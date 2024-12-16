  • Новость часаРоссийские войска освободили Елизаветовку в ДНР
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    В один прекрасный для Америки день она переведет всем держателям «трежерис» свои криптоденьги, которые, мало кто сомневается, куплены ею были еще на заре работы системы за сущие копейки. Или (что более вероятно) во времена первого правления Трампа.

    3 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Проблема Украины решается договором России и Германии

    Возможно ли решение украинской проблемы? Да, возможно. Но как и решение всякой большой проблемы, решение этой лежит не на уровне самой проблемы. Проблема Украины не может быть решена на уровне Украины. Она может быть решена только одним способом – созданием новой системы европейской безопасности.

    2 комментария
    Александр Разуваев Александр Разуваев Какой путь в экономике прошла Россия за 25 лет

    Так хорошо, как сейчас, Россия не жила ни в советское время, ни в досоветское. Вообще никогда в своей истории. Большая страна больших возможностей, которые за 25 лет правления Владимира Путина были реализованы по максимуму.

    82 комментария
    16 декабря 2024, 13:57 • Новости дня

    Путин: Надо добиваться достижения целей СВО

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин на итоговой коллегии Минобороны заявил о важности достижения целей специальной военной операции и выразил уверенность в успехе российских военных.

    Президент России Владимир Путин на итоговой коллегии Министерства обороны подчеркнул важность достижения целей специальной военной операции (СВО), передает ТАСС.

    Глава государства отметил необходимость продолжения  развития армии и флота.

    «Сегодня важно продолжить поступательное, системное развитие армии и флота, добиваться достижения целей специальной военной операции», – сказал глава государства.

    Он подчеркнул, что это требует поступательного развития и усилий всех участников.

    Владимир Путин выразил благодарность российским военным. Президент отметил, что их работа направлена на защиту суверенитета и национальных интересов России.

    «Еще раз хочу поблагодарить всех участников специальной военной операции за доблесть, мужество и героизм и пожелать личному составу и гражданскому персоналу вооруженных сил, руководству Министерства обороны успехов в службе, в сложной и ответственной работе, направленной на защиту суверенитета и национальных интересов России, безопасность нашего народа», – сказал российский лидер

    Выступая на коллегии, Путин выразил уверенность, что Вооруженные силы России и в дальнейшем будут достойно справляться со всеми поставленными задачами. Он подчеркнул важность сложной и ответственной работы, которая ведется в условиях специальной военной операции, и пожелал успехов в ее выполнении.

    Ранее на коллегии президент России Владимир Путин объявил, что российские Вооруженные силы освободили 189 населенных пунктов в зоне СВО с начала года. Президент также назвал 2024 год знаковым в плане достижения целей спецоперации на Украине.

    15 декабря 2024, 19:52 • Новости дня
    Морской эксперт оценил причины крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе

    Морской эксперт: У танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе была возможность переждать шторм

    Морской эксперт оценил причины крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе
    @ кадр из видео

    Tекст: Олег Исайченко

    Обычно ответственность за крушение судна принимает на себя капитан корабля. Однако вина может лежать и на администрации порта, выпустившего танкеры в плавание в штормовую погоду, рассказал газете ВЗГЛЯД источник в речном пароходстве. Ранее в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозившие 9 тыс. тонн мазута.

    «Выход любого судна из порта оформляется заблаговременно. «Волгонефть» представляет собой танкер класса «река-море». Строили такие суда еще в 70-х годах, соответственно, их эксплуатация должна быть особенно аккуратной. При отправлении необходимо учитывать каждую деталь. Обычно, такие суда отправляются в плавание на относительно небольшой промежуток времени», – рассказывает источник газеты ВЗГЛЯД в речном пароходстве.

    «Конечно, в текущей ситуации еще предстоит разобраться. Многие детали трагедии остаются неясны. Однако в большинстве крушений ответственность за произошедшее принимает на себя капитан судна. Не исключаю, что решение об отправке в рейс в плохую погоду принимал именно он. Обычно, возможность отстояться и переждать шторм всегда имеется», – акцентирует он.

    «Но вина также может лежать и на руководстве порта. Если судно только отошло от берега, то вполне возможно, что администрация не порекомендовала команде задержать рейс. Имелась ли у них информация о штормовых условиях – еще один вопрос, в котором предстоит разобраться», – считает собеседник.

    «Тем не менее, повторюсь: для точного назначения виновных еще предстоит более подробно разобраться в ситуации. Что касается мазутного пятна, то, боюсь, в неспокойной обстановке что-либо предпринять не получится. Скорее всего, придется дождаться стабилизации погоды. Только после этого можно будет начать очистительные работы», – полагает эксперт.

    «Обычно этот процесс происходит следующим образом: место разлива обнесут бонами. На данный участок акватории будет ограничен заплыв посторонних судов. К пятну можно подпускать лишь те корабли, которые будут непосредственно работать над его ликвидацией. Занимаются подобной работой обычно администрации порта, в ведении которого находится зона загрязнения», – заключил источник.

    Ранее в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Информация об аварии на первом судне поступила около 12:00 мск. Машина перевозила 4,3 тыс. тонн мазута. ЧП произошло в восьми км от берега. В условиях шторма у корабля оторвалась носовая часть. На борту находилось 13 человек, которые укрылись в кормовой части. Команду удалось эвакуировать, однако один ее член погиб.

    В настоящий момент 11 пострадавших доставлены в городскую больницу Анапы. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Спустя час МЧС сообщило о повреждении второго судна. Танкер сел на мель в 80 метрах от берега в районе порта Тамань Краснодарского края. Экипаж корабля состоит из 14 моряков. В общей сложности оба танкера перевозили 9 тыс. тонн мазута.

    Объем загрязнения акватории уточняется. Пресс-служба Минприроды России сообщила, что на месте работают специалисты Росприроднадзора и Центра лабораторного анализа и технических измерений по Южному Федеральному округу. На текущий момент на месте аварии проводятся необходимые замеры для оценки ситуации.

    По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, о начале спасательных работ распорядился лично Владимир Путин. Глава государства поручил создать правительственную рабочую группу, которую возглавит вице-премьер Виталий Савельев. В ее задачи также будет входить ликвидация последствий разлива топлива.

    Как сообщается в Telegram-канале Следственного комитета Крыма и Севастополя, по результатам аварии были возбуждены два уголовных дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. После известий о гибели члена экипажа, одно из дел переквалифицировали на более тяжкий состав.

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    15 декабря 2024, 16:07 • Новости дня
    Путин поручил организовать спасательные работы в Керченском проливе
    Путин поручил организовать спасательные работы в Керченском проливе
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин поручил организовать спасательные работы в Керченском проливе после аварии, в результате которой на мель сели два танкера, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков уточнил, что президент выслушал доклады главы МЧС Александра Куренкова, вице-премьера Виталия Савельева и министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова. Путин распорядился создать правительственную рабочую группу, которую возглавит вице-премьер Виталий Савельев. В состав группы также войдут главы министерств, уже участвовавшие в докладах. Основной задачей рабочей группы будет организация спасательных работ и ликвидация последствий разлива топлива, добавил пресс-секретарь главы государства, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Морспасслужба направила два судна к месту крушения танкеров в Черном море. Танкер «Волгонефть» потерял носовую часть в Керченском проливе, а второй танкер получил повреждения в том же проливе. Позже стало известно, что с танкера «Волгонефть 212» экстренно эвакуировали 13 членов экипажа, однако один из них погиб на месте.

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    14 декабря 2024, 13:50 • Видео
    Абхазия расплачивается за революцию

    «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

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    16 декабря 2024, 08:55 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал о расстрелах не говорящих по-украински в Курской области

    Пленный ВСУ Пломбирус рассказал о приказе расстреливать русскоязычных гражданских в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащий ВСУ Артур Пломбирус, призванный из мест лишения свободы, признался в расстреле гражданских на Украине по приказу командования, требовавшего расправляться с теми, кто не разговаривает на украинском языке, сообщило Министерство обороны России.

    Военнослужащий ВСУ Артур Пломбирус, сдавшийся в плен в Курской области, заявил, что по приказу украинского командования расстреливал гражданских, которые не говорили на украинском языке, передает РИА «Новости».

    По его словам, командование давало указания расправляться на месте с теми, кто не владел украинским.

    «Стрелял, он упал, убил или нет – не знаю», – сообщил Пломбирус.

    Пломбирус также признался, что по приказу командования переодевался в российскую военную форму и обманывал российских солдат, чтобы расправляться с ними. Он рассказывал, что подходил к позициям россиян под предлогом получить сигарету или помощь с автомобилем, после чего нападал, передает ТАСС.

    Пломбирус был призван в ВСУ из мест лишения свободы, где отбывал наказание за грабеж. Он отметил, что ему обещали выплату денег и аннулирование судимости. Также Пломбирус рассказал, что сдался в плен после того, как его подразделение было разбито, а все вокруг него были ранены.

    Ранее в Курской области украинские боевики убили 21-летнюю девушку-волонтера и водителя, которые развозили обеды местным жителям.

    Жительница села Коренево Курской области рассказала, что Вооруженные силы Украины расстреливали в августе 2024 года гражданские машины, пытавшиеся эвакуироваться по мосту в Кореневском районе.

    Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов представил доклад «Злодеяния киевского неонацистского режима в Курской области».

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    16 декабря 2024, 05:24 • Новости дня
    В команде Трампа решили рассмотреть предложения Орбана по Украине

    Советник Трампа Уолц заявил о намерении рассмотреть предложения Орбана о перемирии на Украине

    В команде Трампа решили рассмотреть предложения Орбана по Украине
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Команда избранного президента США Дональда Трампа изучит предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о перемирии на Украине, сообщил будущий советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц.

    Уолц подчеркнул необходимость прекращения боевых действий, передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS.

    «И, знаете, смотрите, если это будет своего рода прекращение огня в качестве первого шага, опять же, мы... мы внимательно посмотрим, что это значит», – заявил Уолц.

    Уолц отметил, что до 20 января команда Трампа будет сотрудничать с нынешней администрацией США. Он подчеркнул, что у Орбана есть постоянные контакты с российским правительством, а также хорошие отношения с Трампом.

    Уолц надеется, что вскоре удастся добиться прекращения огня на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев отказал в просьбе об организации телефонного разговора между Орбаном и украинским лидером Владимиром Зеленским.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Орбан предложил России и Украине согласиться на обмен пленными и рождественское перемирие. Москва передала свои предложения, однако Киев отказался от инициатив Орбана.

    Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в ходе беседы с российским коллегой Сергеем Лавровым также заявил, что Зеленский отказался от предложения Будапешта.

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    15 декабря 2024, 14:38 • Новости дня
    Кадыров пообещал удары по ВСУ после атаки дрона по Грозному

    Кадыров заявил об избирательных ударах по ВСУ в ответ на атаку дрона по Грозному

    Кадыров пообещал удары по ВСУ после атаки дрона по Грозному
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Чечни Рамзан Кадыров после атаки дрона по Грозному пригрозил ответными избирательными ударами по местам скопления личного состава ВСУ, подчеркнув наличие достаточных данных для таких действий.

    В своем Telegram-канале Рамзан Кадыров отметил, что после атаки беспилотного летательного аппарата на Грозный, он принял решение о подготовке избирательных ударов по Украине. Как передает ТАСС, глава региона подчеркнул, что такие действия будут направлены на те места, где сосредоточен личный состав Вооруженных сил Украины.

    Кадыров обратился к представителям «укрорейха», предупреждая их о последствиях следующих атак. «В следующий раз, когда вам придет мысль ударить беспилотниками по Чеченской Республике, имейте в виду, что мы будем наносить избирательные удары», – заявил Кадыров. Он также добавил, что у чеченской стороны достаточно данных, чтобы предпринять такие действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об атаке дрона на центр Грозного, а позже пообещал отомстить за атаку беспилотника в Грозном, при этом беспилотный летательный аппарат был сбит над казарменными зданиями специального полка полиции в городе.

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    16 декабря 2024, 07:42 • Новости дня
    Российские войска вошли в Зеленовку на западе ДНР

    Рогов сообщил о боях в Зеленовке и приближении российских войск к Курахово

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска вошли в село Зеленовка на западе ДНР, что приближает их к трассе снабжения ВСУ в городе Курахово, где продолжаются бои и потенциально возможно полное окружение украинских сил.

    Российские войска вошли в село Зеленовка, расположенное юго-западнее города Курахово, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимира Рогова. Рогов отметил, что в Зеленовке идут бои. Это продвижение приближает Вооруженные силы России к ключевой трассе, используемой для снабжения украинских войск в Курахово.

    Курахово – город, расположенный в западной части ДНР, находящийся на расстоянии 46 километров от Донецка и 30 километров к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет стратегическое значение, так как это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, контролируемый Вооруженными силами Украины после освобождения Угледара.

    Захват Курахово может стать важным шагом для российских войск, позволяя им продвигаться к западной границе ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рогов заявил о безвыходном положении группировки Вооруженных сил Украины в Курахово, где сотни украинских солдат были блокированы. Российские вооруженные силы установили триколоры в селах Успеновка и Анновка под Курахово.

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    16 декабря 2024, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Елизаветовку в ДНР
    Российские войска освободили Елизаветовку в ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений Южной группировки был освобожден населенный пункт Елизаветовка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Северска, Белогоровки, Трудового, Островского, Курахово и Дачного в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери ВСУ при этом составили до 345 военнослужащих, две бронемашины MaxxPro и американская 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены склад с боеприпасами, станция РЭБ «Анклав-Н» и американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

    В то же время подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение десантно-штурмовой бригаде ВСУ, бригаде теробороны и личному составу пограничного отряда погранслужбы Украины возле Липцов, Волчанска Харьковской области и Харькова. Отражена контратака противника. Потери ВСУ превысили 85 военнослужащих, бронетранспортер и 152-мм орудие Д-20, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Двуречной, Загрызово, Лозовой, Глушковкой и Купянском Харьковской области. Отражены четыре контратаки подразделений ВСУ.

    Противник потерял более 500 военнослужащих, три бронемашины, в том числе американскую HMMWV, 155-мм американскую гаубицу М198 и три 122-мм гаубицы Д-30. Также уничтожены два склада с боеприпасами, сообщил Конашенков.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад, двух штурмовых батальонов ВСУ у Шевченко, Щербиновки, Новооленовки, Новопустынки, Петровки и Дзержинска в ДНР. Были отражены девять контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник при этом потерял более 440 военнослужащих, три бронемашины, 152-мм гаубицу «Мста-Б», три 152-мм орудия Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30 и станцию РЭБ «Нота», перечислили в Минобороны.

    Накануне российские войска освободили Веселый Гай и Пушкино в ДНР.

    За неделю российские войска освободили шесть населенных пунктов в ДНР и Запорожской области.

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    16 декабря 2024, 07:13 • Новости дня
    Российские войска отбили контратаки ВСУ у Великой Новоселки

    Российская армия отбила контратаки ВСУ и заняла часть Нового Комара

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что российские войска успешно отбили несколько контратак ВСУ в районе села Новый Комар, усиливая позиции на времевском направлении запорожской линии фронта.

    По его словам, российские войска успешно отбили серию контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) севернее Великой Новоселки, сообщает РИА «Новости». Рогов добавил, что бои происходят в районе села Новый Комар на времевском направлении запорожской линии фронта. Рогов уточнил, что российская армия уже заняла более половины населенного пункта.

    Рогов добавил, что активные боевые действия продолжаются и в Новом Комаре. По его словам, российские войска продвигаются к Великой Новоселке, что может позволить взять под огневой контроль важную трассу снабжения ВСУ между ореховским и времевским направлениями на запорожском фронте.

    Великая Новоселка является важным стратегическим пунктом для ВСУ, так как там находится крупный командный и логистический центр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинским военнослужащим запретили отступать из Великой Новоселки, несмотря на тяжелую обстановку. Российская авиация уничтожила переправу ВСУ в этом районе, что осложнило передвижение украинских войск. Ранее группа военнослужащих ВСУ сдалась в плен под Великой Новоселкой в ходе неудачной контратаки.

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    16 декабря 2024, 00:50 • Новости дня
    Владелец Global Spirits профинансировал ВСУ за счет бизнеса в России

    Номинальный владелец Global Spirits профинансировал ВСУ на 1,3 млрд рублей за счет бизнеса в России

    Tекст: Антон Антонов

    Номинальный владелец алкогольного холдинга Global Spirits обвиняется в финансировании ВСУ на сумму свыше 1,3 млрд рублей, полученных от прибыли в России, сообщил начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

    Курносенко сообщил, что против «номинального владельца алкогольного холдинга Global Spirits» было открыто «уголовное дело по факту финансирования терроризма». Указывается, что речь идет о «сумме свыше 1,3 млрд рублей». Курносенко отметил, что средства на поддержку ВСУ поступали из прибыли, полученной от экономической деятельности на территории России, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2023 году украинский бизнесмен, владелец алкогольного холдинга Global Spirits Евгений Черняк, обвиняемый в финансировании террористической деятельности ВСУ, был объявлен Россией в розыск.

    В августе 2024 года следствие ужесточило обвинение совладельцу ликеро-водочных заводов «Русский север» и «Родник и К» Александру Беспалову, обвиняемому в окончательной редакции не только в посредничестве во взяточничестве, но и в содействии террористической деятельности.

    СМИ сообщали, что заводы «Русский север» и «Родник и К» имеют отношение к холдингу Global Spirits.

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    15 декабря 2024, 23:28 • Новости дня
    Генштаб ВСУ назвал Кураховское направление одним из самых горячих

    Генштаб ВСУ пожаловался на «значительное преимущество» российских войск на Кураховском направлении

    Генштаб ВСУ назвал Кураховское направление одним из самых горячих
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Кураховское направление является одним из самых горячих на фронте, у российских сил есть значительное преимущество в технике и личном составе, заявил генштаб вооруженных сил Украины.

    «Кураховское направление остается одним из самых горячих», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Генштаб ВСУ заверил, что «принимаются все необходимые решения с учетом сложности обстановки». Кроме того, ВСУ заявили о контрдиверсионных мероприятиях, передает ТАСС.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска контролируют не более 20% города Курахово.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по словам председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимира Рогова, группировка ВСУ численностью до 700 человек оказалась в полном окружении южнее Курахово в ДНР, их единственным шансом на спасение является сдача в плен. Тем временем на Украине произошла замена командующего группой «Донецк» ВСУ: вместо Александра Луценко, уволенного с должности, ответственность за ключевые направления, включая Курахово, принял Александр Тарнавский.

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    15 декабря 2024, 22:59 • Новости дня
    Зарегистрировано свыше 1 млн обращений россиян перед прямой линией с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Число обращений россиян на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдет 19 декабря, превысило 1 млн, сообщает «Россия 24».

    По данным на вечер воскресенья, зарегистрировано 1015829 обращений, в том числе 537 тыс. телефонных звонков и 255 тыс. текстовых сообщений. Кроме того, зарегистрировано 25 тыс. обращений через официальное мобильное приложение и около 60 тыс. – через специальный сайт, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Россия 24».

    Более 137 тыс. граждан предпочли оставить свои заявки в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», передает ТАСС.

    Лидерами по количеству поданных заявок стали Центральный, Северо-Западный и Южный федеральные округа.

    Самыми актуальными темами обращений являются вопросы, касающиеся жилья, инфраструктуры и газификации в регионах, а также вопрос роста цен на топливо и услуги ЖКХ. Лидирующие позиции сохраняет и тема специальной военной операции. Кроме того, многие вопросы касаются деятельности властей, господдержки семей с детьми, образования и пенсий.

    Напомним, Путин заявил, что ознакомился с вопросами на предстоящую прямую линию. Прямая линия будет совмещена с большой пресс-конференцией в формате «Итоги года с Владимиром Путиным». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что поступающие на прямую линию обращения помогли Кремлю определить основные проблемы граждан.

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    15 декабря 2024, 15:16 • Новости дня
    Стало известно о вручении Путиным наград паралимпийцам 16 декабря

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин 16 декабря вручит государственные награды победителям и призерам XVII Паралимпийских летних игр, которые прошли в Париже.

    Президент России Владимир Путин планирует 16 декабря встретиться с российскими спортсменами, завоевавшими медали на XVII Паралимпийских летних играх в Париже, передает РИА «Новости». На встрече глава государства вручит спортсменам государственные награды за их достижения.

    Согласно информации пресс-службы Кремля, мероприятие пройдет в Москве и будет приурочено к успешному выступлению российских паралимпийцев на соревнованиях, которые проходили с 28 августа по 8 сентября 2024 года. Президент выразит признательность спортсменам за их выдающиеся результаты и вклад в развитие спорта.

    Российские паралимпийцы завоевали 64 медали на Паралимпиаде в Париже, однако спонсоры летних Паралимпийских игр в Париже решили оставить российских спортсменов без традиционных подарков.

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    16 декабря 2024, 09:55 • Новости дня
    Пушилин сообщил об освобождении Шевченко

    Пушилин заявил об освобождении Шевченко и улучшении ситуации на Красноармейском направлении

    Tекст: Мария Иванова

    После освобождения населенного пункта Шевченко российские силы улучшили позицию на Красноармейском направлении в Донецкой народной республике (ДНР), что положительно сказалось на продвижении подразделений вблизи Красноармейска и Димитрова, сообщил глава региона Денис Пушилин.

    Российские силы достигли значительных успехов на Красноармейском направлении в ДНР благодаря освобождению населенного пункта Шевченко, передает ТАСС. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил об этом в эфире канала «Россия 24».

    Пушилин заявил, что российские подразделения продвигаются по нескольким направлениям, включая Красноармейск и Димитров. Освобождение поселка Шевченко существенно улучшило ситуацию для российских войск в данном регионе, подчеркнул Пушилин.

    Этот шаг, по мнению руководства ДНР, способствует укреплению позиций российских войск и дальнейшему развитию операций на этом участке фронта.

    Ранее российские войска вошли в село Шевченко в ДНР, что западнее Курахово. Также сообщалось, что российские войска смогли без боя занять мощный укрепрайон Вооруженных сил Украины у Покровска, так как ВСУ не отправили туда солдат.

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    16 декабря 2024, 12:45 • Новости дня
    ВС России поразили военные аэродромы и живую силу ВСУ в 133 районах

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, сообщили в Минобороны.

    Кроме того удары наносились по скоплениям живой силы и военной техники противника в 133 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты девять беспилотников самолетного типа.

    С начала спецоперации уничтожены 650 самолетов, 283 вертолета, 37 818 беспилотников, 590 ЗРК, 19 810 танков и других бронемашин, 1501 боевая машина РСЗО, 19 695 орудий полевой артиллерии и минометов, 29 260 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее также сообщалось, что ВС России поразили военные аэродромы ВСУ и цех производства БПЛА.

    А в минувшие выходные российские военные поразили три украинских склада БПЛА.

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    16 декабря 2024, 11:22 • Новости дня
    Пристайко: Власти Украины обсуждали релокацию правительства в Лондон в начале СВО

    Экс-посол Пристайко рассказал о планах релокации властей Украины в Лондон в феврале 2022 года

    Tекст: Вера Басилая

    В феврале 2022 года власти Украины обсуждали возможность релокации правительства в Лондон, чтобы оттуда продолжить управление страной, заявил бывший министр иностранных дел Украины, экс-посол в Великобритании Вадим Пристайко.

    В интервью агентству РБК-Украина Пристайко сообщил, что целью переезда в Лондон было не создание правительства в изгнании, а продолжение текущего управления страной, передает ТАСС.

    «Мы хотели инициативно сделать предложение правительству на тот момент о возможном поиске места, где мы могли бы продолжить [управлять страной]», – заявил Пристайко, отвечая на вопрос о возможности переезда украинского правительства в Лондон.

    Пристайко подчеркнул, что украинские власти также рассматривали возможность релокации финансовых средств, и затрагивался вопрос управления государством. Он добавил, что это было его предложение и обсуждение велось в период с 8 по 10 февраля 2022 года. Экс-посол также упомянул, что сопровождал тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона во время его визита в Киев.

    Джонсон в начале 2022 года несколько раз посещал украинскую столицу. В 2023 году лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил в интервью изданию «Страна», что Киев отказался от переговоров с Москвой после приезда Джонсона в 2022 году.

    Ранее западные лидеры до начала специальной военной операции (СВО) призывали Владимира Зеленского остаться за границей и сформировать правительство в изгнании.

    Журналист Financial Times Генри Фой сообщал, что в первые дни СВО Зеленский прятался в бункерах, что затрудняло его связь с мировыми лидерами.

    В то же время бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что власти США предложили Зеленскому записать видеозавещание из-за опасений за его жизнь перед началом СВО.

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