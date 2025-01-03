Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.0 комментариев
Зеленский заявил о предстоящем визите к Трампу после инаугурации
Зеленский заявил, что Трамп ожидает его визит одним из первых после инаугурации
Владимир Зеленский сообщил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп ждет его визита после своей инаугурации.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем разговоре с Дональдом Трампом. По его словам, Трамп выразил желание видеть Зеленского одним из первых зарубежных лидеров, которых он примет после своего вступления в должность 20 января, передает Ura.Ru.
Зеленский отметил, что обсуждение плана действий по урегулированию ситуации на Украине будет ключевым пунктом в повестке дня его визита к Трампу.
Ранее американский журналист спрогнозировал «войну» в администрации Трампа из-за ситуации на Украине.
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не приглашал украинского лидера Владимира Зеленского на инаугурацию, но тот может приехать.