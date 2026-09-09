Администрация Трампа оценила ситуацию и отказалась предпринимать хоть какие-то действия ни в части поддержки Киева, ни в плане роста давления на Москву. То есть в идею достижения урегулирования украинского вопроса через давление на Россию там попросту не верят.0 комментариев
Зарплата премьер-министра Сингапура в семь раз превысила доходы президента США
CNBC: Зарплата премьера Сингапура превысила доходы президента США в семь раз
Годовой размер оплаты труда премьер-министра Сингапура Лоуренса Вонга увеличился более чем в 1,6 раза и достиг 3,6 млн сингапурских долларов (2,85 млн долларов США), что сделало его самым высокооплачиваемым выборным лидером в мире, сообщает CNBC.
Это решение принято в рамках общего повышения зарплат членов правительства, о котором глава государства объявил в парламенте, пишет CNBC. Зарплаты министров в стране повышаются впервые за 15 лет. Новый оклад Вонга состоит из постоянной и переменной частей.
Политик пообещал в течение пяти лет перечислять всю полученную надбавку на благотворительные цели.
Сингапурский премьер остается самым высокооплачиваемым выборным лидером государства в мире. Для сравнения, президент Швейцарии получает около 600 тыс. долларов в год, премьер Австралии – 450 тыс., а президент США – 400 тыс. долларов.
Зарплаты политиков в Сингапуре привязаны к доходам в частном секторе. Оклад министра начального уровня равен уменьшенному на 40% медианному заработку тысячи граждан с наиболее высоким доходом.
Власти считают, что конкурентоспособная оплата труда помогает привлекать квалифицированные кадры, которые иначе ушли бы в бизнес или финансы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году журнал Forbes признал Лоуренса Вонга самым высокооплачиваемым мировым лидером.
Российские ученые предложили внедрить сингапурский опыт для реформы системы оплаты труда госслужащих.
Газета Financial Times назвала главу Европейского центрального банка Кристин Лагард самым высокооплачиваемым чиновником Евросоюза.