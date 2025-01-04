Русская культура вспомнила о своей свободе, величии и праве говорить о вещах по-настоящему важных. Оказалось, что можно говорить своим голосом о собственных эмоциях, и никакой западный опыт культуры отмены вовсе не страшен.5 комментариев
Маск назвал награждение Сороса медалью Свободы пародией
Илон Маск назвал присуждение медали Свободы Джорджу Соросу пародией
Президент США Джо Байден присудил медаль Свободы миллиардеру Джорджу Соросу, что вызвало негативную реакцию у Илона Маска, назвавшего это решение пародией.
Байден наградил медалью Свободы миллиардера Джорджа Сороса и бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, сообщает пресс-служба Белого дома. Медаль Свободы является одной из высших гражданских наград в США и вручается за вклад в продвижение национальных интересов.
Медали также будут удостоены несколько известных личностей, включая певца Боно, актера Майкла Джея Фокса, баскетболиста Мэджика Джонсона, модельера Ральфа Лорана и футболиста Лионеля Месси, отмечает РИА «Новости».
Однако включение Джорджа Сороса в список награжденных вызвало критику со стороны Илона Маска. Маск выразил свое недовольство в социальной сети X, отметив: «Байден, присуждающий медаль Свободы Соросу, это пародия».
В России «Открытое общество» и «Открытое общество – фонд содействия» Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Генеральная прокуратура России указывает на угрозу, которую эти организации представляют для конституционного строя и безопасности государства.
Как отмечала телекомпания «Имеди», фонд Сороса организует ежедневные марши протеста в Тбилиси.
Ранее комитет Палаты представителей США начал расследование одобрения сделки по покупке Джорджем Соросом около 200 радиостанций, что вызвало подозрения в политизации Федеральной комиссии связи перед выборами.
Перед выборами в США финансист Джордж Сорос и его сын Алекс поддержавали выдвижение Камалы Харрис в качестве кандидата на пост президента США.