Орбан выразил надежду на обмен пленными между Россией и Украиной к православному Рождеству

Tекст: Мария Иванова

Орбан, выступая на радиостанции Kossuth, заявил о надежде на достижение соглашения между Россией и Украиной о прекращении огня и обмене пленными к православному Рождеству, передает ТАСС.

Он отметил, что к католическому Рождеству, которое празднуется 25 декабря, стороны, вероятно, не успеют заключить такое соглашение, однако подчеркнул необходимость достижения договоренности к 7 января.

По его словам, возможный обмен может затронуть от 700 до 1000 пленных, которые могли бы вернуться домой к своим семьям в течение двух-трех дней. Орбан добавил, что приложит усилия для реализации этой договоренности и продолжит вести переговоры с Москвой и Киевом, чтобы обмен стал реальностью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил обменять пленных и ввести рождественское перемирие на Украине, но Украина категорически отказалась от этих инициатив.

Орбан заявил, что Венгрия не будет отвечать на провокации президента Украины Владимира Зеленского, который отверг предложения Будапешта о перемирии.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков осудил поведение Зеленского в отношении Орбана, подчеркнув бескультурье украинского режима.