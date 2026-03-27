Полиция Словакии начала расследование против Фицо из-за Украины

Глава Sloboda a Solidarita Грелинг: В Словакии начали расследование против Фицо

Tекст: Антон Антонов

Основанием для проверки стали обвинения со стороны оппозиционной партии Sloboda a Solidarita, заявляющей, что распоряжение Фицо прекратить аварийные поставки электроэнергии на Украину якобы содержит признаки государственной измены, превышения полномочий и других преступлений.

Грелинг сообщил, что заявление было изначально направлено в Генеральную прокуратуру, затем передано в областную прокуратуру и, в итоге, поступило в полицию. «Полиция начала расследование в отношении Фицо», – приводит слова Грелинга РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Словакии приняло решение о немедленном прекращении соглашения с Украиной по аварийным поставкам электроэнергии. Словакия уведомила компанию «Укрэнерго» о расторжении договора о взаимном предоставлении аварийной помощи. Ранее Фицо объявил о прекращении экспорта дизельного топлива на Украину.