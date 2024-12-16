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Путин: Надо добиваться достижения целей СВО
Президент России Владимир Путин на итоговой коллегии Минобороны заявил о важности достижения целей специальной военной операции и выразил уверенность в успехе российских военных.
Президент России Владимир Путин на итоговой коллегии Министерства обороны подчеркнул важность достижения целей специальной военной операции (СВО), передает ТАСС.
Глава государства отметил необходимость продолжения развития армии и флота.
«Сегодня важно продолжить поступательное, системное развитие армии и флота, добиваться достижения целей специальной военной операции», – сказал глава государства.
Он подчеркнул, что это требует поступательного развития и усилий всех участников.
Владимир Путин выразил благодарность российским военным. Президент отметил, что их работа направлена на защиту суверенитета и национальных интересов России.
«Еще раз хочу поблагодарить всех участников специальной военной операции за доблесть, мужество и героизм и пожелать личному составу и гражданскому персоналу вооруженных сил, руководству Министерства обороны успехов в службе, в сложной и ответственной работе, направленной на защиту суверенитета и национальных интересов России, безопасность нашего народа», – сказал российский лидер
Выступая на коллегии, Путин выразил уверенность, что Вооруженные силы России и в дальнейшем будут достойно справляться со всеми поставленными задачами. Он подчеркнул важность сложной и ответственной работы, которая ведется в условиях специальной военной операции, и пожелал успехов в ее выполнении.
Ранее на коллегии президент России Владимир Путин объявил, что российские Вооруженные силы освободили 189 населенных пунктов в зоне СВО с начала года. Президент также назвал 2024 год знаковым в плане достижения целей спецоперации на Украине.