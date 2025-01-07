Мужчина захватил заложницу в банке на западе Германии

В Римбахе мужчина с ножом ворвался в банк и удерживает женщину-заложницу

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает ТАСС, в немецкой общине Римбах, расположенной в федеральной земле Гессен, вооруженный ножом мужчина ворвался в отделение банка Volksbank и взял женщину в заложники. Инцидент произошел утром, около 10:00 по московскому времени. Полиция уже присутствует на месте происшествия, однако требования злоумышленника пока не озвучены.

Представители правоохранительных органов стараются установить контакт с преступником и ведут переговоры для безопасного освобождения заложницы. Полиция сообщает, что ситуация находится под контролем, и предпринимаются все возможные меры для разрешения инцидента без жертв. Дальнейшая информация будет предоставлена по мере развития событий.

Жители и работники близлежащих зданий остаются в безопасности, и территория вокруг банка оцеплена для предотвращения доступа посторонних лиц. Власти призывают граждан сохранять спокойствие и следовать указаниям полиции, которая обеспечивает их безопасность.

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