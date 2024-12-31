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ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 445 человек
Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, шести механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригад морской пехоты и теробороны, а также штурмового батальона ВСУ около Дарьино, Куриловки, Леонидово, Локни, Марьевки, Махновки, Нижнего Клина, Новой Сорочины и Черкасского Поречного, сообщили в Минобороны.
Кроме того, была отражена контратака штурмовой группы ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Александрии, Викторовки, Гуево, Казачьей Локни, Кругленького, Лебедевки, Никольского, Рубанщины, Русского Поречного, Свердликово, а также Беловод и Журавки в Сумской области.
За последние сутки потери ВСУ составили более 445 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер, 13 бронемашин и 22 автомобиля, перечислили в Минобороны.
За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 45 980 военнослужащих, 262 танка, 204 машины пехоты, 143 бронетранспортера, 1372 бронемашины, 1259 автомобилей, 337 арторудий, 42 пусковые установки РСЗО, в том числе 11 американских HIMARS и шесть MLRS, 13 пусковых установок ЗРК, семь транспортно-заряжающих машин, 83 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 28 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.
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