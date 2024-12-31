Во всеми нами любимой комедии про Ивана Васильевича, который меняет профессию, есть песенка со словами «все на свете было не зря, не напрасно было». Для наших предков это было не поэтической метафорой – а ясной, непоколебимой верой в промысел Божий.2 комментария
Российский Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье
Российский Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области
Российский Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ в приграничной зоне Курской области, уничтожив личный состав противника с помощью планирующих бомб, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции, сообщили в Министерстве обороны России.
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. В Министерстве обороны РФ сообщили, что атака была произведена с использованием авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции, передает РИА «Новости»,
В Минобороны отметили, что после подтверждения разведкой уничтожения целей, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.
Минобороны сообщило, что ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 445 человек. Также Минобороны заявило, что ВС России утром во вторник нанесли удар по военному аэродрому и заводу, производящему пороховые заряды для украинской армии.
В ночь на 31 декабря был нанесен удар по заводу в Павлограде, где производятся и собираются ракеты, сопровождающийся мощной детонацией и выбросом пламени.