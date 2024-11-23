Джо Байден назвал себя мужем Джо Байдена на торжественном ужине в Белом доме

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», президент США Джо Байден оговорился на торжественном ужине в Белом доме, назвав себя мужем Джо Байдена.

Байден, которому недавно исполнилось 82 года, приветствовал гостей, сказав: «Я муж Джо Байдена. Этим титулом я горжусь больше всего». Трансляция мероприятия велась на сайте Белого дома.



Байден часто начинает выступления, представляясь «мужем Джилл Байден», однако, в этот раз допустил ошибку. Это не первый случай, когда американский лидер публично оговаривается или путает имена и факты, что часто становится предметом насмешек и мемов* в сети.

Проблемы с оговорками у Байдена известны широкой публике, его администрация неоднократно пыталась объяснять, что такие высказывания вырываются из контекста. Ранее Байден путал страны, фамилии и рассказывал о встречах с давно умершими людьми.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Джо Байден поручил Энтони Блинкену оценить важность дополнительной помощи Украине на сумму до 35 млн долларов для интересов безопасности страны.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что действия администрации Байдена, включая поставки вооружений на Украину, направлены на то, чтобы оставить неблагоприятное наследство для возможной будущей администрации Дональда Трампа.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что действия президента США Джо Байдена и его союзников в Европе направлены на сохранение гегемонии за счет обострения глобальной ситуации.

