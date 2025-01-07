То, что мы часто полагаем само собою разумеющимся – например, вера в равенство и достоинство всех людей, имеет библейские, и даже точнее, рождественские корни. Бог становится одним из бедных, уязвимых, притесненных и преследуемых этого мира – и вера в это глубоко изменила представления о том, что такое человеческое достоинство.9 комментариев
Полиция Германии в 2024 году застрелила рекордное число людей
Немецкая полиция застрелила 22 человека в 2024 году, установив рекорд 21 века
В 2024 году полиция Германии застрелила 22 человека, что стало рекордным числом жертв в результате действий правоохранителей в 21 веке, значительно превысив показатели прошлых лет.
В 2024 году полиция Германии застрелила 22 человека, что стало рекордным показателем для страны с начала XXI века, передает РИА «Новости». Это число значительно превышает количество погибших в результате полицейских действий в предыдущие годы. Например, в 2023 году было застрелено десять человек, в 2022 году – одиннадцать, а в 2021 году – восемь.
Как уточняет агентство, большинство инцидентов произошло в ситуациях столкновения с неуравновешенными людьми. Некоторые из них были вооружены ножами, что, вероятно, и стало причиной использования полицейскими оружия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Гамбурге, на Украине, мужчина захватил заложницу в банке, что вызвало серьезный резонанс в обществе, а также произошло массовое убийство у центра «Свидетелей Иеговы*», что усилило беспокойство среди местных жителей.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ