Полиция Словакии начала расследование против Фицо из-за Украины
Глава Sloboda a Solidarita Грелинг: В Словакии начали расследование против Фицо
Полиция Словакии начала расследование в отношении премьер-министра страны Роберта Фицо в связи с решением остановить аварийные поставки электроэнергии на Украину, сообщил глава представленной в словацком парламенте оппозиционной партии Sloboda a Solidarita («Свобода и солидарность») Бранислав Грелинг.
Основанием для проверки стали обвинения со стороны оппозиционной партии Sloboda a Solidarita, заявляющей, что распоряжение Фицо прекратить аварийные поставки электроэнергии на Украину якобы содержит признаки государственной измены, превышения полномочий и других преступлений.
Грелинг сообщил, что заявление было изначально направлено в Генеральную прокуратуру, затем передано в областную прокуратуру и, в итоге, поступило в полицию. «Полиция начала расследование в отношении Фицо», – приводит слова Грелинга РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Словакии приняло решение о немедленном прекращении соглашения с Украиной по аварийным поставкам электроэнергии. Словакия уведомила компанию «Укрэнерго» о расторжении договора о взаимном предоставлении аварийной помощи. Ранее Фицо объявил о прекращении экспорта дизельного топлива на Украину.