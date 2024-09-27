США расследовали сделку Сороса по покупке радиостанций

Эксперт объяснил опасность американских бомб JSOW

Эксперт Анпилогов назвал достоинства и недостатки переданных Америкой Украине бомб JSWO

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Российские управляемые модули планирования и коррекции (УМПК) создавались во многом с оглядкой на бомбу AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW). Чаще всего ее применяют для поражения целей в глубине построений противника, которые невозможно достать артиллерией и тем более минометами», – рассказал военный эксперт Алексей Анпилогов.

«Запускается JSOW с борта самолета, и чем выше точка старта – тем с большего расстояния наносится удар. Дальность от 70 до 100 км достигается на достаточно серьезной высоте, самолету нужно подняться примерно на 12 км и уже там осуществить сброс боеприпаса», – продолжил собеседник.

«Но у Вооруженных сил РФ имеется превосходство в воздухе. Соответственно, украинская сторона будет вынуждена запускать JSOW как можно дальше от российских средств ПВО, от наших фронтовых истребителей, которые также могут наводить ракеты класса «воздух – воздух» на вражеские бомбардировщики», – детализировал он.

«ВСУ будут вынуждены метать JSOW из глубины своей территории. И, как следствие, под угрозой поражения будет только передний край наших войск. Но это нельзя недооценивать – под удар могут попасть опорные пункты, а также все остальные цели, которые мы выдвигаем ближе к линии боевого соприкосновения», – уточнил эксперт.

«Однако наша ПВО должна справиться с новым вызовом. Российская противовоздушная оборона более продвинута по сравнению с теми комплексами, что используют ВСУ. К тому же у нас имеется техническое разнообразие средств поражения – «Тор», «Бук», С-400. Они позволяют отслеживать все цели, в том числе и JSOW», – резюмировал аналитик.

Он подчеркнул, что при этом нельзя забывать, что все наши объекты будут максимально тщательно отслеживаться с целью нанесения ударов с помощью JSOW, это грозное и достаточно высокоточное оружие. «Десяток бомб ничего не решит, а вот сотня, две – это очень серьезное испытание», – заключил Анпилогов.

Ранее глава Белого дома Джо Байден заявил, что США предоставят Украине военную помощь на общую сумму около 8 млрд долларов в преддверии встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. По словам американского лидера, пакет будет включать JSOW для «усиления возможностей Украины по нанесению ударов на большие расстояния», сообщает Reuters.

«Мы будем использовать эту помощь максимально эффективно и прозрачно для достижения нашей главной общей цели: победы Украины, справедливого и прочного мира и трансатлантической безопасности», – заявил в свою очередь Зеленский.

JSOW была разработана Raytheon Co. при участии ВМС и ВВС США для поражения целей за пределами досягаемости обычных средств ПВО, что обеспечивает максимальную выживаемость самолетов и минимизирует потери.

Ее можно использовать в плохих погодных условиях как днем, так и ночью. JSOW оснащена инфракрасной головкой самонаведения. Кроме того, бомба обладает низкой радиолокационной заметностью, что затрудняет ее сбивание средствами ПВО.