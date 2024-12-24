Песков заявил о продолжении СВО до достижения всех целей России

«Мы видим динамику [боевых действий]. Динамика говорит сама за себя. Идем вперед», – уточнил он, сообщает ТАСС.

Кроме того, Песков пояснил, что операция будет продолжаться до достижения всех поставленных целей по обеспечению безопасности страны. Это заявление было сделано в ответ на комментарий премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который предположил, что конфликт на Украине завершится в 2025 году.

Песков подчеркнул, что Москва готова к урегулированию ситуации на Украине через переговоры, но Киев отвергает такую возможность.

«Как неоднократно говорил президент России Владимир Путин, мы сохраняем открытость для решения наших проблем посредством переговоров», – заявил представитель Кремля, добавив, что отсутствие подвижек в позиции Украины вынуждает Россию продолжать военные действия.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял о значительных успехах российских войск в рамках специальной военной операции, подчеркивая их героизм и профессионализм при выполнении поставленных задач.

На итоговой коллегии Минобороны он передавал важность достижения целей специальной военной операции и выражал уверенность в успехе российских военных.