Российский Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье

Российский Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области

Tекст: Вера Басилая

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. В Министерстве обороны РФ сообщили, что атака была произведена с использованием авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции, передает РИА «Новости»,

В Минобороны отметили, что после подтверждения разведкой уничтожения целей, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

Минобороны сообщило, что ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 445 человек. Также Минобороны заявило, что ВС России утром во вторник нанесли удар по военному аэродрому и заводу, производящему пороховые заряды для украинской армии.

В ночь на 31 декабря был нанесен удар по заводу в Павлограде, где производятся и собираются ракеты, сопровождающийся мощной детонацией и выбросом пламени.