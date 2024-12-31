Tекст: Мария Иванова

Кроме того, была отражена контратака штурмовой группы ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Александрии, Викторовки, Гуево, Казачьей Локни, Кругленького, Лебедевки, Никольского, Рубанщины, Русского Поречного, Свердликово, а также Беловод и Журавки в Сумской области.

За последние сутки потери ВСУ составили более 445 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер, 13 бронемашин и 22 автомобиля, перечислили в Минобороны.

За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 45 980 военнослужащих, 262 танка, 204 машины пехоты, 143 бронетранспортера, 1372 бронемашины, 1259 автомобилей, 337 арторудий, 42 пусковые установки РСЗО, в том числе 11 американских HIMARS и шесть MLRS, 13 пусковых установок ЗРК, семь транспортно-заряжающих машин, 83 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 28 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, российская армия заканчивает год волной успешных наступлений.

Российские войска за год освободили 214 населенных пунктов в зоне СВО.