То, что мы часто полагаем само собою разумеющимся – например, вера в равенство и достоинство всех людей, имеет библейские, и даже точнее, рождественские корни. Бог становится одним из бедных, уязвимых, притесненных и преследуемых этого мира – и вера в это глубоко изменила представления о том, что такое человеческое достоинство.9 комментариев
Число погибших в Тибете достигло 126 человек
Число погибших в результате землетрясения магнитудой 6,8 в Тибетском автономном районе Китая достигло 126, сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков, передает агентство Синьхуа.
Землетрясение произошло во вторник в 9.05 по местному времени на территории уезда Тингри округа Шигадзе, передает РИА «Новости».
«Погибли 126 человек и 188 получили ранения», – говорится в публикации. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. В радиусе 20 километров от эпицентра находятся 3 поселка и 27 деревень, где проживают около 6,9 тыс. человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в посольстве России в Китае сообщили, что информации о нахождении граждан России в зоне бедствия при землетрясении в Тибете не поступало, сейсмологи зафиксировали 49 афтершоков после землетрясения.