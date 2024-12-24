Зеленский оскорбляет не только Орбана, который может создать его режиму немало проблем по линии ЕС, но и Трампа, который 20 января станет самой могущественной фигурой в западном мире и от которого во многом зависит судьба самого Зеленского и майданной Украины.0 комментариев
Песков: Россия идет вперед в зоне СВО
Песков заявил о продолжении СВО до достижения всех целей России
Россия активно продвигается вперед в специальной военной операции, оставаясь приверженной достижению поставленных целей по обеспечению безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы видим динамику [боевых действий]. Динамика говорит сама за себя. Идем вперед», – уточнил он, сообщает ТАСС.
Кроме того, Песков пояснил, что операция будет продолжаться до достижения всех поставленных целей по обеспечению безопасности страны. Это заявление было сделано в ответ на комментарий премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который предположил, что конфликт на Украине завершится в 2025 году.
Песков подчеркнул, что Москва готова к урегулированию ситуации на Украине через переговоры, но Киев отвергает такую возможность.
«Как неоднократно говорил президент России Владимир Путин, мы сохраняем открытость для решения наших проблем посредством переговоров», – заявил представитель Кремля, добавив, что отсутствие подвижек в позиции Украины вынуждает Россию продолжать военные действия.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял о значительных успехах российских войск в рамках специальной военной операции, подчеркивая их героизм и профессионализм при выполнении поставленных задач.
На итоговой коллегии Минобороны он передавал важность достижения целей специальной военной операции и выражал уверенность в успехе российских военных.