Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену собственных иллюзий, которые мастерски подогревают геополитические наперсточники вроде США и Британии.0 комментариев
Немецкие полицейские ранили предполагаемого террориста у консульства Израиля в Мюнхене
Полицейские ФРГ ранили человека в центре Мюнхене после стрельбы перед генеральным консульством Израиля
Выстрелы раздались перед генконсульством Израиля в центре Мюнхена, полиция сейчас проводит в районе масштабную спецоперацию. Сотрудники правоохранительных органов ранили подозрительного человека у генконсульства Израиля в Мюнхене, сообщило интернет-издание focus.de.
«Первые достоверные сведения в связи с продолжающейся операцией: в районе Каролиненплац полицейские силы произвели выстрел в подозрительного человека. Он при этом был ранен», – заявили в правоохранительных органах.
Район происшествия оцеплен. На месте работает полицейский спецназ и снайперы, задействован вертолет. Свидетели сообщали о выстрелах и раздававшихся криках: «Бегите! Бегите!».
5 сентября – годовщина теракта на летней Олимпиаде в Мюнхене 1972 года, когда палестинские боевики проникли в олимпийскую деревню, где убили двоих и взяли в заложники девять членов сборной Израиля.
Как сообщалось, в ответ на недавний теракт в Золингене в Германии будут введены ряд жестких мер, направленных на повышение безопасности в стране, в том числе, запретят ношение ножей в общественных местах и ужесточат контроль над миграцией.