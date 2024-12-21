Орбан предложил отмену антироссийских санкций ради экономики Европы

Tекст: Александра Юдина

Премьер Венгрии выступил с призывом к отмене антироссийских санкций, подчеркнув, что такая мера позволит европейской экономике начать восстановление, передает РИА «Новости».

По его словам, Венгрия представляет данную позицию на европейских форумах, несмотря на то, что ее поддерживают лишь несколько стран.

Орбан пояснил, что если санкции будут сняты, экономика Европы сможет начать свое восстановление.

Он также добавил, что венгерское правительство продолжает отстаивать эту позицию в европейских обсуждениях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии назвал расходы Европы и США на Украину в размере 310 млрд евро «кошмарной суммой», указывая, что эти средства могли бы быть использованы для улучшения жизни европейцев и снижения цен на энергоносители.