Путин назвал достижение целей СВО задачей номер один в 2025 году

Скачко: Порошенко предложил Зеленскому «договорняк» по выборам на Украине

Политолог Скачко: Порошенко предложил Зеленскому «договорняк» по выборам на Украине

Tекст: Олег Исайченко

«Петр Порошенко неслучайно заговорил о рисках проведения выборов на Украине. У него есть свой корыстный интерес», – отметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру». Он напомнил, что ранее, согласно некоторым опросам, более 50% украинцев высказались за многопартийную систему в стране.

Еще тогда Порошенко предлагал организовать «договорняк». По его задумке, «Слугам народа» следовало вступить в коалицию с «Европейской солидарностью». Однако Владимиру Зеленскому такое развитие событий невыгодно. На этом фоне нынешнее заявление экс-президента Украины по выборам стоит рассматривать как предложение киевским властям пересмотреть свою позицию. «Своеобразная дружба в обмен на то, что «Европейская солидарность» не дергается и не поднимает вопрос о выборах», – пояснил политолог.

В то же время Порошенко лично заинтересован в том, чтобы Зеленский пока номинально находился на посту президента, добавил собеседник. «Бывший глава государства остается ненавидимым обществом политиком. Порошенко надеялся, что если в 2019 году Зеленский победил на волне критики своего предшественника, то сейчас он возьмет реванш и победит, используя ту же тактику. Но ненависть к Зеленскому не рождает любовь к Порошенко, план оказался провальным», – отметил Скачко.

«Кроме того, Порошенко в течение пяти лет пытался заручиться поддержкой Запада и в первую очередь США с тем, чтобы доказать им: в 2019-м в отставку его отправили поспешно. Но и эта задумка обернулась фиаско, поскольку у пришедшей к власти в Америке команды Дональда Трампа продемократический Порошенко вызывает отвращение», – добавил он. На этом фоне бывший президент Украины хочет сохранить статус-кво, считает политолог.

«Чем дольше недотепа Зеленский остается у власти, тем, как полагает Порошенко, у него больше шансов, что власть на остатках Украины могут передать ему. Этого, скорее всего, не произойдет, но маленькая вероятность все же существует. Поэтому чтобы прочнее закрепить статус-кво, Порошенко нужна договоренность между его партией «Европейская солидарность» и правящей «Слугой народа», – пояснил спикер.

По его мнению, Зеленский может пойти на договорняк с Порошенко лишь в том случае, если на него надавят США и Европа. «Эти политики – враги. Как говорил Александр Лебедь, двое пернатых в одной берлоге не живут. Власть – особенно верховная – вещь индивидуальная», – заключил Скачко.

Ранее бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что проведение выборов в условиях военного положения может ослабить государство. По его словам, стремление некоторых политиков организовать выборный процесс в ближайшее время является «недальновидным» и может привести к потере Украины.

Порошенко назвал агитаторов за выборы «распространителями российской ИПСО (информационно-психологическая операция)» и подчеркнул, что они не осознают возможных последствий таких действий. «Мы можем из-за этих процессов потерять Украину», – заявил он в интервью «5 каналу».

Бывший президент считает, что мира можно достичь в следующем году, но для этого Украине необходимо бороться за поддержку США и Евросоюза, а также бороться с коррупцией, некомпетентностью, «избирательными шизофрениями», обеспечить единство украинцев.

Выборы президента Украины, запланированные на 31 марта 2024 года, были отложены из-за военного положения в связи с военной операцией России. Журнал The Economist в ноябре писал, что президентские выборы в стране могут состояться 25 мая 2025 года. Издание отмечало негласное начало подготовки украинских политиков к электоральным процессам.

Позже в декабре газета Politico сообщила, что Украина рассматривает возможность внедрения электронного голосования и других европейских моделей с целью организации выборов после окончания конфликта. Председатель партии «Слуга народа» Елена Шуляк заявляла, что ключевой проблемой является обеспечение возможности голосования для украинских граждан, находящихся за границей.

Выступая на коллегии Минобороны, Владимир Путин констатировал полную нелегитимность киевских властей и предложил обратить внимание, как на это реагирует судебная система Украины.

«А где же суд Верховный? Где Конституционный суд? Законный вопрос. Председатель Верховного суда в тюрьме – об этом просто умалчивают, об этом никто не говорит, но его засадили за решетку», – приводит Кремль слова президента.

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью зарубежным СМИ призвал Украину провести выборы и обрести легитимного президента.