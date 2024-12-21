  • Новость часаЗахарова сочла удар ВСУ по Казани местью за успешный БРИКС
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    Зеленский выместил бессилие на жилых домах в Казани
    Россия применила новинки для борьбы с украинскими БПЛА
    Белый дом заявил о возможных проблемах с передачей власти Трампу
    Небензя назвал «самый страшный сценарий» для Зеленского
    Абхазия запросила у России гуманитарную помощь электроэнергией
    Вучич раскрыл причину визита Фицо к Путину
    ОБСЕ развенчала миф грузинской оппозиции о «вмешательстве России» в выборы
    Умер народный артист СССР Валерий Яковлев
    В школе в Москве 40 подростков-мигрантов избили трех учеников
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужно ли в России многоженство

    Полигамия (когда у человека больше одной жены) считается законной в исламе, и восходит к примеру его основателя. Современные мусульмане не могут отменить эту практику – а могут только ее как-то регулировать. Вопрос в том, как нам, всем остальным, на это реагировать.

    21 комментарий
    Игорь Караулов Игорь Караулов Путин заглянул на следующую страницу истории 

    Важнейшая вещь, которую выделил президент в ходе «Итогов года»: России не нужно перемирие, России нужен прочный и устойчивый мир. В стране много дел, после заключения мира нам предстоит решать свои текущие вопросы. «О доме надо думать!» – вот ключевая фраза, которая многим запомнилась больше всего.

    12 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Подводные камни успеха Турции в Сирии

    Любую победу надо еще уметь переварить. Об этом было бы полезно помнить туркам, которые всерьез решили, что судьба им улыбнулась. Обычно за головокружениями от успехов следует иллюзия, что «прокатит» теперь везде. Но можно не сомневаться – арабские страны еще обязательно скажут свое слово.

    21 комментарий
    21 декабря 2024, 17:12 • Новости дня

    Орбан назвал повышение оборонных расходов НАТО свыше 2% ВВП ударом по Венгрии

    Орбан: Оборонные расходы стран НАТО свыше 2% ВВП станут «выстрелом в легкие» для Венгрии

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что увеличение оборонных расходов НАТО свыше 2% ВВП может негативно отразиться на экономике страны, сравнив это с «выстрелом в легкие».

    Орбан выразил обеспокоенность по поводу возможного повышения оборонных расходов стран НАТО выше 2% от ВВП. Как передает РИА «Новости», Орбан сравнил такое увеличение с «выстрелом в легкие» для венгерской экономики. Он подчеркнул, что Венгрия готова обсудить этот вопрос с избранным президентом США Дональдом Трампом, но считает, что процесс должен быть прозрачным и приемлемым.

    Ранее газета Financial Times упомянула, что команда Трампа нацелена на увеличение оборонных расходов стран НАТО до 5% от ВВП. Орбан отметил, что Венгрия хочет минимизировать расходы на оборону и предпочла бы международные соглашения, позволяющие снижать этот показатель. Однако, по его словам, мировая тенденция идет в противоположном направлении.

    Он добавил, что пока не обсуждал этот вопрос с Трампом, но намерен сделать это на будущих встречах. Орбан подчеркнул, что, если увеличение будет необходимо, оно должно быть «ясным, прозрачным, постепенным и приемлемым».

    В 2023 году на саммите в Вильнюсе страны НАТО договорились о минимальных оборонных расходах в размере 2% от ВВП. На данный момент 23 из 32 стран-членов альянса достигают этого показателя. Однако Трамп, критиковавший европейские страны за низкий вклад в обороноспособность, намерен добиваться увеличения расходов до 3% от ВВП.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал расходы Европы и США на Украину в размере 310 млрд евро «кошмарной суммой», которая могла бы улучшить жизнь европейцев и снизить цены на энергию.

    Орбан также заявил о необходимости как можно скорее отменить антироссийские санкции, чтобы способствовать восстановлению экономики Европы.

    Кроме того он подчеркнул возможность обмена пленными между Россией и Украиной к православному Рождеству, отметив, что стороны могут не успеть до католического праздника.


    21 декабря 2024, 06:55 • Новости дня
    В школе в Москве 40 подростков-мигрантов избили трех учеников
    В школе в Москве 40 подростков-мигрантов избили трех учеников

    Tекст: Антон Антонов

    В одной из московских школ около 40 подростков-мигрантов избили трех учеников, сообщают социальные медиа. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту случившегося.

    В социальных медиа сообщили, что «в одной из московских школ около 40 мигрантов избили трех учеников», двое из которых сейчас «находятся в больнице». Отмечается, что это уже «не первый подобный инцидент в данной школе». Открыто уголовное дело по статье о хулиганстве, сообщил СК в Telegram.

    Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что троим школьникам понадобилась помощь медиков из-за потасовки на перемене между двумя группами подростков в Новой Москве, передает РИА «Новости».

    Директор московской школы № 1788 Александр Ездов подтвердил, что в четверг «между учениками произошла драка», решается вопрос «о постановке нападавших на внутришкольный учет». В школу вызвали родителей зачинщиков потасовки.

    «С каждым участником произошедшего проводятся воспитательные беседы, задействован школьный психолог, социальный педагог и служба примирения», – сказал Ездов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Федерации одобрил закон, требующий знаний русского языка от детей мигрантов для поступления в российские школы. Минпросвещения рассматривает изменения в порядке приема детей мигрантов в школы в части определения необходимых для этого документов.

    Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил о необходимости ужесточать требования к мигрантам в России и подчеркнул, что правоохранительные органы должны следить за их уважением российских традиций.

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    20 декабря 2024, 18:44 • Новости дня
    Путин: Русскому миру объявлена война
    Путин: Русскому миру объявлена война
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в стране подтвердил, что русскому миру объявлена война.

    Путин заявил, что «русскому миру объявлена война», передает РИА «Новости». Это заявление прозвучало на заседании Госсовета, где рассматривались вопросы поддержки семей в России.

    «Выступали коллеги из Думы, говорили о том, что русскому миру объявлена война. Так оно и есть», – заявил российский лидер.

    Ранее президент России Владимир Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества.

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    21 декабря 2024, 14:44 • Видео
    В Германии поставили на кон членство в ЕС

    Кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель предложила провести референдум о выходе из Евросоюза, чтобы спасти немецкую автомобильную промышленность. Ранее в партии предложили подумать и о выходе из НАТО. Но реально ли это для Германии?

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    21 декабря 2024, 05:11 • Новости дня
    Небензя назвал «самый страшный сценарий» для Зеленского

    Небензя обвинил Зеленского в попытках спровоцировать Россию на эскалацию и в срыве любых мирных инициатив

    Небензя назвал «самый страшный сценарий» для Зеленского
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский пытается сорвать «любые мирные инициативы» и спровоцировать Россию на «кардинальную» эскалацию, так как мир для него – «самый страшный сценарий», заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    Небензя на заседании СБ ООН назвал Зеленского «терпящим катастрофические неудачи на поле боя просроченным украинским президентом», передает РИА «Новости».

    «Мир для него – это самый страшный сценарий, поскольку ему, имеющему поддержку, по некоторым данным, лишь 11% граждан Украины, в этом случае придется идти на выборы и лишаться власти», – сказал Небензя.

    По словам постпреда, Зеленский боится, что придется «отвечать за все те преступления, которые он совершил против своего народа». В связи с этим Киев «отвергает одну за другой мирные инициативы», например, предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о рождественском перемирии и обмене пленными.

    Небензя заявил, что теракт против начальника войск РХБЗ Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в полной мере подтверждает «человеконенавистническую и террористическую» сущность киевского режима. Западных кураторов Киева Небензя назвал соучастниками этого и подобных преступлений.

    Он заверил, что Москва продолжит разоблачать американские биолаборатории на Украине. По словам постпреда, «есть все основания полагать, что в закрытых биологических лабораториях США, размещенных по всему миру, разрабатывалось биологическое оружие». Небензя призвал «вывести на чистую воду тех, кто ставил антигуманные опыты на украинцах».

    Напомним, Орбан предложил Москве и Киеву обменять пленных и ввести рождественское перемирие, но Украина категорически отказалась от этих инициатив. Украинский МИД назвал предложение Венгрии «аморальными манипуляциями». Орбан повторно предложил обмен пленными между Россией и Украиной на Рождество.

    Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли в результате детонации самодельного взрывного устройства в Москве утром во вторник. По подозрению в совершении теракта задержан гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Убийство», «Террористический акт» и «Незаконный оборот оружия и боеприпасов». Украинские спецслужбы признались в ответственности за теракт.

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    21 декабря 2024, 04:29 • Новости дня
    Белый дом заявил о возможных проблемах с передачей власти Трампу

    Белый дом счел возможные перебои с финансированием правительства США помехой при передаче власти Трампу

    Белый дом заявил о возможных проблемах с передачей власти Трампу
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Проблемы с финансированием правительства США могут затруднить передачу власти новой администрации во главе с Дональдом Трампом, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

     «Если правительство прекратит работу, не буду чрезмерно углубляться в гипотезы, но в реальности работа по передаче власти будет ограничена», – приводит слова Жан-Пьер РИА «Новости».

    Она отметила, что в Белом доме не считают временное прекращение работы правительства неизбежным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о продлении финансирования федерального правительства до 14 марта.

    Закон должен быть принят Палатой представителей и Сенатом до 08.00 мск субботы, чтобы предотвратить шатдаун – приостановку работы федерального правительства.


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    20 декабря 2024, 20:59 • Новости дня
    Названа дата прекращения транзита российского газа через Украину

    Шмыгаль заявил о прекращении транзита российского газа через Украину с 1 января

    Названа дата прекращения транзита российского газа через Украину
    @ Patrick Pleul/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль объявил в Раде, что транзит российского газа через Украину остановится 1 января в 7 утра.

    Однако он отметил, что транзит может быть продолжен, если Европейская комиссия запросит поставки газа через украинскую энергосистему и при этом газ не будет считаться российским, пишет издание «Страна».

    Возможность продолжения транзита связана с техническими аспектами, позволяющими европейским компаниям приобретать российский газ на границе Украины и России. В таком случае газ, который будет идти транзитом через Украину, будет формально принадлежать европейским компаниям, а не Газпрому, говорится в публикации.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что отказ Украины разрешить транзит газа через свою территорию может привести к серьезному конфликту между странами.

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    21 декабря 2024, 11:22 • Новости дня
    Умер народный артист СССР Валерий Яковлев
    Умер народный артист СССР Валерий Яковлев

    Tекст: Евгения Караваева

    Валерий Яковлев, народный артист СССР и художественный руководитель Чувашского драмтеатра, умер в возрасте 85 лет, сообщило руководство республики.

    Художественный руководитель Чувашского драматического театра, народный артист СССР Валерий Яковлев скончался в возрасте 85 лет, передает ТАСС со ссылкой на главу Чувашии Олега Николаева.

    Николаев подчеркнул, что Яковлев внес неоценимый вклад в развитие культуры республики и был выдающимся деятелем театрального искусства, чья жизнь была полностью посвящена служению культуре.

    По словам главы Чувашии, Яковлев являлся не только талантливым артистом и режиссером, но и «настоящим отцом» для театра, его профессионализм стал примером для многих поколений актеров. Николаев отметил, что талант, энергия и преданность Яковлева оставили глубокий след в сердцах его коллег и зрителей. Театральный руководитель вдохновлял актеров и создавал атмосферу, в которой рождались настоящие шедевры, а также верил в силу театра и его способность менять жизни.

    Валерий Яковлев родился 25 сентября 1939 года в Шемуршинском районе Чувашии. Он окончил актерский и режиссерский факультеты Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского. Свою творческую деятельность начал в 1961 году в Чувашском академическом драматическом театре, где прошел путь от актера до художественного руководителя, которым стал в 1990 году.

    Артист удостоен многочисленных наград, среди которых ордена Дружбы, Почета и «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Он является лауреатом премии правительства России имени Ф. Г. Волкова и Государственной премии РФ в области литературы и искусства. Особое признание ему принесла театральная премия «Золотая маска» в номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре скончался заслуженный артист РСФСР Георгий Асатиани, который посвятил более 40 лет Алтайскому государственному театру для детей и молодежи и сыграл более 100 театральных ролей.

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    20 декабря 2024, 19:33 • Новости дня
    Киркоров добился исключения Ивлеевой из новогоднего фильма ТНТ

    Киркоров лишил Ивлееву роли в новогоднем фильме ТНТ «Небриллиантовая рука»

    Киркоров добился исключения Ивлеевой из новогоднего фильма ТНТ
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Певец Филипп Киркоров сообщил, что блогер и актриса Анастасия Ивлеева не появится в новогоднем фильме «Небриллиантовая рука» на ТНТ, так как он не согласился сниматься с ней в одном кадре.

    Киркоров в своем Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской в России) сообщил, что блогер и актриса Анастасия Ивлеева не будет участвовать в новогоднем фильме «Небриллиантовая рука» на канале ТНТ, передает РИА «Новости».

    Певец выразил свое негодование по поводу слухов о ее участии и заявил, что обозначил свою позицию авторам фильма и продюсеру Тине Канделаки. «Чтобы не распространять лишние слухи, скажу один раз и поставлю точку: да, Ивлеевой не будет в новогоднем фильме из-за меня. Я сразу обозначил авторам »Небриллиантовой руки« и Тине Канделаки, что хайп хайпом, но я в одном кадре с Ивлеевой не появлюсь», – написал Киркоров в своей социальной сети.

    Певец также пожелал Ивлеевой всего хорошего в ее карьере и выразил надежду на высокие рейтинги и популярность новогоднего фильма в праздничную ночь. Киркоров добавил, что устал от частых упоминаний имени Ивлеевой и хочет поставить точку в обсуждении этого вопроса.

    В прошлом году в столичном клубе «Мутабор» прошла вечеринка Насти Ивлеевой, на которую гостям предлагалось прийти «практически голыми», и среди присутствующих были Филипп Киркоров, Дмитрий Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти и Ксения Собчак.

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    21 декабря 2024, 11:18 • Новости дня
    Минобороны: Киевский режим атаковал гражданскую инфраструктуру Казани в три волны
    Минобороны: Киевский режим атаковал гражданскую инфраструктуру Казани в три волны
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Киевский режим в субботу утром атаковал объекты гражданской инфраструктуры в Казани в три волны с использованием беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что киевский режим 21 декабря в период с 7.40 до 9.20 мск атаковал объекты гражданской инфраструктуры в Казани с применением БПЛА.

    На город были совершены три атаки с разных направлений. Всего в атаке было задействовано шесть беспилотников. Три из них были уничтожены средствами ПВО, еще три подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотников в Казани произошли пожары, затронувшие три района города. Оперативные службы Казани прибыли к жилому комплексу «Лазурные небеса» в связи с падением БПЛА на здание. Всего в городе зафиксировали восемь прилетов беспилотников. В Казани работает сирена.

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    20 декабря 2024, 21:07 • Новости дня
    В Швейцарии оценили затраты на ремонт «Северного потока – 2»

    Transliq AG оценил ремонтные расходы «Северного потока -2» в 633 млн евро

    В Швейцарии оценили затраты на ремонт «Северного потока – 2»
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ожидаемые расходы на ремонт газопровода Nord Stream 2 составят 633 млн евро, что связано с его будущим использованием, сообщил представитель Transliq AG, швейцарского управляющего по ликвидации оператора газопровода «Северного потока – 2», Роберт Бехлер.

    Бехлер объявил, что верхняя граница ожидаемых ремонтных расходов на газопровод Nord Stream 2 составляет 633 млн евро. Эти затраты связаны с планами на будущее использование трубопровода, а не на его вывод из эксплуатации, передает РИА «Новости».

    Выступая на судебном заседании, Бехлер отметил, что «газопровод полностью активирован, сформирован резерв для ожидаемых ремонтных затрат». Бехлер пояснил, что оценка расходов основывается на прогнозах высокого спроса на энергоносители в Европе. Он добавил, что «в Западной Европе будет высокий спрос на энергию», и транспортные расходы через Nord Stream 2 остаются относительно низкими.

    Судебное заседание в кантоне Цуг, где зарегистрирована компания Nord Stream AG, было посвящено обсуждению компромиссного соглашения о реструктуризации долга оператора газопровода. Представлялись интересы Nord Stream 2 AG и ее кредиторов, включая мелких, а также компании Transliq AG.

    Судья заявил, что решение о реструктуризации долга Nord Stream AG будет вынесено 9 или 10 января 2025 года. Успешное соглашение с кредиторами может предотвратить банкротство компании.

    Ранее компания Nord Stream AG обновила иск в суде Лондона, требуя от страховщиков Lloyd’s и Arch компенсацию в размере 574 млн евро за повреждения «Северного потока».

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    21 декабря 2024, 12:19 • Новости дня
    Россия применила новинки для борьбы с украинскими БПЛА

    Россия использовала новейшие технологии для борьбы с украинскими беспилотниками

    Россия применила новинки для борьбы с украинскими БПЛА
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Россия использует инновационные технологии для борьбы с украинскими беспилотниками, а также эффективно предотвращает артиллерийские удары.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью ТАСС заявил, что Россия активно использует «изюминки и новинки» в борьбе с украинскими беспилотными летательными аппаратами. Он подчеркнул важность применения передовых технологий в этой области.

    «Все больше и больше применяются технологии, связанные с летательными аппаратами. Здесь мы тоже имеем кое-какие изюминки и новинки», – сказал Сальдо.

    Кроме того, он отметил, что российские военные успешно предотвращают артиллерийские удары со стороны Украины. По его словам, любой выстрел сразу фиксируется, и артиллерийские орудия противника могут быть поражены. Это позволяет минимизировать ущерб и повышает эффективность обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России начали испытывать лазерный излучатель «Слепыш» для подавления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Холдинг «Высокоточные комплексы» разработал модификацию дрона «Депеша» с управлением по оптоволокну, что делает его защищенным от радиоэлектронной борьбы и позволяет доставлять грузы в труднодоступные места.

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    20 декабря 2024, 18:52 • Новости дня
    Грузинская оппозиция оскорбила генсека Совета Европы
    Грузинская оппозиция оскорбила генсека Совета Европы
    @ Serhii Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Генсек Совета Европы Ален Берсе подвергся оскорблениям со стороны лидеров грузинской оппозиции за призыв решать проблемы страны путем диалога с властями, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Президент Саломе Зурабишвили, чей мандат истекает 29 декабря, заявила, что «генсек и его делегация не понимает, что происходит в Грузии».

    Лидер саакашвилевского «Единого национального движения» Тинатин Бокучава обратилась к генсеку Совета Европы: «Садись, двойка!»

    Бывший премьер-министр, глава оппозиционной партии «За Грузию» Георгий Гахария насмешливо сказал, что власти Грузии «предложили Алену Берсе пост вице-премьера».

    «Встречи генсека СЕ с властями Грузии вызывают подозрения», – заявил руководитель партии «Стратегия возрождения» Георгий Вашадзе, который «потребовал от Алена Берсе дополнительных разъяснений».

    Оппозиционеры, которые не признают итоги парламентских выборов 26 октября, сообщили, что отказываются принимать предложение Генсека СЕ о переговорах с властями и продолжат требовать новых выборов.

    Председатель комитета парламента Грузии по евроинтеграции Леван Махашвили от правящей «Грузинской мечты» заявил, что «следует ожидать объявления оппозицией Алена Берсе «агентом России» и «русофилом».

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    21 декабря 2024, 14:17 • Новости дня
    Вучич раскрыл причину визита Фицо к Путину
    Вучич раскрыл причину визита Фицо к Путину
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Сербии Александр Вучич в телеэфире рассказал о планах премьера Словакии Роберта Фицо встретиться с российским президентом Владимиром Путиным из-за проблем с транзитом газа через Украину в Европу.

    Вучич в телеэфире сообщил, что Фицо планирует в понедельник отправиться на встречу с российским лидером, передает РИА «Новости».

     Уточняется, что причиной визита стал отказ Украины поставлять газ в Словакию, что вызывает серьезные проблемы с обеспечением страны и Европы в целом.

    По словам Вучича, сложившаяся ситуация наиболее сильно затронула Словакию и Австрию.

    «Словакия во всяком случае в тяжелом положении. Насколько я знаю неофициально, в понедельник Фицо отправится к Путину», – заявил Вучич.

    Ранее Фицо сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский на саммите Евросоюза заявил о полном отказе от дальнейшего транзита газа через территорию Украины.

    В разговоре с Фицо премьер Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что Киев не будет продлевать соглашение с Россией о транзите газа через Украину, срок действия которого истекает 1 января 2025 года.

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    20 декабря 2024, 22:16 • Новости дня
    Машины въехали в толпу на ярмарке в Магдебурге, власти заявили о теракте

    Немецкий портал t-online сообщил о гибели 11 человек на рождественской ярмарке в Магдебурге в результате наезда автомобилей

    Машины въехали в толпу на ярмарке в Магдебурге, власти заявили о теракте
    @ dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В немецком городе Магдебурге два автомобиля въехали в толпу на рождественской ярмарке, сообщает NTV. Портал t-online со ссылкой на очевидцев пишет об 11 погибших и 60 пострадавших.

    В региональном правительстве федеральной земли Саксония-Анхальт назвали случившееся терактом, передает ТАСС со ссылкой на MDR.

    Некоторые СМИ сообщают об одном автомобиле. «Водитель автомобиля въехал в толпу людей на рождественской ярмарке в Магдебурге. Он задержан», – приводит РИА «Новости» текст сообщения NTV.

    Очевидцы говорят, что водитель, судя по всему, специально направил машину на людей, пишет t-online.

    Bild со ссылкой на источники пишет, что территорию ярмарки закрыли и обыскивают на наличие взрывчатых веществ.

    В декабре немецкая полиция задержала троих подозреваемых в подготовке теракта – немцев ливанского и турецкого происхождения. В Аугсбурге задержали иракского беженца по подозрению в подготовке теракта. Также сообщалось, что в Эльмсхорне исламист в никабе готовил массовое убийство людей в Германии. В октябре был задержан гражданин Ливии по подозрению в подготовке теракта против израильского посольства в Берлине.


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    21 декабря 2024, 03:25 • Новости дня
    Маск призвал к отставке «некомпетентного дурака» Шольца
    Маск призвал к отставке «некомпетентного дурака» Шольца
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский предприниматель Илон Маск в связи с терактом в немецком Магдебурге назвал канцлера Германии Олафа Шольца «некомпетентным дураком».

    «Шольц должен немедленно уйти в отставку. Некомпетентный дурак», – заявил Маск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Напомним, в Магдебурге выходец из Саудовской Аравии на машине въехал в толпу на рождественской ярмарке. Местные власти заявили о теракте. Погибли два человека, много пострадавших.

    После распада в Германии правящей коалиции Маск назвал главу немецкого правительства «шутом».

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    20 декабря 2024, 21:42 • Новости дня
    Цискаридзе признался в потере удовольствия от «Щелкунчика»
    Цискаридзе признался в потере удовольствия от «Щелкунчика»
    @ Игорь Руссак/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Артист балета и педагог Николай Цискаридзе признался, что больше не получает удовольствия от спектакля «Щелкунчик».

    По его словам, это связано с тем, что постановка стала частью его повседневной жизни, передает телеканал «360».

    Он также отметил, что «Щелкунчик» будет существовать, пока существует мир, и завершить это невозможно. «Это сумасшествие, как будто сошли с ума люди», – заявил Цискаридзе.

    Он добавил, что работа его группы начинается уже в сентябре. Это связано с тем, что в его школе каждый год формируется новая труппа. Роли распределяются заново: те, кто играл мышей, переходят к вальсу, а солдатики становятся мышами. Цискаридзе подчеркнул, что в театрах замена десяти или пятнадцати человек не составляет труда, но у него приходится начинать все с нуля.

    Ранее Цискаридзе заявил, что билеты в государственные театры должны стать доступнее, как это было в Советском Союзе, когда стоимость самого дорогого билета не превышала трех рублей.

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