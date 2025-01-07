Сын Трампа оценил красоту Гренландии на фоне дебатов о покупке острова

Сын Трампа посетил Гренландию на фоне обсуждений покупки острова США

Tекст: Ольга Иванова

Сын избранного президента США, Дональд Трамп-младший, посетил Гренландию, сообщает РИА «Новости». Его визит состоялся на фоне заявлений Дональда Трампа-старшего о стратегической значимости острова для США. Сам Трамп-младший в своих соцсетях поделился впечатлениями от поездки, написав: «Гренландия – красивая!!!».

Этот визит привлек внимание мировой общественности в контексте обсуждаемых планов Вашингтона по приобретению Гренландии, которые ранее озвучивал Дональд Трамп-старший. Гренландия, которая до 1953 года была колонией Дании, с 2009 года обладает автономией в составе королевства. Это позволяет ей вести самостоятельную внутреннюю политику, хотя вопросы внешней политики и обороны остаются в ведении Дании.

Напомним, заявления Трампа о возможном присоединении Гренландии, Канады и Панамского канала могут оказаться частью стратегии противодействия влиянию России и Китая, об этом писала газета Washington Post.

Кроме того, близкие к Трампу источники подтвердили серьезность его намерений приобрести Гренландию и вернуть контроль над Панамским каналом.

Между тем российский посол в Норвегии Николай Корчунов выразил обеспокоенность тем, что инициатива избранного президента США Дональда Трампа по покупке Гренландии может спровоцировать напряженность в арктическом регионе.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что возможное поглощение Штатами Канады разрушает стереотипы в политике.