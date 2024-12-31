Военный эксперт Коротченко: ВС России добились перелома на фронте в 2024 году

Tекст: Валерия Городецкая

Коротченко подчеркнул, что силы России, освобождая новые территории и оказывая давление на ВСУ, заставили противника отступать, передает ТАСС. Он подчеркнул, что «ВСУ отступают огрызаясь, сопротивляясь, ведя ожесточенные боевые действия».

Аналитик подчеркнул, что российская армия успешно применяла высокоточные удары и фронтовую авиацию, что способствовало достижению тактических успехов. Важным событием стало первое боевое применение ракетного комплекса «Орешник», что стало неожиданностью для Запада и Украины.

Коротченко также рассказал о планомерном выдавливании ВСУ из Курской области после вторжения украинских войск в августе 2024 года. Он отметил, что инициатива в этом регионе сейчас находится в руках российских военных, несмотря на ожесточенное сопротивление противника.

Аналитик выделил приход нового руководства Минобороны во главе с Андреем Белоусовым как важное событие года, которое привело к изменению подходов в планировании и усилению оборонного потенциала России. Кроме того, были внесены изменения в ядерную доктрину страны, включая развертывание ядерных боезарядов в Белоруссии.

Ранее президент России Владимир Путин назвал достижение целей специальной военной операции задачей номер один в 2025 году.