. Оба лидера провели несколько встреч, включая переговоры с глазу на глаз, но не смогли достичь официальных договоренностей. Последняя встреча состоялась 30 июня 2019 года в демилитаризованной зоне между КНДР и Республикой Корея.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший северокорейский дипломат Ри Иль Гю заявил, что при возвращении Дональда Трампа на пост президента США КНДР может начать диалог с Вашингтоном для достижения частичного снятия санкций. Дональд Трамп планирует использовать комбинированный подход угроз и дружбы для разрыва союза Китая, России, Ирана и КНДР. США рассматривают возможность увеличения ядерного арсенала из-за якобы угроз со стороны Китая, России и КНДР.

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    26 ноября 2024, 12:23 • Новости дня
    Байден украл у военных США булочку
    Байден украл у военных США булочку
    @ REUTERS/Nathan Howard

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент США Джозеф Байден принял участие в праздновании Дня благодарения на базе береговой охраны, там он взял и съел одну из гавайских булочек, которые должен был раздать военнослужащим.

    Президент был в приподнятом настроении, шутил и смеялся с собравшимися. В какой-то момент, когда он находился у стола с едой, Байден взял гавайскую булочку из корзинки и быстро съел ее, передает «Российская газета» со ссылкой на New York Post.

    Во время этого события в зале играл хит Синди Лопер «Girls Just Want to Have Fun». Байден также шутил о своем «увольнении».

    В мае 2023 года президент США во время торжественной церемонии в академии ВВС США в Колорадо споткнулся и упал на сцене. В августе 2024 года он заявил, что не помнит, сколько полных лет ему сейчас.

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    26 ноября 2024, 23:14 • Новости дня
    Вынесение приговора Виннику в США перенесли на июнь 2025 года

    Суд в Калифорнии перенес приговор Виннику на июнь 2025 из-за зачтения срока

    Tекст: Денис Тельманов

    Суд Северного округа Калифорнии перенес вынесение приговора Александру Виннику с января 2025 года на июнь, чтобы учесть ранее проведенное время в заключении в Европе.

    Суд Северного округа штата Калифорния перенес вынесение приговора россиянину Александру Виннику по делу об отмывании денег с января на июнь 2025 года, сообщает ТАСС. Судья Сьюзан Иллстон постановила перенести дату с 17 января на 27 июня. Такое решение связано с необходимостью согласования зачтения ранее отбытого срока Винника в Европе.

    Аркадий Бух, адвокат Винника, объяснил, что перенос связан с попыткой согласовать с американскими властями зачтение времени, проведенного Винником под стражей во Франции и Греции. Это может позволить свести приговор к уже проведенному им времени в заключении.

    Александра Винника задержали в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, которые обвиняют его в отмывании от четырех до девяти млрд долларов через закрытую криптобиржу BTC-e. Винник был экстрадирован в США 4 августа 2022 года и в мае 2023 года признал вину в суде Северного округа Калифорнии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский суд назначил дату вынесения приговора россиянину Александру Виннику на 17 января 2025 года, а его защита планирует добиваться учета срока, уже отбытого им во Франции и Греции.

    Винник заключил сделку с американской прокуратурой о признании вины по делу о бирже криптовалют BTC-e, и защита ожидает, что приговор будет меньше десяти лет. Власти США продолжают охоту за россиянами в третьих странах, а посол России в США Анатолий Антонов заявил, что после депортации в США россиянам очень сложно выйти на свободу.

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    26 ноября 2024, 19:18 • Новости дня
    Израиль через соцсети предупредил о нанесении ударов по центру Бейрута

    Израиль через соцсети предупредил население о нанесении ударов по центру Бейрута

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские военные заявили, что нанесут удары по нескольким кварталам ливанской столицы, и указали, что мирным жителям необходимо проводить срочную эвакуацию.

    Представитель израильской армии Авихай Эдри в соцсети X (заблокирована в РФ) сообщил, что удары будут нанесены по кварталам Рас-Бейрут, Корниш-Мазраа, Мсейтбе и Зукак-эль-Блат, передает ТАСС.

    Отмечаются, что в этих районах находятся офисы Al-Qard Al-Hassan, спонсирующей «Хезболлу». Он добавил, что необходимо держаться на расстоянии минимум 500 метров от зоны поражения.

    Ранее в результате израильского артиллерийского удара по ливанскому блокпосту погиб один военнослужащий. До этого за одни сутки израильские удары по Ливану унесли жизни 84 человек.

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    26 ноября 2024, 23:54 • Новости дня
    Турция депортировала подозреваемых в убийстве раввина в ОАЭ

    В Турции задержали и депортировали в ОАЭ троих узбеков за убийство раввина

    Tекст: Денис Тельманов

    В Турции задержали троих граждан Узбекистана, подозреваемых в убийстве израильского раввина Цви Когана в ОАЭ, и депортировали их обратно в Эмираты для суда.

    Газета Turkiye сообщает, что сотрудники Национальной разведорганизации Турции (MIT) и полиции задержали в Стамбуле троих граждан Узбекистана. Они подозреваются в убийстве израильского раввина Цви Когана в Объединенных Арабских Эмиратах. Подозреваемых депортировали в ОАЭ, где они предстанут перед судом.

    Операция по задержанию была тайной. Задержаны граждане Узбекистана: Алимбай Тохирович и Махмуджан Абдуррахим, оба 28 лет, а также Азизбек Камилович, 33 года. Информация о прибытии подозреваемых в Стамбул была получена заранее от эмиратских властей. Им разрешили спокойно выйти из самолета и сесть в такси, за которым велось постоянное наблюдение. В момент стандартной проверки документов такси остановили, и подозреваемые были задержаны.

    После убийства Цви Когана, проживавшего в ОАЭ как эмиссар движения «Хабад», его тело было обнаружено эмиратскими службами безопасности. Коган, гражданин Израиля и Молдавии, жил в Абу-Даби с 2020 года, с момента установления дипломатических отношений между Израилем и ОАЭ. Он также был помощником главного раввина-резидента в ОАЭ Леви Духмана.

    Министерство иностранных дел ОАЭ выразило благодарность Турции за содействие в задержании подозреваемых. Канцелярия премьер-министра Израиля подтвердила убийство Когана и высказала признательность за оперативные действия турецких властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Объединенных Арабских Эмиратах раввин и лидер еврейской общины Цви Коган был найден мертвым в Абу-Даби, и подозреваемыми в его убийстве стали трое граждан Узбекистана сообщалось, тело 28-летнего раввина, имеющего израильско-молдавское гражданство, было обнаружено в воскресенье.

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