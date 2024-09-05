Немецкие полицейские ранили предполагаемого террориста у консульства Израиля в Мюнхене

Полицейские ФРГ ранили человека в центре Мюнхене после стрельбы перед генеральным консульством Израиля

Tекст: Константин Сергеев

«Первые достоверные сведения в связи с продолжающейся операцией: в районе Каролиненплац полицейские силы произвели выстрел в подозрительного человека. Он при этом был ранен», – заявили в правоохранительных органах.



Район происшествия оцеплен. На месте работает полицейский спецназ и снайперы, задействован вертолет. Свидетели сообщали о выстрелах и раздававшихся криках: «Бегите! Бегите!».

5 сентября – годовщина теракта на летней Олимпиаде в Мюнхене 1972 года, когда палестинские боевики проникли в олимпийскую деревню, где убили двоих и взяли в заложники девять членов сборной Израиля.

Как сообщалось, в ответ на недавний теракт в Золингене в Германии будут введены ряд жестких мер, направленных на повышение безопасности в стране, в том числе, запретят ношение ножей в общественных местах и ужесточат контроль над миграцией.

