То, что мы часто полагаем само собою разумеющимся – например, вера в равенство и достоинство всех людей, имеет библейские, и даже точнее, рождественские корни. Бог становится одним из бедных, уязвимых, притесненных и преследуемых этого мира – и вера в это глубоко изменила представления о том, что такое человеческое достоинство.9 комментариев
Су-34 уничтожил бронетехнику ВСУ в Курской области
Российский Су-34 с УМПК поразил бронетехнику и личный состав ВСУ
Российский Су-34 нанес удар по бронетехнике и личному составу ВСУ в приграничной зоне Курской области, используя авиационные бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции.
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 успешно поразил бронетехнику и личный состав Вооруженных сил Украины на территории приграничного района Курской области, передает ТАСС. Удар был нанесен с использованием авиационных бомб, оснащенных универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), сообщили в Министерстве обороны России.
После получения от разведки подтверждения об уничтожении целей, экипаж Су-34 благополучно вернулся на аэродром вылета.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российский истребитель-бомбардировщик Су-34 недавно уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины в курском приграничье. ВКС России получили новые истребители-бомбардировщики Су-34, что усилило их боевые возможности. Ранее Су-34 уже наносил удар по скоплению техники ВСУ в Курской области, демонстрируя высокую эффективность в боевых условиях.