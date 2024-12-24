Орбан выразил уверенность в завершении конфликта на Украине в 2025 году

Орбан заявил, что конфликт на Украине завершится в 2025 году

Tекст: Мария Иванова

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил уверенность в том, что военные действия на Украине завершатся в 2025 году, передает ТАСС. В интервью венгерской газете Magyar Nemzet он заявил, что конфликт окончится либо путем мирного соглашения, либо в результате уничтожения одной из сторон.

Орбан отметил, что война будет завершена через два года, однако не уточнил, на чем основаны его прогнозы.

Кроме того он отметил, что Венгрия считает президента Владимира Путина честным партнером и заинтересована в развитии отношений с Россией.

«Пусть в мире будет как можно больше стран, заинтересованных в успехе венгров. Трампу нравится Венгрия. Председатель КНР посетил две страны Европейского союза – Венгрию и Францию. Президент Турции – наш друг, президент России – честный партнер, премьер-министр Израиля – добрый друг. Вряд ли в истории венгерской дипломатии были подобные прецеденты», – отметил Орбан.

Ранее премьер-министр Венгрии заявил о возможности обмена пленными между Россией и Украиной к православному Рождеству.

Орбан также выступил за как можно более скорую отмену антироссийских санкций для содействия восстановлению экономики Европы.

Он отметил, что увеличение оборонных расходов НАТО свыше 2% ВВП может негативно отразиться на экономике Венгрии, сравнив это с «выстрелом в легкие».