Зеленский заявил о предстоящем визите к Трампу после инаугурации

Зеленский заявил, что Трамп ожидает его визит одним из первых после инаугурации

Tекст: Вера Басилая

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем разговоре с Дональдом Трампом. По его словам, Трамп выразил желание видеть Зеленского одним из первых зарубежных лидеров, которых он примет после своего вступления в должность 20 января, передает Ura.Ru.

Зеленский отметил, что обсуждение плана действий по урегулированию ситуации на Украине будет ключевым пунктом в повестке дня его визита к Трампу.

Ранее американский журналист спрогнозировал «войну» в администрации Трампа из-за ситуации на Украине.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не приглашал украинского лидера Владимира Зеленского на инаугурацию, но тот может приехать.