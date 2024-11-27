Байден нахамил журналистке за вопрос о сделке Израиля и Ливана

Байден грубо ответил журналистке на вопрос о ситуации с Израилем и Ливаном

Tекст: Денис Тельманов

Во время брифинга в Белом доме о достижении сделки по прекращению огня между Израилем и Ливаном президент США Джо Байден грубо прокомментировал вопрос журналистки, передает РИА «Новости». После завершения своего выступления Байден сначала проигнорировал вопросы журналистов, но, направляясь к выходу, все же повернулся и ответил на два вопроса.

На вопрос журналистки о том, чем отличается текущая ситуация от прошлых, он резко ответил: «Если вы не видите этого, вам не следует заниматься репортажами. Это очень разное».



Это не первый случай, когда Байден проявляет грубость в общении с прессой. Две недели назад перед встречей с президентом Израиля Ицхаком Герцогом он также резко ответил другому журналисту: «Будьте аккуратнее, не травмируйте голову», после вопроса о перспективах сделки по освобождению заложников. Подобные случаи ранее происходили и в мае, когда он спросил журналиста, не падал ли он на голову.

Также, в июне 2021 года, после встречи с президентом России Владимиром Путиным, Байден раскритиковал журналистку за формулировку вопроса, заявив, что она выбрала не ту профессию. Позже он извинился за свои слова, как и в случае, когда назвал телекорреспондента «сукиным сыном».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Джо Байден пошутил, что его уволили после раздачи еды на мероприятии в честь Дня благодарения, добавив, что ему «лучше убраться отсюда». Байден принял участие в праздновании Дня благодарения на базе береговой охраны, где он взял и съел одну из гавайских булочек, которые должен был раздать военнослужащим.

Президент США также допустил очередную оговорку, назвав себя мужем Джо Байдена во время выступления на ужине в Белом доме, что вызвало новую волну мемов* в интернете.