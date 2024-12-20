Любую победу надо еще уметь переварить. Об этом было бы полезно помнить туркам, которые всерьез решили, что судьба им улыбнулась. Обычно за головокружениями от успехов следует иллюзия, что «прокатит» теперь везде. Но можно не сомневаться – арабские страны еще обязательно скажут свое слово.2 комментария
Орбан повторно предложил обмен пленными между Россией и Украиной на Рождество
Орбан выразил надежду на обмен пленными между Россией и Украиной к православному Рождеству
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о возможности обмена пленными между Россией и Украиной к православному Рождеству, подчеркнув, что стороны могут не успеть до католического праздника.
Орбан, выступая на радиостанции Kossuth, заявил о надежде на достижение соглашения между Россией и Украиной о прекращении огня и обмене пленными к православному Рождеству, передает ТАСС.
Он отметил, что к католическому Рождеству, которое празднуется 25 декабря, стороны, вероятно, не успеют заключить такое соглашение, однако подчеркнул необходимость достижения договоренности к 7 января.
По его словам, возможный обмен может затронуть от 700 до 1000 пленных, которые могли бы вернуться домой к своим семьям в течение двух-трех дней. Орбан добавил, что приложит усилия для реализации этой договоренности и продолжит вести переговоры с Москвой и Киевом, чтобы обмен стал реальностью.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил обменять пленных и ввести рождественское перемирие на Украине, но Украина категорически отказалась от этих инициатив.
Орбан заявил, что Венгрия не будет отвечать на провокации президента Украины Владимира Зеленского, который отверг предложения Будапешта о перемирии.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков осудил поведение Зеленского в отношении Орбана, подчеркнув бескультурье украинского режима.