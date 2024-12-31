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    Сергей Миркин Сергей Миркин Восстановление новых регионов для Зеленского страшнее, чем «Орешник»

    Новые регионы превращаются в витрину, показывающую, как может выглядеть жизнь территорий, которые некогда входили в состав Украины. Это все очень контрастирует с тем, что происходит на Украине. И этого боится Зеленский.

    6 комментариев
    Станислав Смагин Станислав Смагин На Украине не должна повториться ошибка Первой чеченской кампании

    Хочется надеяться, что военным преступникам и отдающим преступные приказы главарям киевского режима, включая самых высокопоставленных, уготована та же участь, что и Дудаеву, Масхадову, Басаеву и Радуеву.

    21 комментарий
    Глеб Простаков Глеб Простаков Остановка транзита российского газа разделит Украину на две части

    Остановка транзита газа фактически разрушает украинскую ГТС как единый производственный комплекс. Образуются две независимые друг от друга части ГТС. В этом смысле это будет первый – экономический – раздел Украины. Который, вероятно, является предвестником раздела уже политического.

    8 комментариев
    31 декабря 2024, 09:30 • Новости дня

    Российские войска за год освободили 214 населенных пунктов в зоне СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    В 2024 году российские войска освободили 214 населенных пунктов в зоне спецоперации и в Курской области, значительные успехи достигнуты в Донецкой народной республике, где под контроль перешли 157 населенных пунктов, включая Авдеевку и Угледар.

    В январе российские силы освободили Веселое в ДНР, а также Крахмальное и Табаевку на Купянском направлении, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минобороны.

    В феврале под контроль ВС России перешли Авдеевка, Северное, Ласточкино и другие. Март отмечен освобождением Невельского и Мирного, а апрель – Водяного и Первомайского.

    В мае было освобождено 27 населенных пунктов, включая Клещеевку и Бердычи в ДНР, а также стратегически важное Работино в Запорожской области. В июне добавились Уманское и Артемовка, а в июле – Чигари и Урожайное. Август принес освобождение Артемово и Новгородского.

    Август и сентябрь стали месяцами наиболее активных боевых действий. В августе удалось освободить 19 населенных пунктов, включая стратегически важные населенные пункты Артемово и Новгородское. В сентябре был достигнут самый высокий результат – 36 населенных пунктов.

    К декабрю российские войска продолжили наступление, взяв под контроль более 30 населенных пунктов, в том числе в ДНР, Запорожской области и Курской области.

    Ранее военный эксперт и подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в 2024 году наступил существенный перелом в пользу ВС России в специальной военной операции.

    Военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко отметил, что Вооруженные силы России в 2024 году добились значительных успехов на линии боевого соприкосновения в рамках специальной военной операции.

    30 декабря 2024, 11:16 • Новости дня
    ВСУ стянули силы к границе Днепропетровской области

    ВСУ оттянули силы к линии обороны у границы с Днепропетровской областью

    ВСУ стянули силы к границе Днепропетровской области
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские военные перебросили значительные силы к границе с Днепропетровской областью, усиленно готовя оборонительные рубежи в Новосергеевке, Новоалександровке и Надеждинке, сообщили в силовых структурах.

    «Противник оттянул довольно существенные силы ближе к границе с Днепропетровской областью», – сообщили в силовых структурах, передает ТАСС.

    Также сообщается, что ВСУ спешно готовят оборонительные рубежи в указанных населенных пунктах, что указывает на подготовку к возможным оборонительным действиям.

    Ранее сообщалось, что  украинские войска начали отступление к границе Днепропетровской области, чтобы сохранить контроль над последними линиями обороны на подконтрольных Киеву территориях ДНР.

    Кроме того, гарнизон ВСУ в поселке Великая Новоселка на запорожской линии фронта находится в полуокружении, так как российские войска контролируют основные подступы и перерезали ключевой маршрут поставок боеприпасов.

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    30 декабря 2024, 12:43 • Новости дня
    Российские войска освободили Новооленовку в ДНР

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска успешно освободили населенный пункт Новооленовка в Донецкой Народной Республике (ДНР), нанесли значительные потери противнику и отразили многочисленные контратаки, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ, отражая их контратаки.

    Как указали в пресс-службе, на Харьковском направлении подразделения «Север» нанесли поражение формированиям теробороны в населенных пунктах Казачья Лопань, Великие Проходы и Липцы. Противник потерял до 65 военных, бронемашину и другую технику.

    Кроме того, подразделения «Запад» улучшили позиции, нанесли потери противнику в районах Двуречная, Западное, Глушковка и других. Поражение было нанесено нескольким механизированным и штурмовым бригадам ВСУ, а также отражены восемь контратак, уточнили в ведомстве.

    В Донецкой Народной Республике подразделения «Юг» заняли более выгодные рубежи и нанесли урон живой силе и технике ВСУ в районах Дальнее, Часов Яр и других. Потери украинских войск составили более 295 военнослужащих и ряд техники, говорится в сообщении.

    По данным Минобороны, силы России также атаковали объекты энергетики, военные аэродромы, склады и пункты управления ВСУ. Системами противовоздушной обороны сбито 65 беспилотников и четыре снаряда HIMARS.

    Накануне в Минобороны сообщили, что российский FPV-дрон группировки войск «Север» уничтожил пикап ВСУ в лесистой местности, сорвав планируемую ротацию украинских войск на позициях в Харьковской области.

    Ранее российские войска освободили Загрызово в Харьковской области и Ивановку в ДНР, а также военнослужащие успешно форсировали реку Волчья в Харьковской области, что позволило начать подготовку плацдарма для дальнейшего наступления.

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    29 декабря 2024, 09:14 • Видео
    Украина пугает НАТО новой войной с Россией

    Опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине. Но европейцы вряд ли теперь способны что-либо изменить: возможные перемены в политике Запада в 2025 году зависят не от них, а от Дональда Трампа. В том, что ее мнение больше не значимо, Европа виновата сама.

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    30 декабря 2024, 12:14 • Новости дня
    КМИС: Украинцы теряют веру в светлое будущее в составе ЕС

    КМИС: Снизилась вера украинцев в процветание в составе ЕС до 55% в декабре 2024 года

    КМИС: Украинцы теряют веру в светлое будущее в составе ЕС
    @ Valeria Mongelli/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Только 55% украинцев в декабре 2024 года верят в будущее процветание Украины в составе ЕС, что значительно меньше по сравнению с 88% в октябре 2022 года, отмечают в статье для Foreign Affairs руководители Киевского международного института социологии (КМИС).

    Как пишет Foreign Affairs, количество украинцев, верящих в процветание страны в составе ЕС, резко сократилось. В октябре 2022 года 88% респондентов были уверены в светлом будущем Украины в составе ЕС. Однако в декабре 2023 года эта цифра снизилась до 73%, а в декабре 2024 года опустилась до 55%.

    Каждый пятый украинец, а именно 19%, считает, что через десять лет экономике страны будет нанесен серьезный ущерб, и значительная часть населения покинет Украину. Эти данные отражают растущий пессимизм среди граждан.

    Кроме того, идея возвращения территорий также стала менее популярной. В мае 2023 года, перед началом контрнаступления ВСУ, только 10% украинцев были готовы отложить этот вопрос. К концу года число сторонников отложения этого вопроса увеличилось до 38%.

    В статье также отмечается, что доля пессимистов, предсказывающих неблагоприятное развитие событий, выросла с 19% в декабре 2023 года до 28% в декабре 2024 года.

    Напомним, опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине.

    Также сообщалось, что по данным опроса аналитического центра «Социальный мониторинг», 64% украинцев выступают за переговоры с Россией для прекращения боевых действий.

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    30 декабря 2024, 10:00 • Новости дня
    Медведчук назвал 2024 год катастрофическим для Зеленского из-за «курской аферы»

    Медведчук назвал 2024 год трагическим для Зеленского из-за «курской аферы»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Уходящий 2024 год стал провальным для президента Украины Владимира Зеленского из-за утраты легитимности и участия в «курской афере», что дискредитировало его как верховного главнокомандующего и подорвало международные позиции Украины, заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

    Он охарактеризовал 2024 год как провал для Зеленского. В своей колонке на медийной платформе «Смотрим.ру» он отметил несколько ключевых событий, которые, по его мнению, привели к этому, сообщает ТАСС.

    Медведчук подчеркнул, что Зеленский утратил легитимность 21 мая, что стало началом его проблем. Он также отметил, что президент Украины дискредитировал себя в качестве верховного главнокомандующего, ввязавшись в «курскую аферу». Дополнительно, Зеленский оказался замешан в коррупционный скандал на дипломатическом фронте, что, по мнению политика, окончательно подорвало его международные позиции.

    Также Медведчук добавил, что 2024 год стал датой разрушения западной гегемонии в мире. По его словам, это падение произошло по трем основным параметрам: военному, экономическому и политическому.

    По данным Associated Press, западные и украинские чиновники выразили опасения, что атака на Курскую область ослабила линию фронта на Украине, которая теряет позиции под давлением российских сил.

    Атака на Курскую область была ошибкой Генштаба ВСУ, который отозвал войска с восточного фронта для участия в операции, не оправдавшей ожиданий стратегов, отметило издание Le Temps.

    В то же время американские чиновники считают, что Россия может вытеснить украинские войска из Курской области в ближайшие месяцы, что лишит Киев важного козыря в ожидаемых мирных переговорах с Россией.

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    31 декабря 2024, 07:50 • Новости дня
    Губернатор сообщил о массовом уничтожении дронов в Брянской области

    ПВО уничтожили 19 дронов над Брянской областью, сообщил губернатор

    Tекст: Денис Тельманов

    Силы ПВО в Брянской области перехватили и уничтожили 19 дронов самолетного типа, сообщил губернатор Богомаз, отметив, что пострадавших и разрушений нет.

    Как передает РИА «Новости», губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что силы ПВО перехватили и уничтожили 19 беспилотников самолетного типа. Это произошло в результате массированной атаки на регион.

    Богомаз подчеркнул, что благодаря профессионализму российских военных пострадавших и разрушений в регионе удалось избежать. Все атаки были успешно отражены. «Враг совершил очередную массированную атаку по территории нашей области. Силами ПВО министерства обороны РФ перехвачены и уничтожены 19 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – написал он.

    Ранее Минобороны РФ сообщило, что за прошедшую ночь дежурные средства российской ПВО сбили 68 украинских беспилотников. Из них 25 были уничтожены над Брянской областью, 17 над Крымом и 11 над Краснодарским краем. Также сбиты дроны над Смоленской, Тверской, Ростовской, Курской и Калужской областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, возгорания на топливно-энергетическом комплексе в Ярцевском районе были вызваны атакой украинских беспилотников, что привело к работе экстренных служб на месте происшествия. В результате атаки дрона были повреждены постройки в локомотивном депо в Сальске, однако никто не пострадал, как сообщил врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь.

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    30 декабря 2024, 21:52 • Новости дня
    Зеленский уволил глав Киевской и Полтавской областных администраций

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении глав Киевской и Полтавской областных администраций, Руслана Кравченко и Филиппа Пронина.

    Как передает РИА «Новости», Зеленский подписал указы об увольнении глав Киевской и Полтавской областных администраций, Руслана Кравченко и Филиппа Пронина. Указы были опубликованы на официальном сайте президента Украины. Представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук ранее сообщил, что кабмин Украины согласовал данные увольнения в субботу.

    Документ, касающийся увольнения Кравченко, содержит формулировку об освобождении его от должности председателя Киевской областной государственной администрации в связи с поданным им заявлением. Следующим указом Зеленский освободил от должности главу Полтавской областной госадминистрации Филиппа Пронина.

    Причины данных увольнений в опубликованных документах не указаны, что оставляет открытым вопрос о мотивах принятых решений.

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    30 декабря 2024, 14:38 • Новости дня
    Байден объявил о помощи Киеву на 2,5 млрд долларов

    Байден объявил о выделении почти 2,5 млрд долларов помощи Киеву

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Джо Байден заявил о предоставлении Киеву почти 2,5 млрд долларов помощи.

    «Сегодня я с гордостью объявляю о выделении почти 2,5 млрд долларов на помощь Украине в сфере безопасности», – отметил он в своем заявлении, размещенном на сайте Белого дома, передает РИА «Новости»

    Из этой суммы 1,22 млрд долларов предоставляются в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

    Ранее сообщалось, что Евросоюз с января 2025 года начнет предоставлять Украине финансовую помощь в размере 1,5 млрд евро ежемесячно.

    Между тем Украина впервые получила 1 млрд долларов от США благодаря замороженным российским активам.

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    31 декабря 2024, 01:37 • Новости дня
    Суд в Аргентине объявил в розыск президента Никарагуа

    Аргентинский судья выдал ордер на арест Даниэля Ортеги и Росарио Мурильо

    Tекст: Денис Тельманов

    Аргентинский суд постановил объявить в международный розыск президента Никарагуа Даниэля Ортегу и вице-президента Росарио Мурильо после расследования о нарушении прав человека.

    Как передает ТАСС, аргентинский адвокат Дарио Ричарте сообщил о решении суда, который постановил объявить в розыск президента Никарагуа Даниэля Ортегу и вице-президента Росарио Мурильо. Утверждается, что аргентинский судья принял это решение после двух с половиной лет расследования, связанного с обвинениями в нарушении прав человека правительством Никарагуа.

    Ричарте, выступавший за проведение расследования, написал в соцсети X: «После двух с половиной лет расследования судья только что постановил вызвать на допрос и выдать ордер на арест с запросом на международный розыск Даниэля Ортеги и Росарио Мурильо, а также около дюжины других лиц, ответственных за тяжкие нарушения прав человека».

    Обвинения в нарушении прав человека суд считает относящимися к универсальной юрисдикции. Это позволяет аргентинскому суду вызывать иностранных лидеров на допрос и выдавать ордера на их задержание. В сентябре аргентинский суд уже вынес аналогичное решение в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, что вызвало негативную реакцию правительства Венесуэлы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Никарагуа Даниэль Ортега назвал украинского лидера Владимира Зеленского «сыном Гитлера» за его стремление втянуть НАТО в конфликт с Россией. Вице-президент Никарагуа объявила, что президент поручил разорвать дипломатические отношения с Израилем, ссылаясь на просьбу парламента и критикуя политику Израиля в отношении Палестины.

    Президент Никарагуа Даниэль Ортега во время саммита лидеров Боливарианского альянса пообещал венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро оказать поддержку «бойцов», если в Венесуэле произойдет попытка «вооруженной контрреволюции» после президентских выборов.

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    30 декабря 2024, 15:34 • Новости дня
    Стало известно об уничтожении более 310 боевиков ВСУ в Курской области

    Российские военные уничтожили за сутки 310 боевиков ВСУ и 10 бронемашин в Курской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Более 310 боевиков Вооруженных сил Украины были уничтожены в приграничных районах Курской области в течение суток российскими подразделениями.

    Российские подразделения уничтожили более 310 боевиков Вооруженных сил Украины, а также боевую машину пехоты и 10 боевых бронированных машин в приграничных районах Курской области, сообщает РИА «Новости». В сообщении Министерства обороны России отмечается, что в течение суток были ликвидированы также шесть автомобилей и артиллерийское орудие противника.

    Министерство обороны России заявило, что с начала боевых действий в курском направлении украинская армия потеряла более 45530 военнослужащих. Кроме того, уничтожены 262 танка, 204 боевые машины пехоты и 142 бронетранспортера. В списке потерь также числятся 1359 боевых бронированных машин, 1237 автомобилей и 337 артиллерийских орудий.

    По данным ведомства, среди уничтоженной техники ВСУ также 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, включая 11 HIMARS и шесть систем MLRS, произведенных в США. Зафиксировано также уничтожение 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 83 станции радиоэлектронной борьбы и 13 радиолокационных станций контрбатарейной борьбы. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

    Накануне сообщалось, что подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, четырех механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригад морской пехоты и теробороны, а также штурмового батальона ВСУ около Дарьино, Куриловки, Леонидови, Локни, Малой Локни, Марьевки, Нижнего Клина, Николаево-Дарьино, Новой Сорочины и Черкасского Поречного. Отражены три атаки штурмовых групп противника, сообщили в Минобороны.

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    31 декабря 2024, 00:37 • Новости дня
    Эксперты предсказали Германии потерю 500 тыс. рабочих мест в автопроме

    Эксперты предсказали Германии потерю за 10 лет 500 тыс. рабочих мест из-за кризиса в автопроме

    Tекст: Денис Тельманов

    Германия может лишиться до 500 тыс. рабочих мест в автопроме и связанных отраслях в течение десяти лет из-за кризиса, вызванного конкуренцией из Азии и другими факторами.

    Как сообщает ТАСС, главный экономист компании Bantleon Даниэль Хартманн в интервью Tages-Anzeiger заявил, что в течение следующего десятилетия Германия потеряет до 500 тыс. рабочих мест в автопромышленности и связанных с ней отраслях. Эксперт считает, что кризис в отрасли приведет к сокращению 40% добавленной стоимости, что напрямую повлияет на занятость.

    Хартманн подчеркнул, что это сокращение затронет не только автопром, но и такие смежные отрасли, как металлургия, что в конечном итоге приведет к исчезновению более 500 тыс. рабочих мест. Он отметил, что ожидаемый мировой экономический рост в 2025 году может временно улучшить ситуацию, но долгосрочные проблемы останутся нерешенными.

    Экономист выделил несколько ключевых факторов, влияющих на положение автомобильного сектора Германии: острая конкуренция со стороны китайских производителей, отсутствие собственного производства аккумуляторов и программного обеспечения, а также высокие издержки на производство. Эти факторы, по его мнению, продолжают негативно сказываться на отрасли.

    Ранее, 8 сентября, глава Volkswagen Оливер Блуме также выразил обеспокоенность по поводу текущей ситуации в европейском автопроме. Он отметил сокращение продаж на европейском рынке и растущее давление со стороны азиатских конкурентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкий автоконцерн Volkswagen впервые за свою 87-летнюю историю закрывает три завода в Германии из-за роста затрат на производство автомобилей, а также увольняет сотрудников, нарушая трудовые договоры, так как производить автомобили стало дорого и невыгодно; президент России Владимир Путин констатировал, что Германия уничтожает свою автомобильную промышленность; у нового Mercedes-Benz CLA третьего поколения будет установлен двигатель производства китайской компании Geely мощностью 250 лошадиных сил, произведенный в Китае с катализатором, который установят в Германии.

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    30 декабря 2024, 22:10 • Новости дня
    В ЛНР семеро подростков пострадали от подрыва устройства

    В Лисичанске от подрыва устройства пострадали семеро подростков 12-14 лет

    Tекст: Денис Тельманов

    В Лисичанске семеро подростков получили минно-взрывные травмы из-за подрыва устройства около завода «Стекольный».

    Семеро подростков пострадали в результате подрыва неустановленного взрывного устройства в Лисичанске, сообщает РИА «Новости». Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что все пострадавшие получили минно-взрывные травмы около завода «Стекольный».

    Трое детей госпитализированы в Луганскую республиканскую больницу, остальные четверо находятся в других медицинских учреждениях региона. Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко постоянно докладывает Пасечнику о состоянии здоровья пострадавших подростков.

    По словам источника РИА «Новости», возраст детей составляет от 12 до 14 лет. Пасечник отметил, что инцидент находится под его личным контролем, и уточняются подробности происшествия. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ЛНР двое военных ВСУ погибли, подорвавшись на собственном минном поле при перевозке боеприпасов на гражданском грузовике. В Стаханове Луганской народной республики подросток получил травмы, подобрав заминированную детскую игрушку, оставленную у памятника Пушкину. Также сообщалось, что в результате падения украинского беспилотника в ЛНР и последующего пожара погиб пожарный, еще двое спасателей ранены.

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    30 декабря 2024, 12:37 • Новости дня
    Минобороны сообщило о подвигах сержантов в боях на Украине

    Минобороны: Сержант Адаев лично уничтожил группу ВСУ, атаковавшую с фланга

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сержант Арген Адаев успешно отразил атаку ВСУ на российский опорный пункт, ликвидировав группу противника с фланга, что позволило удержать позиции, рассказали в Минобороны.

    В ходе боя Адаев выявлял расположение противника и огневые точки, успешно руководил действиями мотострелков. Он занимал выгодные огневые позиции и вел прицельный огонь, лично уничтожив группу противника, пытавшуюся атаковать с фланга, передает ТАСС.

    Благодаря его действиям и работе подчиненных, российские войска удержали занимаемый участок. В ведомстве также рассказали о младшем сержанте Игоре Костромине. Его бойцы скрытно подошли к украинскому опорному пункту и после нескольких часов штурма захватили его. Костромин и его подчиненные, закрепившись на новом рубеже, успешно отразили несколько атак украинских сил, пытавшихся вернуть свою позицию.

    Ранее сообщалось, что штурмовики российской роты успешно нейтрализовали двенадцать солдат ВСУ, укрепившихся в блиндаже на Кураховском направлении, применив гранаты и беспилотники.

    Также стало известно, что российский военный на велосипеде провел бронетехнику через минное поле в зоне СВО, используя знания карты минного поля.

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    30 декабря 2024, 23:12 • Новости дня
    ВСУ обстреляли многоквартирный дом в Льгове

    Многоквартирный дом во Льгове поврежден обстрелом ВСУ, жители расселяются

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате обстрела ВСУ во Льгове Курской области поврежден многоквартирный дом, жители разместились у родственников.

    В ходе ракетного обстрела ВСУ в Льгове Курской области серьезные повреждения получил восьмиквартирный двухэтажный дом, передает РИА «Новости». Все жители этого дома отказались от размещения в пунктах временного размещения (ПВР) и предпочли расселиться по родственникам. В нескольких домах выбиты окна, повреждены стены.

    Александр Хинштейн, врио губернатора, поручил местным властям оказать помощь всем пострадавшим жителям, обеспечив их продуктами, лекарствами и другими необходимыми вещами. По его словам, одна пожилая женщина обратилась за медицинской помощью из-за ранений осколками стекол. Ей оказали медицинскую помощь, но она отказалась от госпитализации. Ее лечение будет проводиться амбулаторно.

    Из-за обстрела пострадали две линии электропередач, что привело к отключению электроэнергии на двух улицах. В настоящее время в большинстве домов электричество восстановлено. Газоснабжение поврежденного дома временно отключено, ремонт начнется после обследования территории саперами.

    На месте обстрела произошло возгорание двух зданий, которые были потушены силами МЧС. Аварийные и коммунальные службы работают на месте, стекла в домах временно затянуты пленкой. Завтра коммунальные службы начнут уборку улиц и засыпку воронок от взрывов. Хинштейн заверил, что ни один житель не останется без поддержки, несмотря на новогодние праздники, объявив, что региональное правительство будет работать без выходных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Новой Каховке Херсонской области украинский дрон атаковал автомобиль, что привело к ранению четырех человек. В 2024 году в Запорожской области произошло более 800 атак на гражданские объекты со стороны ВСУ, что вызвало более 240 пожаров из-за взрывоопасных предметов. Бывшим главам администрации президента Украины Игорю Райнину и Андрею Богдану предъявлены обвинения за организацию обстрелов в Донбассе.

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    31 декабря 2024, 02:47 • Новости дня
    Ким Чен Ын пожелал Путину великой победы в 2025 году

    Лидер КНДР пожелал Путину и россиянам победы над неонацистами в 2025 году

    Tекст: Денис Тельманов

    Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил пожелания Владимиру Путину, российской армии и народу на 2025 год, надеясь на победу над неонацистами и укрепление стратегического партнерства.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын пожелал президенту России Владимиру Путину и российскому народу, чтобы 2025 год стал годом великой победы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи. В своей новогодней телеграмме Ким Чен Ын выразил надежду, что российская армия одержит победу над неонацистами, а страна достигнет великой победы в войне XXI века.

    Ким Чен Ын назвал Путина «самым близким другом и товарищем» и подчеркнул свою приверженность укреплению стратегического партнерства между КНДР и Россией. Поздравление, по словам лидера КНДР, выражает намерения всего корейского народа, а также солдат и офицеров вооруженных сил страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул в новогоднем поздравлении председателю КНДР Ким Чен Ыну, что сотрудничество двух стран отвечает интересам их народов и выразил уверенность в продолжении тесной работы в 2025 году.

    Посол России в Китае Игорь Моргулов отметил, что 2024 год стал успешным для российско-китайских отношений и транспортное сообщение между странами полностью восстановилось после пандемии.

    Команда Дональда Трампа изучает возможность прямых переговоров с Ким Чен Ыном, чтобы снизить риск вооруженного конфликта, но окончательное решение пока не принято.

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    30 декабря 2024, 23:51 • Новости дня
    Пентагон до ухода Остина назначил заседание по Украине

    Остин перед уходом запланирова провести 25-е заседание контактной группы по поддержке Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    До своего ухода в 2025 году Ллойд Остин планирует провести заседание контактной группы, где западные союзники представят новые меры поддержки Украины.

    Министр обороны США Ллойд Остин намерен провести заседание контактной группы по поддержке Украины до своего ухода с поста в 2025 году, передает РИА «Новости». В мероприятии планируется участие главы украинского министерства обороны Рустема Умерова. Это будет двадцать пятая встреча контактной группы по обороне Украины, на которой западные союзники собираются представить дорожные карты по «эффективной и устойчивой» помощи Вооруженным силам Украины.

    Смена власти в США ожидается 20 января 2025 года, когда пройдет инаугурация избранного президента Дональда Трампа. Вместе с действующим президентом Джо Байденом свои посты покинут и все члены его команды, включая Остина. Между тем, власти США объявили о новой военной помощи Украине на сумму около 2,5 млрд долларов. Средства будут включать списания со складов американской армии в размере 1,25 млрд долларов и закупку новых вооружений на сумму 1,22 млрд долларов в рамках Инициативы содействия безопасности Украины.

    Россия крайне негативно относится к поставкам вооружений Украине, считая их препятствием для урегулирования конфликта и «игрой с огнем». Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что любые поставки оружия для Украины будут рассматриваться как законная цель для российской армии. Кремль утверждает, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативные последствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суммарная военная помощь США Украине при администрации Байдена превысила 66 млрд долларов, из которых 65,4 млрд были предоставлены с начала российской спецоперации.

    Подполковник США в отставке Дэниел Дэвис выразил сомнения в способности администрации США понять, что финансовая помощь Украине не принесет желаемых результатов. Администрация США планирует предоставить Украине военную помощь в 1,25 млрд долларов до января 2025 года, включая боеприпасы для NASAMS и HAWK.

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