Орбан: Оборонные расходы стран НАТО свыше 2% ВВП станут «выстрелом в легкие» для Венгрии

Tекст: Мария Иванова

Орбан выразил обеспокоенность по поводу возможного повышения оборонных расходов стран НАТО выше 2% от ВВП. Как передает РИА «Новости», Орбан сравнил такое увеличение с «выстрелом в легкие» для венгерской экономики. Он подчеркнул, что Венгрия готова обсудить этот вопрос с избранным президентом США Дональдом Трампом, но считает, что процесс должен быть прозрачным и приемлемым.

Ранее газета Financial Times упомянула, что команда Трампа нацелена на увеличение оборонных расходов стран НАТО до 5% от ВВП. Орбан отметил, что Венгрия хочет минимизировать расходы на оборону и предпочла бы международные соглашения, позволяющие снижать этот показатель. Однако, по его словам, мировая тенденция идет в противоположном направлении.

Он добавил, что пока не обсуждал этот вопрос с Трампом, но намерен сделать это на будущих встречах. Орбан подчеркнул, что, если увеличение будет необходимо, оно должно быть «ясным, прозрачным, постепенным и приемлемым».

В 2023 году на саммите в Вильнюсе страны НАТО договорились о минимальных оборонных расходах в размере 2% от ВВП. На данный момент 23 из 32 стран-членов альянса достигают этого показателя. Однако Трамп, критиковавший европейские страны за низкий вклад в обороноспособность, намерен добиваться увеличения расходов до 3% от ВВП.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал расходы Европы и США на Украину в размере 310 млрд евро «кошмарной суммой», которая могла бы улучшить жизнь европейцев и снизить цены на энергию.

Орбан также заявил о необходимости как можно скорее отменить антироссийские санкции, чтобы способствовать восстановлению экономики Европы.

Кроме того он подчеркнул возможность обмена пленными между Россией и Украиной к православному Рождеству, отметив, что стороны могут не успеть до католического праздника.



